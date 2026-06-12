即時中心／熊家瑜、黃彥翔報導

國民黨主席鄭麗文一向以言詞激烈著稱，最近竟又開嗆民進黨「政權建立在謊言上」、還批評總統賴清德是「金光黨」，引發外界譁然。不僅如此，她還質疑，為何綠營至今遲未刪除「台獨黨綱」。對此，民進黨立委林俊憲今（12）日痛批鄭麗文，她過去也曾是民進黨員、更是黨內極端支持台獨派，如今卻跑到國民黨當「大統派」，根本變化太快、簡直令人目不暇給，根本丟臉丟到國外去。

鄭麗文竟稱賴清德是金光黨 要求民進黨下架台獨黨綱

鄭麗文訪美行始終不順利，原定前往美國白宮拜會國安會官員，都遭美方在未告知原因的情況下取消。日前她於美國僑宴上表示，如果賴清德想跟中國國家主席習近平喝珍珠奶茶，那就該下架民進黨「台獨黨綱」，甚至喊話賴清德「是金光黨，不是金孫」；並要求民進黨下架台獨黨綱，讓兩岸邁向和平。

鄭麗文曾是民進黨黨員 林俊憲：還是最支持台獨的那一派

對此，林俊憲今日回應，鄭麗文說民進黨的台獨黨綱要拿掉，「可是鄭麗文主席可能忘記了，妳曾經是民進黨的黨員」，而所謂的台獨黨綱，早在她退出綠營之前，就已經被「台灣前途決議文」取代了；他補充說，鄭麗文是2002年才退出民進黨，而綠營於1997年就已用台灣前途決議文取代台獨黨綱。

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林俊憲續指，民進黨沒有台獨黨綱，只有公投黨綱，因為1997年發布的台灣前途決議文中已載明，任何關於台灣地位的改變，都需要由全國人民來決定。他也表示，因為民進黨是民主政黨，所以內部各種主張都有，但是當時，主張台獨最激烈者，其實就是鄭麗文本人。

快新聞／稱賴清德是「金光黨」？林俊憲痛批鄭麗文立場反覆 讓人「目不暇給」

民進黨立委林俊憲（中）。（圖／林俊憲立委辦公室提供）

從極端台獨跳到大統派 林俊憲酸：「令人目不暇給」

林俊憲接著直言說，「鄭麗文在民進黨內部的時候是極端台獨派，現在跑到國民黨就變成大統派」，直呼鄭麗文「變化太快了，令人目不暇給」。

林俊憲更痛批，鄭麗文去見完習近平，就狂嗨到現在，竟然還拿美國總統川普（Donald Trump）跟習近平見面這件事，宣稱自己跟習近平見面同等重要；但林俊憲強調，美中是世界上正在對抗的兩極，兩大領袖見面當然是世界大事，但鄭麗文拿自己跟習近平見面來類比，恐怕根本忘記是誰了。因此，他最後喊話鄭麗文說，「要丟臉就在台灣國內就好，不要丟臉丟到國外去」。

原文出處：快新聞／太誇張！鄭麗文竟公開罵賴清德「金光黨」 民進黨大將震怒開砲反譏

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