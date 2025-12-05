【太說軍武】反制自殺攻擊式無人機手段比一比 雷射、霰彈、AI輔助步槍誰最神？

烏克蘭反無人機火力小組夜間訓練，採用義大利捐贈的皮卡（Pick-up）高機動車輛，配備重機槍、刺針飛彈等，以探照燈、熱影像儀等夜視設備搜索，後方的防空指管系統透過網路與AI輔助搜尋目標。烏克蘭國防部



有鑒於俄烏戰場上反制無人機的實戰經驗，光是靠「軟殺」、干擾或是接管敵方無人機的效果有限，因此，以槍砲甚至雷射武器來擊落無人機的「硬殺」手段，成為重要趨勢。日本防衛省今年已採購義大利的「M4反無人機衛士」系統，將飛靶射擊運動的霰彈槍改良，發射鎢合金霰彈，最遠可擊落距離100公尺的無人機。除了霰彈槍外，還有這些反制手段，《太報》為讀者列舉，比一比誰的準頭最厲害。

國防院專家許智翔指出，人員操作的霰彈槍或小口徑武器，是對付無人機的「最後手段」，而且反無人機的「硬殺」手段若能有AI輔助，並把機砲、刺針防空飛彈等結合到「重層」防空系統指管當中，擊殺無人機將更有效率。

廣告 廣告

以色列的智慧射手（SMARTSHOOTERS）反無人機系統（C-UAS）有單兵、三腳架與車載版本，其SMASH射控系統（FCS），具備「鎖定-追蹤-打擊」（ Lock-Track-Hit ）功能，當射手識別並鎖定目標，系統將追蹤其運動並同步發射。SMARTSHOOTERS官網

各型無人機已經顛覆戰爭的面貌，尤其是「自殺」攻擊無人機，攜帶彈藥，以自主導引甚至決策對目標進行攻擊，使得傳統的防空作戰招架不住，但數年前大力發展的以干擾導引電波等方式的「軟殺」（soft-kill）「防護罩」方式，卻在2022年2月底爆發的俄烏戰爭中，被各種攻擊無人機的多元作戰面貌完全戳破，俄軍「海量」採用伊朗製的「見證者」（Shahed）自殺攻擊無人機和各型巡弋飛彈，加上各型小型無人機，也使得烏克蘭軍方緊急向歐美西方陣營尋求支援，以各型槍械、人攜式飛彈等來對付無人機的「硬殺」（hard-kill）方案，重新獲得重視。

17日基輔上空出現的無人機，被認為是伊朗「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機。路透社

烏克蘭國防部下轄的部隊，主要是由國民兵挑起反制低空攻擊無人機的重任，陸續成立數百個「機動火力小組」（Mobile Fire Group），使用重機槍、機砲以及人攜式刺針防空飛彈等武器，「硬殺」手段擊落無人機。烏克蘭反無人機作戰的「機動火力小組」最初是在烏克蘭北部和西北邊境組建類似單位，目前已遍佈烏克蘭全國。FB軍事粉專《Flak談軍事》曾指出，根據烏克蘭國民兵（National Guard）司令Oleksandr Pivnenko的說法，目前光國民兵旗下就有500個機動火力小組，另有400個固定式火力小組在守衛重要設施。

烏克蘭首都基輔9月28日清晨遭遇俄國大規模空襲，爆炸火光在城市中閃現。路透社

目前，烏克蘭國民兵反制無人機作戰的「機動火力小組」，常見的武裝模式是採用包括美國等北約國家援助的悍馬車、各方捐贈的高機動力「皮卡車」（Pick-up Truck），裝載ZPU系列14.5公厘口徑的高射機槍、DShK 重機槍，以及雙聯裝23公厘口徑的高射機砲等武器，部分機動火力小組還配備「刺針」肩射防空飛攔截俄製巡弋飛彈。

配備ZPU 14.5公厘口徑高射機槍的烏克蘭第119 國土防禦旅的悍馬車，擔負反制無人機的火力小組任務。烏克蘭國防部

烏克蘭由於國土遼闊，機動火力小組必須依靠該國軍方的防空系統網路提供目標資訊，進行指揮管制，才能利用「皮卡」等高機動車輛趕往俄軍無人機或巡弋飛彈即將通過的路徑周邊，並且配合固定式火力小組形成「火網」，發射不同口徑槍砲或低空防空飛彈來「硬殺」來達成攔截無人機或巡弋飛彈的任務。

由於烏克蘭機動/固定火力小組的「硬殺」無人機作戰模式，主要是針對「見證者」等大型、中型無人機與巡弋飛彈，但是地面野戰部隊或是小部隊陣地，仍會遭受小型「自殺」攻擊無人機侵襲，因此，單兵攜行或是作戰小組需要的無人機防禦「硬殺」，還是得依靠小口徑武器，例如步槍或是班用機槍等。因此，日本防衛省參酌各方經驗後，也在今年9月宣布採購飛靶射擊運動大廠、義大利貝奈利（Benelli）「M4反無人機衛士」（M4 A.I. Drone Guardian）系統，其實著名的M4半自動霰彈槍系列。

義大利貝瑞塔（Beretta ）集團旗下運動射擊品牌貝奈利（Benelli）「M4反無人機衛士」（M4 A.I. Drone Guardian）系統，射程50公尺至100公尺，可用於「硬殺」擊落低空飛行的小型無人機。Beretta

霰彈槍具速度與動能優勢 對付小型無人機

根據貝奈利公司指出，M4半自動霰彈槍的槍管，其扼流裝置（choke）經過修改，讓發射出去的霰彈鎢合金「彈丸」能夠在飛行達到50或甚至100公尺的射程中，還能保持足夠的速度與動能，將小型無人機擊落。

針對日本防衛省都為陸上自衛隊等部隊採購霰彈槍為主的反無人機「硬殺」系統，外界可能也會擔心，光是靠人員瞄準、射擊，能否有效擊落無人機，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔指出，畢竟要訓練每一位地面部隊成員轉換為「飛靶射擊運動員」，精通射擊快速移動的無人機， 甚至有些比較難預測的轉向、變換飛行途徑等，「霰彈槍只能說是一種應急的方式。」

德國萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）研製的「天空突擊兵30」（Skyranger 30，30公厘口徑快砲版本）反無人機（C-UAS）與短程防空系統，圖為德國陸軍2025年接收首輛「天空突擊兵30」。 Rheinmetall AG

許智翔分析，因為無人機飛行的特性的關係，若用傳統的步槍、霰彈槍對無人機射擊，尤其是小型無人機，並不容易命中。因此若要用步槍、霰彈槍對付無人機的話，一種方法是採取像是兩次大戰的時候採用密集的步槍對空射擊去製造一個彈幕、嘗試擊中無人機。或者是可能用霰彈的方式比較容易擊中無人機，但這兩種模式其實根本上的問題首先是沒有偵測能力。」

海軍陸戰隊戒護營士官兵持T65K2戰鬥步槍警戒。軍聞社

許智翔分析，由於地面部隊如果對無人機沒有偵測能力時，一定是在無人機攻擊的末端才有能力跟它接戰，而且小口徑武器的射程也都很有限，霰彈槍等多事攻擊數十公尺至100公尺的目標，此時，不管單兵有沒有練過飛靶射擊，只要沒有命中，就是被炸上西天，所以若是「陽春」的採用霰彈槍、小口徑步槍、機槍，卻沒有偵測能力、也沒有射控系統的話，只能說是應對無人機「聊勝於無」的最終手段。

空軍防空部隊使用35快砲實彈射擊，歐美已有對付無人機「硬殺」的快砲系統版本。軍聞社提供

雷射光束擊落威力不容小覷 我中科院跟上腳步

除了不同口徑槍砲加上人工智慧輔助偵蒐瞄準系統之外，對付無人機的「硬殺」招數還有「高能雷射武器」、以雷射光束燒灼無人機機件，使其失去飛行導控能力「擊落」，台灣也已跟上腳步。國家中山科學院（簡稱：中科院）在今年9月中旬舉行的台北國際航太暨國防工業展覽當中，首度公開以高能雷射武器作為防禦反制無人機「蜂群」威脅的防空武器，中科院自行研發的高能雷射武器整合成10千瓦雷射車，成功擊殺多架「一級」（Class-1）小型無人機。

中科院於2025年台北國際航太國防展的國防館中展現高能雷射武器研製成果，分別以5KW與10KW的威力，可應對蜂群戰術，短時間內擊落多架一級無人機。郭宏章攝

另外，漢翔公司當時也在台北航太展同場較勁，展出國內雷射科技大廠的合作成果，展位上放置了距離125公尺，以 8KW功率的高能雷射燒穿 4mm 厚度的鋼板。漢翔公司並指出，在雷射「硬殺」系統設定的2公里有效距離外，該公司的反制無人機是採取電子「軟殺」反制無人機。敵方無人機若後續進入2公里射程內，雷射「硬殺」系統就會啟動反制擊落無人機。

許智翔認為，高能雷射的反無人機系統是可以考慮的一個解決方案之一，因為雷射單發的價格是很低的，比起若發射40公厘口徑的空爆彈藥攻擊無人機的成本，雷射的單發成本很低，因此是具有相對的成本效益（cost effective）的。「但是反過來說，雷射武器有一些先期研發的成本需要攤提，若考量研發成本進去的話，雷射系統本來還是貴的。」

漢翔航空工業公司（AIDC）近年投入反制無人機（C-UAS）系統研發，此為「軟殺」的偵測雷達（左）、干擾槍（右）等，可應對小型無人機。漢翔（AIDC）

許智翔進一步指出，雷射系統也必須要具備相對應提供它能量的儲能系統、高功率功能的發電機等配套，當然也是成本開銷，而且高能雷射武器也是一個脆弱容易遭到攻擊的目標。

許智翔說，高能雷射武器在面對無人機「蜂群」或大量目標時，許多雷射系統可能沒辦法應付「飽和攻擊」的場面。這是因為雷射也需要耦合、融合，然後再照射，對目標進行照射達到一定溫度「燒掉」目標之後，雷射武器本身必須先冷卻、再重新充能，然後才能攻擊下一個目標，這是高能雷射武器「硬殺」無人機的限制。

台北國際航太暨國防工業展國防館，中科院首度展出高能雷射武器針對（蜂群）群攻無人機反制演示影片與擊落無人機實體。2025.9.17郭宏章攝

畢竟高能雷射武器照射無人機等目標需要時間，重新冷卻、充能也需要時間，再加上它在一定的接戰範圍內，可能只有一套高能雷射武器可接戰，許智翔強調，基於這些特點，一旦面對大量的無人機「蜂群」的時候，多數的雷射系統可能無法應付。

英國國防部2024年3月11日發布雷射武器「龍火」的測試影片。翻攝推特@DefenceHQ

許智翔坦言，儘管世界各國目前很重視高能雷射武器，來反制無人機，但可能是與現有的防空系統整合在一起，變成是一整套多層次防空系統裡面，再多一層，然後設置在提供能量、發電無虞的場景，比如說裝在船艦上面，就是相當適合使用高能雷射的平台。

美軍測試中的Helios艦載雷射武器系統。翻攝洛克希德馬丁公司官網

AI世代輔助器大耀進 人眼瞄準有硬傷

許智翔說，就以前面提到採用AI輔助瞄準武器系統來應對無人機，與其說比較有比較大的勝算，倒不如說是一個比較合適的接戰系統。因為比起單兵用人眼去偵測目標、用人眼去瞄準，若有AI輔助的射控系統的話，當然可以更有效的去處理自殺攻擊無人機的威脅。

德國萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）研製的「天空突擊兵30」（Skyranger 30，30公厘口徑快砲版本）反無人機（C-UAS）與短程防空系統，圖為德國陸軍2025年接收首輛「天空突擊兵30」。 Rheinmetall AG

許智翔認為，軍方不應該把「反制無人機系統」視為是一個獨立項目，應該是在整體分層防空中的項目。如果把一類的防空系統延伸出去，可能是「35快砲」或「30快砲」，例如德國「萊茵金屬」公司推出的反無人機版本的「天空突擊兵30」（Skyranger 30，30公釐口徑快砲版本），其實就是近、短程防空的一環。

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，台灣軍事裝備廠商「洞見未來科技」在展場獲得圍觀的高科技戰術產品之一，該公司同時也展出可遙控小口徑武器反無人機的射控系統（FCS），能由士兵頭盔遙控鎖定無人機「硬殺」將其擊落。廖瑞祥攝

許智翔說，若再往下延伸，歐洲也有一些類似的系統，比方說用反無人機雷達、加上射控系統整合40公厘口徑榴彈機槍跟空爆彈藥，這就是比前面說的反無人機快砲更近一層的「硬殺」武器。而再往近一層就是單兵的系統，就像台灣「洞見未來科技」開發的與以色列的「智慧射手」類似的AI輔助射控系統武器站，它是分層防空系統中的末端的一層。所以必須要把這幾類「硬殺」武器系統與「軟殺」系統放在一起整體審視，才能真正建立一套有效的無人機防禦能力。

更多太報報導

【環台油輪3-1】南油北運大功臣 中油靠8艘環台油輪替台灣加油！

台灣小橘書借鏡！瑞士民防超前規格「空氣好、有床位」 吸跨黨派立委年年參訪

顧爾德專欄：台灣的戰爭與和平難題