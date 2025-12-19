太誇張！寫真公司兩任老闆都是性侵犯 11女模崩潰提告

韓國一間成人寫真製作公司的50歲前負責人A男遭到指控，涉嫌在任內期間，利用職權強制與旗下5名模特兒發生性關係。（示意圖／翻攝自pexels）





韓國一間成人寫真製作公司的50歲前負責人A男遭到指控，涉嫌在任內期間，利用職權強制與旗下5名模特兒發生性關係，還強制猥褻其他6名模特兒，讓這些女性飽受極大壓力，因而遭到起訴。事後，仁川地方法院富川支院於18日對此案作出審理，並依強制性交、猥褻等罪名，判決A男10年有期徒刑。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，此起事件發生於京畿道富川市的飯店，A男在2020年2月至2023年6月期間，涉嫌利用職權與旗下5名模特兒發生性關係，還強制猥褻其他6名模特兒，更可惡的是，A男還在2023年1月以試拍為由，拍攝未成年人性剝削影像，並持有11部相關影片。

而46歲的現任負責人B男也是爭議不斷，他不僅因為違反《兒童及青少年性保護法》製作性剝削影片遭到起訴，被判處1年有期徒刑，並要求完成40小時性暴力治療課程，出獄後3年內不得在兒童或身心障礙相關機構任職。他還在今年2月為了掩蓋A某的性犯罪惡行，向包括受害者在內的16人提出不實指控。

仁川地方法院富川支院刑事2部的法院庭長柳俊九，在昨日的宣判庭上指出，受害者在經過此事後，不僅在心理層面飽受極大的精神壓力與痛苦，有部分人甚至一度想走上絕路。但A某不僅不悔改，更從頭到尾都否認犯罪，還對受害者做出虛假控告，法院庭長認為，有必要對A男判處相應刑責。

事後，法官以強制性交及強制猥褻等罪名為由，對A男判處10年有期徒刑。此外，他還需要完成40小時性暴力治療課程，並在出獄後10年內，不得在兒童或身心障礙相關機構任職。

