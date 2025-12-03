太誇張！印度航空又爆離譜飛安疏失，客機「適航證過期」還能繼續執飛8趟

印度航空業安全再次亮起紅燈，該國民航總局（DGCA）日前宣布，他們對印度航空（Air India）展開調查，只因為發現、該公司竟然允許旗下一架現役客機，在「適航審查證書」（ARC）過期狀態下，繼續執行8趟商業航班的飛行任務，完全無視機組人員和乘客的生命安全。

​標準適航證（Airworthiness certificate），是指由飛機註冊地所在的民用航空管理部門，每年核發的強制性文件，用於確認該架飛機、符合所有安全標準，並能在商業營運中，保持適航狀態。雖然儘管印度民航總局並未直接點出機型，但透過聲明稿上一組註冊代碼，似乎指向印航旗下一架空中巴士A320系列客機，也就是最近剛剛被要求召回升級的那一款單走道客機。

廣告 廣告

身為印度第二大航空公司，印度航空坦言疏失、對媒體表示已於11月26日主動報告疏忽，並將所有涉及此決策的相關人員停職，等候進一步審查。

「發生旗下一架飛機，在適航證書過期情況下繼續營運的事件，令人深感遺憾。我們對安全標準的最高承諾絕不動搖，任何偏離規定協議的行為，都是不可接受的。」

報導中提到，雖然印度航空並不是故意這麼做，但此事件卻是發生另一種同樣不應該的狀況，當時證書過期的客機，正在進行更換引擎、因此被停飛；可就在完成維修工作後，這架飛機卻意外地獲得放行，並且快速重新投入既定航線服務，直接公司發現認證過期為止。

印度航空發生墜機後，倫敦機場櫃台暫時關閉停止服務。（美聯社）

此外，此事件似乎也與印度航空2024年併購Vistara航空有關，民航局原本已授予印度航空，自主發放適航證的權力，但隨著兩家公司合併後，政府決定、由監管機構親自驗證原先隸屬Vistara機隊的70架飛機，特別是合併後的第一次認證審查，而出包的這架A320客機、正好就是這70架飛機當中其中一架。

打從今年6月份，印航發生波音787夢幻客機墜毀，造成260人死亡的重大災難悲劇後，該公司至今仍在受到這場重大空難不小衝擊，同一時間巴基斯坦對印度實施的空域禁令，也造成印航面臨重大財務損失。

事實上，DGCA打從今年以來，已有多次針對印度航空提出安全漏洞警告，其年度審計報告上，還曾一口氣揭露多達51項安全缺失，包含機組人員疲勞管理不當、飛行員缺乏充分培訓、使用未經批准的飛行模擬器、排班系統不良等問題，長久累積之後，導致公司內部出現諸多問題，進而影響其飛航安全。

更多風傳媒報導

