太誇張！板橋社區保全上班太無聊 竟從22樓「丟8支滅火器」砸毀民宅

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

新北市板橋區昨（29）日發生一起離譜事件，一名27歲周姓社區保全在上班期間因無事可做，竟前往大樓頂樓，將多支廢棄滅火器從高空拋下，導致隔壁住戶屋頂與遮雨棚受損，所幸未造成人員傷亡。警方獲報後介入調查，將依法移送裁處。

周姓社區保全涉嫌將多支廢棄滅火器從高空拋下，檢方將依法移送新北地院簡易庭裁處。（圖／翻攝自Google Maps）

警方指出，事件發生於新北市板橋區，周男本月16日才剛到職，卻在27日至29日期間，多次跑到值勤大樓22樓頂樓，陸續將8支廢棄滅火器往下丟，造成隔壁多戶住家屋頂及遮雨棚遭砸毀。社區曹姓總幹事發現異狀後報警，警方隨即調閱監視器確認行為人身分。

警方通知周男到案說明後，周男坦承因上班時間無聊，一時起意才做出危險行為。目前周男已與受影響住戶協調和解，住戶暫不提出告訴，但警方仍依違反《社會秩序維護法》第63條第4款，將案件移請新北地方法院簡易庭裁處。



