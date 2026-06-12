【太說軍武】加速汰換T-34C初教機！外購、國造優劣比一比 專家學者報你知

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法國空軍的PC-21初級教練機，是由瑞士皮拉圖斯飛機公司設計製造，獲多國軍方使用。photo: Pilatus Aircraft Ltd



空軍一架T-34C初教機於6月2日失事墜毀，造成2名資深飛行員殉職，加速汰換初教機。國防部長顧立雄已證實，明年5月底之前完成替代機種的建案程序，2028年度起編列預算。由於生產AT-3與勇鷹高教機的漢翔公司近幾年持續爭取「初教機國造」，外購還是國造引發討論。淡江大學航太系助理教授林仲璋指出，新型初教機必須符合能銜接新式戰機的「數位化座艙」，逃生用彈射椅也是標配，才能符合空軍訓練與安全上的需求。

林仲璋也指出，如果漢翔使出之前用過的「絕招」，自行吸收NRE，也就是初期研發等成本的話，國產初教機的價格將具有競爭力。

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空軍岡山基地一架 T-34型教練機（機號3414），今早墜毀，兩位飛行員殉職。翻攝臉書「IDF經國號」粉專

空軍飛訓部機號3414的T-34C初級教練機在6月2日上午，進行模擬模擬發動機失效課目時失事，墜毀在岡山空軍基地跑道北端，前座主任教官盧季佑中校與後座考核官過俊男中校殉職，由於兩人在T-34C型飛行時數均超過1700小時以上，為何失事仍待調查，但也因此引發各方嚴格檢視空軍汰換T-34C初教機的計畫。

由美國畢琪（Beechcraft，或譯為比奇公司）飛機公司生產的T-34C初級教練機於1973年問世，主要是因應美國海軍、陸戰隊等國飛行員的基礎訓練需求，把先前機型T-34B的活塞式發動機換成一具普惠加拿大公司（Pratt & Whitney Canada）生產的PT6A-25渦輪螺旋槳（turboprop engine）動力推進，「換心臟」後的T-34C也因此得名「渦輪良師」(Turbine Mentor) 。

蔡英文總統2023年12月1日出席空軍飛行訓練指揮部編成典禮，岡山空軍基地現場展示勇鷹號高教機、AT-3高教機、T-34C初級教練機。郭宏章攝

換裝渦輪螺旋槳發動機後，T-34C最大馬力增為550 軸馬力，也使最大起飛重量達2,494公斤，最大平飛速度約每小時400公里。實用爬升上限高度為 9,150 公尺（25,000 呎），而T-34C的最大航程在巡航高度下約 1,300 公里，在海平面的爬升率則為每分鐘540公尺。

T-34系列的教練機，有多達23個國家曾經使用為訓練軍方飛行員的基礎飛行訓練，基本性能並沒有問題，但使用壽限成為爭議點之一。但是，飛行的安全性並不是只有壽限單一因素，逃生配備也是關鍵。

蔡英文總統2023年12月1日出席空軍飛行訓練指揮部編成典禮，岡山空軍基地現場展示勇鷹號高教機、AT-3高教機、T-34C初級教練機。郭宏章攝

根據空軍指出，目前T-34C除了台灣之外，還有美國、阿根廷與秘魯軍方在使用。但退役飛官私下表示，由於T-34終究是依據1970年代當時的設計觀念主流，初級教練機都是在相對低空、低速的飛行狀態下訓練，當時觀念認為就算出狀況，飛行員應該都有足夠的時間打開座艙蓋、自行跳傘求生。不過，根據空軍在事發當天下午提供3414號機失事前的狀態來看，顯然在不到1000呎高度，兩名飛行員也沒有呼叫表示飛機異常情況下，因此也沒有採取跳傘的動作。

新一代初級教練機均把彈射座椅列為標準配備。圖為配備在T-6C德州人II式初級教練機上的馬丁・貝克（Martin-Baker）US16LA「零-零」彈射座椅，可以在零高度與零速度下由座艙中安全彈射，幫助飛行員逃生。取自Martin-Baker官網

外界質疑為何後來空軍不把T-34C加裝彈射座椅？航空界人士指出，首先是T-34系列當時的機體結構設計，原本並沒有預留安裝彈射椅的空間，也沒有設想到會裝設彈射座椅發射時的衝擊力道。另外，由於彈射座椅工作的方式是透過椅背後裝置的火箭推進系統，將飛行員連人帶椅高速彈射出去，座椅下方也要裝置火藥能同步炸斷固定點，還有座艙罩也要裝上拋棄的動力系統，這些都是T-34C原本設計做不到的，而且就算要想把T-34C整體結構全改，效益上不如買新飛機了。

台灣空軍的T-34C「渦輪導師」初級教練機，服役已超過30年。郭宏章攝

空軍於1985年開始接裝T-34C，至今已經服役41年，但由於先前因為預算與作戰等整體考量，還沒達到壽期的T-34C原本計劃排在、2032至2033年間汰換。在此重大失事發生後，國防部與空軍日前決定，展開新一代初教機籌購計畫，希望能及早在2030年開始接裝新型初教機，汰換T-34C，銜接基礎訓練需求。不過，對於究竟是否外購，還是採取跟勇鷹高教機TBE-5A的「國機國造」模式，國防部長顧立雄6月8日在立法院答覆立委質詢時表示，交給空軍專業考量。

早在2017年，漢翔公司就發聲爭取初級教練機國機國造案，當時是在蔡英文政府推動「國機國造」政策時，就開始積極爭取與布局。而即使蔡政府決定高級教練機由漢翔自行研製的「勇鷹高教機」換裝AT-3，但對於初級教練機是否由漢翔承接，一直沒有進展。

空軍官校戰鬥組飛行學員2025.3.28開始以勇鷹高教機進行單飛測驗。軍聞社

蔡英文卸任總統前，2024年1月接受專訪提及台灣過去雖國防能自主，但沒有連續性，所以先前下定決心由中科院帶頭與空軍研發推動，而製造軍機的漢翔公司如今已陸續交付17架勇鷹號高教機，接下來還要研製下一代戰機（ADF），以延續研發國防工業自主能量。當時漢翔漢翔公司公關法務處處長周峻就出面呼應蔡總統的期待，但也疾呼，初教機跟下一代戰機都是國軍的需求，而要落實國機國造自主目標，必須提高自製率。

漢翔公司2024年1月說帖指出，國機國造自製率是厚植國防自主能力成功的關鍵，而初級教練機若能國造，就能奠定飛機提升自製率良好基礎。周峻提供

周峻說明，要如何提升自製率，「初教機國造」就是國內廠商現今必須練功的題目，沒做到就會演變成「還不會走就要會跑」的狀態。

周峻強調，國機國造要有系統權才不會受制於人，下一代戰機如果不能掌握系統權跟自製率，就不叫國防自主，因此，漢翔期待蔡英文在520卸任之前，能夠核定「初級教練機」，先延續勇鷹高教機的研發製造能量。

漢翔公司於2024年1月發出國造初教機說帖，對於國機國造機體發展與預算編列規畫表。漢翔公司（AIDC）周峻提供

而2026年1月初，漢翔董事會正式通過由時任總經理、原任空軍副司令的曹進平中將正式接任董事長一職。幻象2000戰鬥機飛行員出身的曹進平，2025年8月就出任漢翔總經理，並代理董事長職務。據了解，對於爭取包括初教機與新一代戰機「國機國造」，曹進平並沒有鬆懈，而是鴨子划水，因為得先克服突破疫情後供應鏈復甦緩慢的變局，讓勇鷹高教機順利完成交機任務。

曹進平今年初向媒體表示，漢翔數年來已投入新台幣1.7億元，初教機關鍵零組件研發有成，將向空軍爭取「初教機國造」，藉在地生產帶動產業經濟規模，盼在地留才、育才，提升台灣航太產業競爭力。

中華民國114年國慶大會，主題表演壓軸由今年新換裝勇鷹高教機的空軍雷虎特技飛行小組，以5機編隊施放紅藍白三色彩煙飛越總統府上方。截自國慶大會直播/SNG聯誼會

若先把航太產業的政策任務先放一邊來說，淡江大學航太工程學系助理教授林仲璋指出，不論是外購或是國造，性能可以滿足空軍需求的教練機。最好的新一代的初級教練機，首要當然是飛行性能、安全與可靠度三大要求，而且座艙儀表都應該與新一代戰機接軌，數位化儀表是標配，但為了安全起見，仍會保留基本T型儀表（Basic T）的3個基本類比式儀表，包括速度、高度表與姿態儀。

由於這次T-34C痛失兩名資深飛行教官，林仲璋認為，彈射椅已經變成標準配備，對於新一代的初級教練機設計來說，安裝並不是問題。

若先以外購來說，目前空軍可能納入下一代初教機選項，眾說紛紜，呼聲較高的候選機種包括了美國畢琪的T-6C 德州人II式（Texan II）、瑞士「皮拉圖斯」（Pilatus）PC-21，還有一匹來自土耳其的黑馬「自由鳥」（Hürkuş）初教機，因為這三種機型的動力來源系出同門，都是採用普惠加拿大廠PT6A系列發動機，輸出馬力都大於950匹，航程也都大於450海浬，基本上性能都能滿足需求。

由瑞士皮拉圖斯飛機公司（Pilatus Aircraft Ltd）生產的PC-7 MKX初級教練機（前）與PC-21初級教練機（後）飛越瑞士高山展現性能。 photo: Pilatus Aircraft Ltd

但外界也把瑞士「皮拉圖斯」早期產品PC-7與PC-9納入換裝的比較名單中，但是根據漢翔公司2024年1月初發布的「國防自主（初教機）說帖」，其中對可能的選項，已經先把1966年首飛的PC-7與1984年年首飛的PC-9兩者，都因過於老舊不納入參考。

但源自PC-9衍生而來的美國T-6C，則是發展自於1998年首飛的T-6A德州人II式初教機。T-6A當年成功獲得美國空軍/美國海軍的聯合初級飛機訓練系統（JPATS）計畫採用，美空軍採購454架，美海軍則採購328架，第一架T-6A教練機2000年3月交付美軍使用，口碑良好。

由於初級教練機，是飛行學員一開始上飛機就像小孩學步一樣，飛行操作的動作，都必須一項一項分別由飛行教官教導，才能逐步學習操作。因此，為了安全，前座學員的一舉一動，後座的教官最好能夠能看得到，才能即時糾正，甚至有危險徵兆之前，飛行教官就要當機立斷，直接接管飛機。

而且，後座的飛行教官若座位較高，對於飛機飛行方向與周遭環境的視線，也不會完全被學員擋住，也能提高安全性。另外，初級飛行訓練時，首先要能目視飛行，因此，後座的教官座椅比較高，也才能跟學員看到一致的參考點，才能有相同的視角，來進行良好溝通。

美國海軍的初級教練機T-6B 德州人II式（Texan II）， 停放在位於 米靈頓-孟菲斯機場（Millington-Memphis Airport）的惠靈頓海軍航空站（ Naval Air Station Whiting Field）。photo: US Navy

林仲璋指出，美軍的T-6A初級教練機，基本上都是類似像是以前AT-3高級教練機的前後座艙是高低配置的，後面會稍微高一點，所以這個部分的設計，不論是外購，或者是國造初教機，基本上應該都會被保留下來。

除了飛機的安全與性能需求，空軍籌獲新一代初教機也有預算上的考量，因為同一時期，也要啟動C-130H型運輸機汰換為C-130J型的計畫，根據林仲璋估計，目前空軍對初教機的需求量約40架。外界批評漢翔的國造初教機若只是建造40架的話，可能單價會比外購來得高，對於這種說法，林仲璋倒不這麼認為。

林仲璋說，國產高教機價格是不是比外購的還要高，理論上其實是「看情況」，因為漢翔有一招，可以把「委託設計費用」（Non-recurring engineering Expense，NRE Expense，或譯為「一次性工程費用」）自行吸收，就能降低國產初教機的價格。

美國空軍的T-6A德州人II式（Texan II）初級教練機，是美國海空軍「聯合初級飛機訓練系統」（JPATS）計畫的機種，由德事隆（Textron）的畢琪飛機公司（Beechcraft）生產1998年首飛，2000年正式交軍，目前已有衍生的T-6C型。photo USAF

以規格上來說，如果空軍新一代初教機採取「國機國造」，漢翔公司的設計採用1600匹馬力的PT6A-68B，與P-21、「自由鳥」同級，還勝過1100匹馬力的T-6A。

如果依據漢翔先前2024年的成本分析，國造初教機單價可壓到1250萬美元，購入40架的總價約50億美元，相對於美國T-6A的1300萬美元、PC-21的1400萬美元，或是土耳其「自由鳥」的1500萬美元一架的話，漢翔公司的初教機將具有價格競爭力。

我國初教機與各國比較表，若自行吸收NRE成本，漢翔公司2024年1月估算，國造初教機單價1250萬美元將具備競爭力。漢翔公司(AIDC)周峻提供

林仲璋指出，像高教機決策的時候，當時漢翔在向時任總統蔡英文報告時，漢翔高層就向蔡總統提出，就把建造前面的NRE成本自行吸收。NRE就是飛機開始生產之前的研發投入、設備投入的經費，因為是公司先期已經投入了，所以會在後面銷售的部分要攤掉，只是精確的說要用幾架來分攤掉。但如果漢翔已經自行吸收的話，就不會納入那40架來分攤費用，這就能達到降低售價的目標了。

漢翔公司方面，與國內航太產業相關協力廠商們，對於空軍換裝新一代初級教練機，仍然積極爭取，尤其是能夠把相關產業量能扎根在台灣，若有機會為空軍生產新一代高教機，漢翔公司與團隊必定全力以赴。

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