太虐心！劉品言當眾告白初戀「愛情能繼續嗎？」 連晨翔心碎轉身

TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週迎來情感與權力的雙線爆發。章廣辰飾演的鄧家老么鄧惟宇，在母親王柔儀（涵冷娜飾）的推動下，成功清除兄姊的阻攔，正式踏入權力中樞，坐上集團副總的位置。

章廣辰談及接演該劇的原因時表示，劇本和人物的多層次設定深深吸引他，讓他覺得角色的心路歷程很有趣，有讓人意想不到的反轉。接著他一本正經地開玩笑補充：「還有需要賺錢！」幽默回應逗樂全場。

演媽只大5歲 章廣辰驚呼：「以為大我一輪」

提到拍攝最困難的部分，章廣辰認為是為了展現母子關係的疏遠，必須在戲外避免與飾演母親的涵冷娜有過多互動。不過，真正讓他驚訝的是得知涵冷娜年紀其實只大他5歲，讓他驚呼：「她真的很年輕，原本以為至少大我一輪！」

這對「最年輕母子檔」即將因鄧惟宇與江家兄妹間牽扯不清的關係爆發激烈爭吵，飾演「媽寶男」的鄧惟宇是否會為愛脫離母親掌控，成為本週看點。

劉品言告白初戀情人！連晨翔心碎轉身

另一條故事線則陷入截然不同的情感危機。林麗穎（劉品言飾）的大學初戀男友高柏瀚（張耀仁飾）在10年後回歸，讓青梅竹馬江之浩（連晨翔飾）感到前所未有的不安。

最讓觀眾心碎的一刻是，江之浩意外聽到林麗穎向高柏瀚吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我們沒有完成的愛情，可以繼續嗎？」這句話像一記悶棍，江之浩選擇默默轉身離開，也讓觀眾替他揪心得喘不過氣。

另一方面，重新振作的江之浩遇見賞識自己的電視製作人汪君倪（孫淑媚飾）。汪君倪不僅提出參加美食競賽節目的機會，更大方稱讚他的才華與魅力，毫不掩飾自己的好感。連晨翔日前受訪時透露，君倪是之浩的初吻，並笑說：「江之浩和君倪之間是曖昧或是悸動，大家可以期待一下。」



