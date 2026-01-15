太觸霉頭？獨居安全App「死了麼」要改名 喊話網友想新名字

標榜為獨居族群安全守護功能的大陸App「死了麼」，被指名稱「不吉利」引發討論，開發團隊14日證實，將公開徵集全新中文名稱，並將英文名稱命名為「Demumu」。

「死了麼」推出立即暴紅。（圖／路透社）

《紅星新聞》報導，「死了麼」App開發團隊14日在官方平台發文指出，「名字是產品的靈魂，更是連接你我的紐帶。之前的更名嘗試未能盡如人意，所以我們決定把命名權交還給最懂它的你們。誠邀各位大開腦洞，為我們取一個響亮的新名字。」

至於「死了麼」英文名稱已拍板，該團隊13日宣布，正式啟用全球化品牌名稱「Demumu」，「把源自中國的守護方案帶向世界，服務全球更多獨居群體。」

「死了麼」App於8日推出，立即暴紅，衝上蘋果付費軟體排行榜位列第一，成為熱門話題。這款App標榜獨居族群安全需求，用戶需在App內設定緊急聯絡人並定期「簽到」，若連續多日未進行簽到，系統將於隔日自動寄送電子郵件通知緊急聯絡人，以提醒可能發生異常狀況。

陸媒披露，這款App開發時間不到1個月，成本僅1千多元人民幣（約4500元台幣），如今估值已達1千萬元人民幣（約4500萬台幣），成長1萬倍。

