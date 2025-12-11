太衝擊！50歲阿信同齡同歲翁立友 本尊認證回應了

翁立友誇讚阿信保養有術。(記者陽昕翰攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天阿信迎來50歲生日，正式邁入半百人生，近日有網友討論他與台語歌王翁立友同齡同歲，看起來「衝擊感超強」。對此，翁立友今天受訪也認證：「他(阿信)怎麼看起來那麼年輕！」大力稱讚對方狀態保持得好。

翁立友再度參與「鑽石舞台之夜」演唱會，將於明年3月在北流開唱。

剛推出新專輯的翁立友，這陣子行程滿檔，加上近期感冒流行，因此格外注意健康，出入公共場所或搭乘大眾交通工具都會佩戴口罩，也持續維持運動習慣。

已有結婚的他被問到家中是否有新成員？他連忙笑撇，更稱若有好消息會第一時間告訴大家，「一切都像我的新專輯《看天》，以前是《我問天》，現在都是看天！」

