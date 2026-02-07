【太說軍武】台美任務大不同！ 台灣濱指部「以陸制海」 三大防線建護台火網
海軍為了強化制海打擊能力，以原有海鋒大隊提升為旅級為骨幹，7月1日將成立「濱海作戰指揮部」，陸續接裝美製岸置魚叉反艦飛彈系統，搭配原有雄風系列反艦飛彈機動車組，納入光華六號飛彈快艇、海陸防空警衛群戒護兵力，並復編「陸戰77旅」。國防院專家江炘杓指出，台灣的「濱指部」與美軍「濱海作戰團」在任務與編裝都有顯著差異，美軍是「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，強調「由陸向海」；而台灣「濱指部」是戰略指揮機構，主要任務是「防衛作戰」，強調「以陸制海」，是一個整合陸、海打擊和偵蒐系統的防衛體系。
海軍參謀長邱俊榮上週四（1/22）於國防部記者會證實，海軍規劃今年7月成立「濱海作戰指揮部」，將納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位，將會復編防警群。
美濱指部為「遠征前進基地作戰」 布署第一島鏈
軍方人士在年初時曾指出，因應海鋒大隊擴編及國造武器量產，海軍去年已規劃在今年初新設「濱海作戰指揮部」，其中海鋒大隊（配備雄二、雄三反艦飛彈，未來納入向美國採購的岸置魚叉飛彈系統），各大隊未來將改編為北、中、南、東共4個「打擊群」（旅級單位），建立台海周邊精準飛彈制海戰力。而目前最新進度是今年（2026年）底前接裝32套岸置魚叉飛彈，7月1日「濱指部」正式成立。
由於台灣的海軍「濱海作戰指揮部」的名稱，與美軍陸戰隊（US Marine Corps）近年在太平洋第一島鏈設置的「濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment，以下簡稱MLR）名稱類似，很多人以為是同樣性質的部隊。不過，曾任拉法葉級（康定級）飛彈巡防艦艦長的國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓，點出其中的差異。
江炘杓首先指出，「濱指部」與美軍「濱海作戰團」（MLR）都強調「濱海」與「機動性」，但在作戰任務與編裝上有顯著差異。第一，在作戰任務方面是最大不同點。因為美軍MLR屬於「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，強調「由陸向海」，在第一島鏈的敵前或爭議島礁快速部署，進行偵蒐及打擊敵艦。
不過，國軍的「濱指部」主要任務是「防衛作戰」，強調「以陸制海」。其重點是整合岸置飛彈部隊、雷達站和飛彈快艇，建立多層次的制海火網，保護近海交通線並阻殲登陸船團。
江炘杓進一步分析台灣的「濱指部」與美軍MLR在編裝上的差異。美軍MLR編制約2,000人，包含遠征打擊部隊（步兵）、防空營及物流營，具備高度的跨海投射與獨立作戰能力。不同於美軍MLR的遠征單位性質，我國海軍的「濱指部」則是一個戰略指揮機構，納編海鋒大隊（岸置飛彈）、海洋監偵指揮部（雷達站）及光六型飛彈快艇部隊。它是一個整合陸、海打擊和偵蒐系統的防衛體系，而非遠征作戰單位。
由於今年海軍的濱指部開始陸續接裝美國出售的100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚魚叉飛彈，江炘杓預期海軍自今年起接裝美製岸置魚叉反艦飛彈系統（HCDS）後，台灣的制海能力不論在質量上都能夠得到顯著提升。
海軍接裝魚叉飛彈系統 可與雄風二、三型互補
至於戰力提升重點，江炘杓分析，首先是魚叉飛彈系統可以與雄風二型與雄風三型飛彈系統之間達成「戰術互補」。這是因為魚叉飛彈（次音速）具備較佳的抗電子干擾能力與目標再辨識技術，能與雄三（超音速）搭配攻擊，增加敵艦近迫武器系統（CIWS）的攔截難度。
針對機動與飽和攻擊方面，江炘杓進一步指出，100套機動發射車組加入海軍之後，台灣在各戰術陣地的發射密度將大幅提升，可同時對多個目標進行大規模飽和攻擊。
海軍也證實，為防護未來濱指部的「打擊群」（現為海鋒大隊）機動飛彈發射車組，現有的海軍陸戰隊防空警衛營戒護兵力，將提升戰力或復編「陸戰77旅」，外界注意到，國軍此舉是否只是為了戒護的防衛作戰需求？或者未來仍可能用於「規復」外島的作戰兩棲登陸作戰需求？
陸戰隊77旅納編配 鞏固打擊群戰力
江炘杓指出，陸戰隊77旅編配「濱指部」遂行作戰管制，濱海防衛作戰可形成三道防線。第一道防線是「遠程打擊」（100-200 公里外）：由濱指部岸置攻船飛彈部隊的雄三、雄二及魚叉負責，在敵方登陸船隊接近海峽時，進行遠程火力打擊。
第二道防線是「中程攔截」（100公里內）：若敵方倖存艦艇接近，光六艇在岸基雷達導引下，運用快速機動優勢，在濱海水域對敵進一步實施飛彈攻擊。
而濱指部的第三道防線則是「陸岸基地防衛」：當敵軍兩棲突擊車或特種部隊試圖奪取港口、飛彈陣地時，陸戰77旅支援濱指部所屬各陸岸陣地外圍安全防護，確保雷達偵蒐與飛彈打擊部隊能持續運作。
由於濱指部構築的三道防線，江炘杓進一步說明，海軍規劃在防空警衛群的基礎上復編陸戰77旅，其兩大動機首先主要是戒護防衛需求。隨著海鋒大隊擴編為6個中隊，大量的機動發射車和雷達車組在戰時需頻繁更換陣地，需要具備強大火力的兵力隨行，防止敵方特戰部隊、武裝無人機的襲擾，確保發射車的生存率。
至於「規復」外島作戰，江炘杓認為這是海軍潛在的需求動機。因為陸戰隊本質具備兩棲登陸、機動打擊與城鎮作戰能力。雖然復編陸戰77旅，主因是為了濱指部各部隊的機動掩護，但作為陸戰隊序列，這支部隊在戰時仍具備協同執行外島反登陸或在失守後執行規復作戰任務的彈性。不見得會用，但要用的時候，手上有籌碼。
由於原本海軍的近岸海上防衛兵力--飛彈快艇部隊現有31艘光華六號飛彈快艇，未來納編到「濱指部」當中之後，是否足以應付中共解放軍可能對台攻擊時近海的威脅？是否會整合無人艇（自主）攻擊作戰的能量？
江炘杓表示，濱指部納編光六型飛彈快艇後，在濱指部整合共同圖像與統一火力協調下，有利於發揮濱海機動打擊的作用。這部分可以先從「光六快艇」角色來看，雖然光六艇的耐波力有限，但在濱海作戰時，其具備的匿蹤特性與4枚雄二飛彈，可作為海上機動發射臺。編入濱指部後，能直接與岸置（機動）雷達、無人機連線，實現「岸導艦射」（A射B導）的協同作戰。
另外，在自主水上載具、無人艇方面的整合，江炘杓指出，海軍已證實正發展無人自航防禦快艇，未來濱指部勢必會整合無人艇能量，執行三大戰術，這三大戰術包括了「自殺式攻擊」：針對敵大型登陸艦進行飽和自爆攻擊。「誘餌欺敵」：模擬大型艦艇訊號，誘使敵軍消耗精準彈藥。還有「延伸偵蒐」：作為海上移動節點，擴大濱指部的偵蒐半徑。
