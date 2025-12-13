【太說軍武】抗中「下餃子」戰艦！美打造遠端無人艦 應會掛載這些火力護印太
為了應對中國「下餃子」般建造數量龐大的海軍艦隊，維護印太區域安全，美國海軍正加速打造「混合艦隊」，以作戰艦搭配中型或大型的遠程作戰AI自主無人水面艦（USV），盼「大量投入、降低風險」的作戰模式應對敵情。
日前美國海軍有意把先前分為「中型水面無人艦」與「大型水面無人艦」整合為一個「通用型水面無人艦」計畫，而同時美國創新型公司「藍水自主」（Blue Water Autonomy）研發、可攜帶反艦飛彈的遠程無人艦艇完成第一次測試，儘管尚未確定會配備何種飛彈，但專家認為海軍打擊飛彈（NSM）的機率相當高。
由於印太區域海域遼闊，加上中國對外武力擴張已突破第一島鏈、直逼第二島鏈，美國等盟邦亟思如何應對龐大的中共海軍數量上的優勢。先前美國海軍制定分別發展中型無人水面艦（Medium Unmanned Surface Vessel, MUSV）與大型無人水面艦（Large Unmanned Surface Vessel, LSUV），在今年年初有了政策轉向，美國海軍水面作戰需求主管威廉‧戴利（William Daly）少將公開表示，與其擁有不同的大型與中型設計，美國海軍需要的是「負擔得起」且「不求精緻」的單一艦船，能在多條生產線以相同方式製造，並能攜行大型無人水面艦（LUSV）規劃的武器酬載或「中型水面無人艦」（MUSV）配置的情監偵酬載。
事實上，美國國防部「國防先進計劃署」（DARPA）早有無人水面艦發展計畫，近期最新的「無人船艦」（NOMARS）計畫中，建造首艘無人水面艦（USV），其原型艦「挑戰號」（Defiant，USX-1）在今年2月完工出廠後，隨即在美國西部的華盛頓州接受初步測試。
更早之前美國海軍還發展了中型水面無人艦「海獵人號」（Sea Hunter）與大型水面無人艦「遊騎兵號」（Ranger） 和 「牧羊人號」（Nomad），都分別參與了2019年的軍事演習「擊沉演習」等，甚至航行至澳洲參與公開活動，以驗證水面無人艦其自主航行與執行任務能力。
無人艦搭載打擊火力 澳英德等國積極推動
另外，在南太平洋與印度洋方面的盟邦澳洲，也致力發展具有海上打擊火力的無人艦艇。2025年11月初，澳洲萊多斯（Leidos Australia）和源自挪威的康士伯防務澳洲公司（Kongsberg Defence Australia）共同簽署合作備忘錄，採用模組化設計，將把「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM）整合到萊多斯公司的「海射手」（Sea Archer）無人水面艇及其更大的「長弓」（Longbow）無人水面艦上。
由人工智慧（AI）支持的自主水面無人艦的風潮，不只吹向印太地區，也同樣影響歐洲，連最老牌的海權國家--英國也不落人後，英國皇家海軍推動「未來空優系統」（Future Air Dominance System, FADS）計畫，號稱「系統中的系統」（system of systems），採取「有人和無人平臺組合」的混合艦隊架構，將是有史以來「無人艦」首度加入英國海軍戰鬥序列。
英國皇家海軍FADS在有人戰艦方面，主要以發展中的「83型」（Type 83）防空驅逐艦為核心，搭配全新「91型」（Type 91）「無人火力艦」（uncrewed arsenal ship），和包含先進雷達、電子戰鬥管理系統、通訊技術，以及致命效應器（lethal effector）等一系列主要與附屬項目，打造英軍新一代水面作戰編隊，有效反制對手戰機、飛彈和極音速武器等威脅
而德國海軍也不落人後，今年制定了從2025年起至2035年前的轉型計畫，將採購18艘無人水面艦（FCSS）以支援水面艦隊，及採購12艘大型水下無人載具，以支援德國海軍潛艦艦隊。德國海軍近期又再新增3艘大型無人遠程飛彈船（LRMV）的需求，也就是大型「無人火力艦」（uncrewed arsenal ship，又稱「武庫艦」），專門拓展艦隊飛彈數量。
建造大型無人艦？ 專家:台灣應先滿足現有需求
而在美、澳、英、德等民主自由盟邦這股無人艦艇往中大型發展、甚至往「無人火力艦」方向發展的風潮之下，同樣面對中共龐大數量戰鬥艦艇的台灣，是否也該思考發展較大噸位的無人水面艦，因為美國海軍定義的「大型無人水面艦」（LUSV），船長200至300英呎，相當於60.96公尺到91.44公尺，滿載排水量1,000公噸至2,000公噸，已經超過現有的「沱江級艦」（海軍稱「高效能艦艇」），逼近原本2500噸左右的輕型巡防艦。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，考量到台灣的海軍防衛作戰的優先順序，可能是優先發展小型的無人船，畢竟造價便宜，且是消耗品。這與美國海軍的大型無人水面艦的需求基本上有很大不同，因為若用排水量2000噸來看的話，航程應該是在5000海浬以上，甚至可能更多，因為如果用標準的2000噸級小型巡防艦，至少都可以跑個大概5000至6000海浬。
由於美軍已有意整合單一型的通用型無人艦，蘇紫雲指出，如果換成是同樣2000噸排水量的無人水面艦的話，可以把居住空間省下來，航程應該可以更遠，不過，並不能夠斷言就有這麼大的航程，因為從美軍初步規劃看來，其大型無人水面艦可能往火力艦發展，「應該是想塞很多飛彈、武器進去，所以應該就以5000海里來作為一個基線（baseline），比較好估算。」
但由於目前不論是中科院快奇計畫或是邀集國內外與民間廠商研發的無人艇方案，都是不到100噸小型水面無人載具（Small Unmanned Surface Vessel, SSUV，或稱小型無人艇），台灣是否應該跟上盟邦的腳步，持續往更大噸位的水面無人艦發展？對此，蘇紫雲看法較為保守，認為應該先滿足眼前迫切需求，再漸進發展後續技術。
蘇紫雲分析，首先，小型無人艇是台灣防衛的情境所需要的，這是戰備的需求。第二個是技術需求，倒是建議可以發展中型的無人船。等於是把優先次序排出來後，資源先滿足台灣可以生存的需求，就是小型的無人船的「蜂群」作戰能力，可不對稱作戰攻擊共艦，這個是最高優先研發的無人船技術。
無人艦艇實用關鍵 需搭配足夠衛星傳輸能力
蘇紫雲進一步分析，第二個投資部分是把資源投入到發展中型的無人船，這是為了累積技術。畢竟整體而言，目前雖然已經看到無人的「火力艦」已經正在發展，但就是海軍的技術發展軌跡。從最古老的「帆船海軍」、到「蒸汽海軍」，發展到戰艦、巨炮，再到航空母艦，然後才發展到飛彈，其中經歷過5個主要世代。而第6個次代是「網路海軍」，並結合到第7個世代的「無人海軍」。蘇紫雲強調，美國等主要國家「一定要在潮流中掌握住自主部分的技術，所以才會說美國、澳洲等『遠在天邊』的國家需要這種藍水或遠洋的無人船艦。」
蘇紫雲表示，台灣基於生存、防衛作戰需求而需要先發展小型無人船（艇），但可保留部分的資源來發展中型無人船的技術，這必須考慮到成本效益。比如說海軍可將部分退役的「錦江級」600噸級巡邏艦，搭配漢翔公司之前無人遙距操控的F-5E的技術基礎，轉移到錦江級艦上面進行「X級」（Experimental）的實驗艦，未來行有餘力時，就可以跟上大型無人船艦，進一步強化台灣海軍的戰力，因為若達到500至600噸排水量的話，配備地獄火飛彈、雄二反艦飛彈都沒問題。
蘇紫雲點出無人艦艇的實用性關鍵之一，首先的技術能力必定要有衛星的架構，且要很穩定。例如美軍可以在加州遙控遠在阿富汗戰場的無人機，就是靠衛星傳輸控制訊號。操作MQ-9大型無人機的人員，還可以上下班，兩個人一組就在貨櫃遙控站裡面操作，甚至未來接戰還可以用AI自主，然後最後由人員來確認再開火射擊，這是理想的方式。但台灣目前沒有足夠的衛星傳輸能力，所以要發展大型的無人船，先要解決遠洋的通訊控制能力。目前台灣則可以用近岸的無線通訊方式，可能在獲得足夠的衛星通訊能量之前，是先用這種退役的錦江級巡邏艦無人化，可以來「練兵」，這倒是比較符合科技發展的進程。
無人化非萬靈丹 需偕「有人艦隊」出勤
蘇紫雲也提醒，艦艇「無人化」不是萬靈丹，因為無人船最怕的是遇到海盜之類的劫持行動，會變成「拼刺刀」。考慮到這一點，連美國的無人艦，都希望與有人艦隊一起行動，畢竟如果單獨執行任務的時候就沒辦法應付對裝甲爆破、侵入船身、破壞通訊天線等，導致失去遠端控制力。當無人艦艇若被劫持，「這樣就難看了，這是目前中大型的無人船比較難處理的一個部分。」
蘇紫雲強調，在可預見的未來，無人艦艇很可能在主任務只是進行巡邏、監偵，如果要進行正式接戰的話，可能還是會編組在有人艦隊裡面。如此，若從宏觀的成本來看，美國海軍有人艦隊本來需要10艘伯克級驅逐艦的話，加入無人艦的「混合艦隊」，就可能只要6艘伯克級，其他的由4艘2千噸級的無人艦當作「火藥庫」（火庫艦），當成額外的發射單元，如此整個艦隊運作成本大幅降低。
