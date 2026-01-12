太萬能！要讓盧比歐「當古巴總統」？ 川普親回：聽起來不錯

國際中心／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日經常被戲謔身兼多職，甚至還有人要他去接任美式足球邁阿密海豚隊的總教練與總經理。這些網路迷因，似乎就連他的頂頭上司，美國總統川普也知曉。因為近日有網友開玩笑留言表示，要讓盧比歐去接古巴總統時，川普就特地留言「聽起來不錯」引發討論。

根據紐約郵報報導，川普是在Truth Social回應該名網友的，該留言稱若古巴政府垮台，盧比歐或可接掌政權。而川普的這句玩笑話，似乎也被對未來的局勢埋下伏筆。因為盧比歐的父母於1950年代在古巴巴蒂斯塔政權時期逃往美國。報導指出，盧比歐過去曾同時肩負多項政府要職，未來也曾被點名可能承擔更多職責。

目前，盧比歐同時擔任國務卿、代理國家安全顧問及代理國家檔案管理局局長，並曾短暫兼任美國國際開發署署長，直到去年8月為止。前國家安全顧問蘇利文曾公開表示，認為盧比歐同時兼任國務卿與國安顧問「不切實際」。

但就是因為身兼多項職務，也引發大量網路迷因流傳，戲稱只要政府出現職缺，川普就會交給盧比歐。相關玩笑涵蓋各種職位，從委內瑞拉總統、明尼蘇達州州長，到格陵蘭秘書長，甚至還包括他支持的邁阿密海豚隊總教練與總經理。

針對外界玩笑，盧比歐上週已公開表示，不會競逐邁阿密海豚隊目前懸缺的總教練與總經理職位，強調自己必須專注於國際事務以及美國的重要國家檔案。

