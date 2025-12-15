太誇張！臨江夜市男蹲下偷拍裙底 過程全被監視器拍下

[Newtalk新聞] 臨江夜市驚傳偷拍事件！一名女子在夜市內的店面消費，突遭到陌生男子直接蹲下以手機偷拍裙底。女子察覺有異，由店員協助調閱監視器，才確定自己被偷拍。





台北市大安區臨江夜市14日晚間8時許，一名女子在夜市內的彈珠店消費時，突然感覺小腿遭異物掃過，起初以為是雨傘不慎碰觸，隨後發現情況有異，請店員協助調閱監視器，赫然發現自己遭到一旁的陌生男子蹲下以手機偷拍。





從監視畫面可見，涉案男子彎身接近女子，並趁對方不注意，快速將手機鏡頭對準女子裙底進行拍攝，犯案過程也全被店家監視器給錄下。店家得知情況後立即協助被害人報警處理。根據目擊民眾表示，偷拍男子當下表現的相當鎮定，好像犯案很多次的感覺。

廣告 廣告





警方獲報到場後，依程序處理並確認狀況。被害女子當場要求嫌犯刪除手機內的偷拍影像，不過後續女子並沒有進行提告。涉案男子則被警方告誡不可再犯，相關影像亦已刪除。由於臨江街夜市人潮密集，警方將持續加強巡邏與防範作為。民眾若察覺可疑行為，應立即向警方或店家反映，共同維護公共安全與個人隱私。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

冷氣團剛減弱！2波東北季風接力報到 未來一週天氣一次看

彰化高職驚傳霸凌！裝馬桶水、糞便抹桌椅 網轟：這已經是犯罪