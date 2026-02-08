太誇張！大馬路持斧頭鐮刀又「當街脫褲」 花蓮男酒後失控

即時中心／温芸萱報導

花蓮萬榮鄉昨（7）日上午驚傳街頭持斧與警對峙事件，一名41歲許姓男子因心情不佳在家飲酒後情緒失控，竟手持斧頭與鐮刀在大街遊走，民眾嚇壞報警。警方到場時，許男情緒激動，當街亮出武器與員警對峙，分局緊急加派快打警力並備妥盾牌防具喝令棄械，但許男丟下斧頭後竟「當街脫褲」，警方隨即上前壓制並噴灑辣椒水制止。。全案依恐嚇、妨害公務罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

昨日上午7時45分左右，花蓮縣警察局鳳林分局接獲民眾報案，指萬榮鄉一名男子情緒失控，手持斧頭及鐮刀在街上遊走，令附近民眾感到恐慌，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。

據警方了解，41歲許姓男子因心情不佳，在家中飲酒後情緒失控，不僅酒後發酒瘋，還持斧頭與鐮刀在大街上閒晃。路過民眾見狀擔心發生危險，趕緊報警求助。員警抵達時，許男情緒仍然激動，竟當街亮出斧頭及鐮刀，與警方對峙，現場氣氛一度相當緊張。

鳳林分局隨即加派快打警力支援，並攜帶盾牌等防護裝備到場，喝令許男放下武器。過程中，許男一度配合丟下斧頭，卻突然脫去身上僅剩的褲子，行為怪異，令員警高度警戒。警方見機不可失，立刻上前壓制，並使用辣椒水制止，順利讓許男失去反抗能力。

壓制過程中，警方與許男發生拉扯，造成一名員警無名指、小拇指及膝蓋輕微擦挫傷，經包紮後並無大礙。整起對峙過程約持續10多分鐘，在優勢警力協助下，順利將許男制伏並帶返派出所。

警方調查，許男平時有正常工作，但有酗酒習慣，當天疑似酒後失控。全案訊後依恐嚇、妨害公務等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

