【太說軍武】中國想斬首台灣？仿美國俘虜馬杜洛 專家看衰：差別在情報能力與「這支部隊」

美軍只花了140分鐘就活捉委內瑞拉前總統馬杜洛，中國想有樣學樣，學者認為有難度。資料照，路透社



美軍近日突襲委內瑞拉逮捕該國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），但是在美軍進襲之際，先前委國高調向中國購買號稱「北京神盾」的JY-27雷達，無法如先前宣傳的能偵測到美國F-35匿蹤戰機，也無法導引俄製S-300V防空飛彈、Buk-M2「山毛櫸」中程防空飛彈系統進行攔截，這究竟是否為外界所稱「中製武器全失效」，國防安全研究院專家許智翔指出，美國強大的電磁作戰與防空制壓（SEAD）能力奏效，導致委國軍方的整體指管系統癱瘓失靈，也使得中俄製的武器無法發揮作用，因此美軍才能從「太空軍」整合到包括「三角洲部隊」特戰部隊，落實「全領域」高科技「閃擊」。

美國總統川普下令「絕對決心行動」，花140分鐘就逮捕馬杜洛。資料照，路透社

美國發動的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），從美東時間1月3日22 時46分，由總統川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）下達執行命令起，1月4日委內瑞拉時間凌晨01時50分/美東時間0時50分，150架各型美軍戰機由不同基地起飛，行動正式開始，展開戰略打擊。在委國時間02時01分 /美東時間 01時01分，美軍三角洲部隊（Delta Force）抵達首都卡拉卡斯軍事基地內的馬杜洛官邸發動攻堅。於委國時間凌晨04時29分/美東時間03時29分完成行動，美軍將馬杜洛夫婦帶離委內瑞拉領空，全程只花了約140分鐘。

美軍究竟如何做到的？國防安全研究院網路安全與決策推演研究所政策分析員曾敏禎日前撰文指出，委內瑞拉防禦系統在面對美軍「全域情報能力」（All-Domain Intel）時幾乎呈現透明化，暴露高度依賴傳統防空和訊息監控的體制弱點。

1月3日凌晨在委內瑞拉卡拉卡斯執行突擊任務的美軍MH-47直升機。翻攝X

曾敏禎文章也點出美國最新軍種「太空軍」的關鍵角色，因為根據美國參謀長聯席會議主席丹‧凱恩（Dan Caine）將軍指出，此次作戰成功依靠空間與網路能力整合，加快「擊殺鏈」反應（compression of the kill chain），且美國太空司令部（U.S. Space Command, USSPACECOM）保障 GPS/PNT（Positioning, Navigation, and Timing）不中斷，使特種作戰直升機在夜間低雲下低空飛行，美軍透過高空衛星影像與RQ-170 哨兵式（Sentinel）匿蹤無人偵察機全天候進行目標監控，實現24/7（每天24小時）不間斷情報收集，而委內瑞拉現有的防空系統幾乎無法察覺。

此外，曾敏禎也指出，美軍在指揮中心科技情報（TECHINT）與人員情報（HUMINT）的卓越融合，將技術情報（如無人機、衛星監控及信號監聽）與人力情報（線人報告、社會滲透資訊）實時整合，從而形成全域作戰圖。此種訊息融合提供即時態勢感知，也支撐高精度作戰決策。

「北京神盾」毫無用武之地

但除了掌握情報之外，為何先前委內瑞拉高調宣傳購入的中國製JYL-1三坐標遠程監視雷達，還有被稱為「隱身殺手」或「北京神盾」的JY-27米波雷達，卻沒能反應過來？因為先前委國軍方跟中國宣稱，JY-27能夠在數百公里外鎖定美軍F-22與F-35匿蹤（隱形）戰機，並引導俄製S-300V防空飛彈攔截。但是卻被發現S-300V一彈未發。而且包括俄羅斯出售給委國軍方的Buk-M2「山毛櫸」中程防空飛彈系統，也被摧毀在地面。不禁令人懷疑，難道中國製造或俄製的武器如此不堪一擊？

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔指出，美軍「絕對決心行動」打了一場漂亮的「高科技閃擊戰」，讓中國製與俄國製武器毫無用武之地，其原因有兩種可能，一個是確實是中製、俄製的系統完全失靈，一點用都沒有，第二個可能性是美國的電磁作戰還有防空制壓（SEAD）能力太強，導致這樣的一面倒的結果。儘管委國軍方的作戰指管系統可能由中國軍方協助建立，但由於許多細節並未公開，因此並無法推測中國與俄國武器是系統性失靈。

從美國出動艦載型的電子作戰機EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）來看，許智翔指出，美軍這次襲擊委內瑞拉，其電戰干擾、防空制壓，顯然都是相當成功的，所以算是先進的俄軍防空系統像「山毛櫸」（Buk-M2）飛彈、北約代號SS7，或是S-300這類系統還是被摧毀，而且中國製的JY-27等雷達系統，也被美軍的「野鼬任務」（Wild Weasel）襲擊。

美國海軍電子作戰機「咆哮者」EA-18G。資料照，路透社

像是「山毛櫸」飛彈（Buk-M2）屬於中短程的野戰防空系統，這類武器系統也被排除，其他防空系統在整個指管被干擾、節點被破壞的情況下，整個癱瘓，因此沒辦法有效進行防空接戰的情況之下，當然美軍的機降部隊就可以低空穿透進入委內瑞拉首都卡拉卡斯。

許智翔分析，此種狀況下，美軍的直升機可以直接進行空中掩護，對其使用哪些裝備進行評估，很容易推測出，既然美軍的兩棲突擊艦硫磺島號等部署在附近，那麼美軍投入的兵力一定包括V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey），以及可以從兩棲突擊艦上起降的攻擊直升機AH-1Z等。而AH-1Z攻擊直升機如果進行火力掩護，假使有需要時，連美國陸軍第160特種作戰航空團（U.S. Army 160th Special Operations Aviation Regiment）出動的MH-6偵察直升機也可以攜帶火箭彈進行掩護。

有效排除委國防空系統威脅

有「黑夜潛行者」（Night Stalkers）的第160特種作戰航空團，擁有190架各型直昇機，其中包括AH/MH-6M偵查直升機47架、MH-47G運輸直升機71架、MH-60L通用直升機、MH-60M通用直升機和MH-60L DAP滲透者武裝攻擊直升機，夜間作戰能力傑出。

許智翔點出，即使包括「三角洲部隊」、第160特戰航空團等美軍特戰單位能力再強，無論如何這些兵力必須在有效的排除防空系統的威脅之後突襲，才能夠成功。當然另外一點是，直升機可以快速輕兵突襲，而委內瑞拉軍方無法反擊的可能原因是沒有辦法組織出有效的更近短程的防空能力。

馬杜洛去年10月曾放話，該國擁有5000枚俄製肩射式防空飛彈，部分為SA-24型肩射式防空飛彈，媲美美國刺針防空飛彈，「沒在怕美軍」，但這次遭遇美軍閃擊，卻沒有達成什麼反制效果，許智翔指出，委內瑞拉雖有大量的肩射式防空飛彈，卻沒有在有效的狀況下接戰，這已經顯示出三大問題，一方面是其防空武器的配備密度有關，二方面是跟部隊能不能快速反應有關，第三方面則是與委國究竟有沒有全天候的作戰能力有關。

俄國開戰初期想突襲斬首烏克蘭總統澤倫斯基，但並未成功。資料照，路透社

至於中國、俄羅斯會不會仿效美軍發動這類高科技突襲「斬首」或「擒王」，許智翔舉出俄羅斯於2022年2月24號，發動空降部隊（VDV）跟特戰部隊（Spetsnaz）去襲擊烏克蘭首都基輔附近安托諾夫國際機場，主要任務目標是癱瘓烏克蘭中央政府、逮捕中央官員、占領媒體等。

許智翔指出，俄軍初步規劃是先由特戰部隊佔領機場，掩護後續用IL-76運輸機載運傘兵進場增援，快速往基輔市中心推進，試圖逮捕烏克蘭總統澤倫斯基與其法定繼任順位的幾位中央官員，就能夠達到癱瘓烏克蘭中央政府的目的，並佔領電視台等媒體後大肆宣傳等等，就能迫使烏克蘭喪失戰鬥意志。

不過，人算不如天算，俄軍規劃大概只有一到兩個營的兵力投入，許智翔指出，俄軍當然不可能以這麼少的兵力占領基輔全市的，必然一樣是一個快速的閃擊式的行動，但是其失敗的關鍵有兩點，第一點是俄軍沒有辦法完全癱瘓安托諾夫機場附近的防空系統。第二點是烏克蘭國民衛隊的一個旅，正好駐在那附近，擔任快速反應部隊（QRF），雖然該旅的戰力可能不如俄軍空降部隊和特戰部隊，但是這支快反部隊第一時間到達戰場，與俄軍的特種部隊，從運輸機上下來的空降部隊先遣單位反覆爭奪機場的控制權。因此即使俄軍有一段時間之內佔領機場，但是卻很快又易手了。

烏克蘭快速反應部隊建功

許智翔進一步指出，當時再加上基輔附近交戰區周邊的防空系統並沒有辦法被清除，這意味著同一個時間點，俄軍後續進場的機隊並沒有辦法確保能安全降落，於是無法完成增援，已投入的部隊又被拘束在該地區內，這也代表了要防範類似的單位，如果對方沒辦法直接把部隊投射在關鍵的建物上面的話，中間的這段時間防守方就必須要足夠的增援部隊，能夠去阻止對方的強襲，所以需要一支快反部隊，這也包括戒護部隊。因為從美軍「絕對決心行動」來看，美軍是以直升機等直接快速進入確保馬杜洛的位置，然後快速透過機降突襲的方式直接進入建築物，排除所有阻礙，然後逮捕馬杜洛夫婦。

若從俄軍企圖奇襲基輔的失敗教訓，以及這次美軍「閃擊」的成功經驗來看，許智翔指出，委內瑞拉除了戒護部隊（衛戍部隊）本身或者是情報被掌握等問題之外，另一個更重要的關鍵，就是委國軍方有沒有足夠的快反部隊能夠立刻處理狀況，拘束住進襲的敵方部隊，讓重要人物能夠順利的脫離戰區。

至於中共先前宣傳上也曾喊出「活捉蔡英文」的口號，對於中共是否會仿效美國，對台灣採取類似行動，許智翔認為，目前中共整體的兵力投射能力仍然是有限的。另外，中國的特戰部隊其實嚴格來說跟俄軍的特戰部隊是比較接近的，但與例如美軍「三角洲部隊」等西方第一級（Tier1）的特戰部隊相比，嚴格上來說是有相當程度的差距。共軍的特戰部隊更像是精銳部隊，類似美軍的突擊兵（Ranger）的概念，廣泛大量部署在地面部隊中，因此共軍有多個特戰團、特戰旅的編制，至於有沒有能力去執行像美國這次抓捕馬杜洛的作戰，「我個人是持保留態度。」

