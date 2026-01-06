太衝擊了！張員瑛突公開「被他親臉」畫面 百萬網友激動狂洗版

娛樂中心／蔡佩伶報導

21歲張員瑛是韓國女團「IVE」的主唱，憑藉清新的形象成為時尚界的寵兒，深受許多粉絲的喜愛，而她在全新的一年也釋出美照，如同洋娃娃般的漂亮臉蛋再度掀起大家討論。

張員瑛透過一系列美照記錄生活，包括工作的側拍照，還有俏皮拋媚眼的自拍照，讓網友深深被她的美貌所吸引，至今也累積百萬粉絲點讚朝聖，其中，張員瑛被小男孩親吻臉頰的照片引起粉絲暴動。

網友見狀開玩笑直呼：「起來讓我親」、「為什麼那個小男孩不是我」，尤其網友對比張員瑛的臉蛋大小，幾乎跟小男孩差不多，童顏比例也讓網友表示「太衝擊了吧」、「臉真的跟小孩一樣大」。

小男孩親吻張員瑛臉頰，讓網友羨慕不已。（圖／翻攝自IG）

