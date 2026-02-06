【太說軍武】專剋東風17！日本巨型「神盾搭載艦」成軍 專家揭台灣之盾補強關鍵

日本海上自衛隊正在打造新的萬噸級巡洋艦「神盾系統搭載艦」（ASEV）。資料圖為日本海自神盾驅逐艦「摩耶號」2022.11.16於美國夏威夷首度發射「標準3型」（SM-3 Block 2A）防空飛彈，執行反彈道飛彈演習，成功擊落標靶。US DoD



日本海上自衛隊為了強化彈道飛彈防禦戰力，打造萬噸級的「神盾系統搭載艦」（ASEV），與美軍共享彈道飛彈防禦數據鏈，鎖定中共新型東風-17高超音速飛彈與彈道飛彈彈頭，在滑翔段時加以攔截擊落。「台灣之盾」也出現在海上攔截彈道飛彈補強的機會，國防院所長蘇紫雲指出，海軍最新公布的武器需求有雙體船輕型巡防艦防空型設計，有加裝「四面盾」相位陣列雷達、海弓三型飛彈攔截中共彈道飛彈潛力，可與未來6000噸級的標準型台版神盾巡防艦搭配，建構台灣海上反彈道飛彈戰力，還能支援整體艦隊作戰。

根據日本媒體報導，日本海上自衛隊最新大型作戰艦—「神盾系統搭載艦」（ASEV）飛彈巡洋艦日前正式開工，首艦標準排水量達 12,000 噸，滿載後預計超過 14,000 噸，成為「亞洲第一」大型作戰艦，其艦上裝載的垂直發射飛彈系統的數量也將會超越中共海軍「055」大型驅逐艦。

日本海上自衛隊建造中的「神盾系統搭載艦」（ASEV），排水量超過1萬噸，採用美國洛馬公司的AN/SPY-7（V）1相位陣列雷達，艦上Mk41垂直發射系統共128管，火力亞洲第一。日本防衛省

2024年9月初，日本防衛省已公布分別和三菱重工、日本海事聯合造船公司（JMU）簽訂造艦合約，打造2艘「神盾系統搭載艦」（ASEV）。排水量12000噸級的新型神盾艦，將美國洛克希德．馬丁公司的AN/SPY-7（V）1相位陣列雷達，也就是俗稱的「神盾系統」。

根據洛馬公布資料指出，AN/SPY-7（V）1相位陣列雷達可同時追蹤多枚彈道飛彈，搜索能力較現役AN/SPY-1型雷達提升5倍。

美國洛克希德．馬丁公司日前交付第一片神盾系統核心組件--AN/SPY-7（V）1雷達天線給日本，將裝置在日本海上自衛隊新型萬噸級飛彈巡洋艦「神盾系統搭載艦」（ASEV）。Lockheed Martin

此外，防空武器則會裝備RTX公司的「標準3型2A批次」（SM-3 Block IIA）、「標準6型第1批次」（SM-6 Block I）防空飛彈，以及高達128管的Mk41垂直發射系統，並擁有日本自行發展的「12式」飛彈、「戰斧」巡弋飛彈和雷射導能等新型武器的未來改裝空間。

日本海上自衛隊第二代的「神盾驅逐艦」、「羽黑號護衛艦」，2021年3月19日在橫濱附近的東京灣巡弋。羽黑號為「愛宕級」飛彈驅逐艦的第2艘同級艦。路透社

守護第一島鏈北段 ASEV成防禦樞紐

日媒也指出，日本新型萬噸巨艦ASEV成軍後，將能扮演美日「彈道飛彈防禦數據鏈共享機制」中關鍵樞紐，提供更高效率攔截第一島鏈北段的中共彈道飛彈。由於中國解放軍去年宣稱「東風-17」等高超音速武器已陸續列裝，日本自衛隊若在ASEV上發射的防空飛彈加上「滑翔段攔截彈」（GPI），就更能大幅降低中共解放軍彈道飛彈或等高超音速武器突破防空網的機率。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，日本開發此一新的萬噸神盾巡洋艦（神盾系統搭載艦ASEV），主要是應對中國的飛彈威脅。以往日本的飛彈防禦有考慮到把神盾系統搬到陸地上，但是後來發現在陸地上攔截的話，首先遇到的問題是彈道的彈性比較有限。第二個問題是因為日本的國土是南北長，所以對於來自西邊的飛彈威脅，就需要海上平台的輔助，增加接戰的縱深，所以才會把神盾艦「放大」， 從金剛級放大到所謂的愛宕級（Atago-class）護衛艦（驅逐艦）。

日本海上自衛隊正在打造新的萬噸級巡洋艦「神盾系統搭載艦」（ASEV）。資料圖下方為垂直發射系統，日本海自神盾驅逐艦「摩耶號」2022.11.16於美國夏威夷首度發射「標準3型」（SM-3 Block 2A）防空飛彈，執行反彈道飛彈演習，成功擊落標靶。US DoD

蘇紫雲也表示，日本海上自衛隊發展萬噸級巡洋艦第二個目的是應對中國的東風17高超音速武器，因此預估也會導入美軍採用的RTX「標準3型2A批次」（SM-3 Block IIA）、「標準6型第1批次」（SM-6 Block I）防空飛彈，萬噸ASEV主要特色是放大噸位，可以搭載更多的武器，Mk41垂直發射系統將高達128管的，可以應對飽和攻擊。更重要的是，日本海上自衛隊萬噸級神盾艦，可以離開本土的位置，可以從彈道的中段，或者是說中國企圖從南邊往北邊打的這種變形的攻擊途徑，此一神盾巡洋艦都可以跟陸地上的 愛國者飛彈系統形成搭配的合作，「陸空聯手」提高攔截效率。

2024年1月17日，美國航母卡爾文森號打擊群、南韓世宗大王級驅逐艦、日本金剛級護衛艦進行海上聯合軍演。美聯社

由於中共在官媒大肆宣傳「055型」的「大驅」、排水量達到一萬噸的大型驅逐艦戰力，外界不免會把日本海自的萬噸級「神盾系統搭載艦」（ASEV）巡洋艦跟055「大驅」兩者的海上作戰性能做比較，蘇紫雲並不反對這樣相比。

中國惡性擴張 刺激各國造大型作戰艦

蘇紫雲說：「因為現在世界海軍發展正在走一段復古風。」原本冷戰結束的時候 ，希望海軍是走向中小型 這樣可以節省成本。可是現在因為中國的惡性擴張，所以又刺激其他國家，重新投資中大型的作戰艦。而中國的055原本其設計主要理念是在掩護航艦，進行遠海的兵力投射，可是中國的飛彈對其他國家威脅又擴大，因此其他國家建造大型的船舶，是為了攔截這些飛彈，就像籃球選手在半路上就把對手「蓋火鍋」一樣，同時又可以反制中國的大型的船艦。

美國國防公司雷神公司的標準六型（SM-6）艦載防空飛彈。翻攝雷神官網rtx.com

因此從技術上來講，中國的055大概是有120個垂直發射系統，日本的萬噸ASEV，可能也不下於這個數量，畢竟神盾級或伯克級原本就有將近100多個發射系統，當日本海自的萬噸ASEV排水量放大到14000噸時，艦上裝置的垂直發射系統甚至可以上看150個「坑」。

日本海上自衛隊正在打造新的萬噸級巡洋艦「神盾系統搭載艦」（ASEV）。資料圖下方為垂直發射系統，日本海自神盾驅逐艦「摩耶號」2022.11.16於美國夏威夷首度發射「標準3型」（SM-3 Block 2A）防空飛彈，執行反彈道飛彈演習，成功擊落標靶。US DoD

但現代的垂直發射系統已經不再是只能「一個蘿蔔一個坑」，而是「一坑可以有4彈」，蘇紫雲點出新一代艦載垂直發射系統的重點，有可能一個發射系統單元一次裝填4顆防空飛彈，但也它可能是一顆大型的防空飛彈，射高可以打到大氣層外面，以攔截彈道飛彈。蘇紫雲難掩興奮的說：「有點像是川普『黃金戰艦』的日本版，應該是二次世界大戰時期的『重巡洋艦』這類巨艦大船回來了！」

不過，借鑑日本海軍發展ASEV強化反彈道飛彈能力，畢竟台灣目前並沒有海基的「反彈道飛彈系統」，這會不會是「台灣之盾」（T-DOME）應該去加強之處？蘇紫雲分析，第一步「台灣之盾」要結合各種雷達感測器，但是核心會是補充中低空的防空能力，畢竟中國有能力投射更多的巡弋飛彈跟無人機，所以「台灣之盾」第一步要補強是火力的檔次。

日本自行研製的12式反艦飛彈（Type 12 AShM） 陸基型發射資料照。 日本陸上自衛隊

輕型雙船體巡防艦＋陣列雷達 可搭配台灣之盾

因此，台灣之盾提升的第二步才是補強海上的反彈道飛彈平台。蘇紫雲也透露，比較幸運的是目前海軍同意國造的「神盾艦」到排水量從4000噸放大到6000噸。另一方面，國防部日前公布民國114年（2025年）下半年度的管制軍品清單，裡面有「輕型巡防艦」（簡稱「輕巡」）的新構型，其艦長96公尺、舷寬21公尺，看起來是一個多船體（雙船體）的平台，所以在它舷寬比較大的話，就有機會可以放上台灣自製的相位陣列雷達（與神盾系統原理相同）。

台灣海軍著手設計排水量6000噸級的飛彈巡防艦，可能搭載國產的相位陣列雷達（四面盾）。資料圖為滿載排水量7408噸的美軍「星座級」飛彈巡防艦，搭載AN/SPY-6(V)3 S波段相位陣列雷達3面固定式天線，成為台灣「小神盾」巡防艦設計看齊的對象。圖源美國海軍US NAVY

蘇紫雲進一步指出，因為「輕巡」它目前兩款都是防空跟防潛都是同樣的載台，在新公布的軍品需求管制清單當中出現新的載台，如果艦體比較寬的話，重心就可以承受比較重的「神盾系統」在上面，所以在配備正規陣列雷達、6000噸級的飛彈巡防艦服役之前，也許有機會先看到「輕巡」艦上出現的陣列雷達。

至於軍事圈內討論度相當高的「寬版雙船體、防空型輕型巡防艦」，本身有陣列雷達，能否提供的有反彈道飛彈的火力，蘇紫雲表示，這就需要搭配由中科院研發的天弓三型飛彈衍生而來的「海弓三型」防空飛彈。但是前提條件此一平台的假設有機會提供飛彈導引的相位陣列雷達可以裝上去，雷達面積比較小一點 ，採用「四面盾」（四面相位陣列雷達天線）的話，是有機會的。

賴清德總統2024.11.4於中信造船廠為海軍新一代輕型巡防艦主持安放龍骨儀式。總統府

另一方面，如果從新公布的「輕巡」船體構型長寬比變得比較正方形來看的話，也許海軍構想發展成為海上的防空「火力艦」（Arsenal Ship或稱「武庫艦」），若從從一脈絡推估會是有機會的。

賴清德主持「海軍輕型巡防艦防空型原型艦」安龍典禮。總統府Flickr提供

蘇紫雲指出，若海軍同步發展標準型的6000噸飛彈巡防艦、應該就是標準的相位陣列雷達；另外，蘇紫雲也肯定如果是2500噸級輕型雙船體防空型巡防艦，也裝上中科院縮小體積的相位陣列雷達，來跟「台灣之盾」搭配，將會是個好的設計，因為這個構型非常特別，在海上擔任武器平台較為穩定，在必要的時候就可以跟陸地的反彈道飛彈系統可協同作戰。並能藉由它的機動性，對於海上的艦隊提供近海的支援，協同艦隊作戰，因此此一新型設計應該是海軍配合這個台灣之盾的模組化的設計。

