【太說軍武】改變海軍作戰新型態？民間貨櫃船變身反艦武器 專家：台灣有潛力
近期外國偵照衛星發現，中國改裝中型貨櫃輪，在甲板裝上60管「貨櫃化垂直發射單元」 (VLS)，估計火力規模達到美國「神盾」驅逐艦的3分之2。國防院所長蘇紫雲指出，美軍最早在韓戰時利用商用「貨櫃」快速運補，而俄羅斯則是第一個把武器系統貨櫃化，出口給沒有戰艦的國家，提升戰力。蘇紫雲認為，台灣是貨櫃大國，可以發展規格化的「貨櫃化」武器系統，海軍在戰時可依國際法徵用民間貨櫃輪，可快速形成反艦武器平台，大幅提升防衛戰力。
去年（2025）12月27日，有軍事迷在上海拍攝到中國一艘「中達79號」貨櫃輪，其甲板上除了裝上貨櫃化飛彈系統之外，艦上也加裝LD3000的火控雷達正在旋轉，屬於「陸盾-3000」近迫防砲（CIWS）系統的一部分（CIWS），導控「1130 型」近迫防砲，顯示這艘民間中型貨輪已經被改裝為「商用火力艦」（或稱「民用武庫艦」，Civilian Cargo Arsenal Ship）
有相關報導指出，這艘「中達79號」貨櫃輪，是在上海滬東中華造船廠進行改裝。甲板上共有60管貨櫃化垂直發射單元 (VLS)，並安裝「陸盾-3000」 又被稱為「1130 型」近迫防砲 （CIWS）、相位陣列雷達及干擾彈發射器。由於其垂直發射系統中可能配備「海紅旗-9」（HHQ-9）防空飛彈與「鷹擊-18」（YJ-18）反艦巡弋飛彈等，外界評估中國這艘「商用火力艦」其火力可達到美國「神盾」伯克級驅逐艦火力的三分之二，不容小覷。
非中共首次運用 韓戰時美方用「快運箱」運武
此一動作引起討論，且這已經不是中國第一次「民用貨櫃船武裝化」，將飛彈發射系統藏在民用船隻上，改裝成為新型飛彈船，也就是把武器系統整合進貨櫃，藏匿於民用商船中，在戰時成為另一種不對稱戰力。
事實上，俄羅斯、美國也有類似的貨櫃化系統，發展均早於中國。對此武器系統貨櫃化的風潮，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲首先從技術層面分析指出，現代海運的「貨櫃」（container中國稱『集裝箱』）其實就發源於軍用的，因為美軍在韓戰的時候就發展出軍用貨櫃，最早被稱為 CONEX, (Container, express，指裝載貨物快運的意思)。
蘇紫雲表示，當時美軍因應韓戰爆發，需要快速運用大量軍需物資到南韓支援大規模作戰，因此發展出此一標準化鋼製貨物「快運箱」（CONEX box），或稱「運輸箱」（Transporter），這種剛性、可堆疊的箱子，是為了提高韓戰的供應鏈效率，隨後也大量運用在越戰中。後來，被商業界借去，就變成今天的貨櫃。蘇紫雲說，此一標準化的儲物櫃用來搭載武器會是最方便的，因為彈性最大。
而把武器系統貨櫃化，近年最具代表性，其實是俄羅斯的「俱樂部」（Club）系統開始的。蘇紫雲說，俄國發展的俱樂部系統，用意是要出口給一些小國、或沒有海軍的國家，可以在火車、貨櫃車，或在民用船上面，就可以發射巡弋飛彈，而且是模組化設計，擁有目獲系統、雷達以及火控中心。另外，也會有無人機，然後也把火力單元等全都貨櫃化，此種設計是成本最低的方案。
蘇紫雲指出，在俄羅斯的「俱樂部」（Club）系統包括外銷版Club-K等發展成功後，接著就中共也抄襲俄羅斯，而美軍近年也開始發展。目前武器系統貨櫃華技術上已經不是問題，所以台灣其實是應該要加速發展。
事實上，美軍先前已展開分散式殺傷策略，貨櫃化武器系統也是重點。由洛克希德馬丁公司開發的艦上MK41垂直發射系統，「貨櫃化」研發成為MK 70「有效載荷運輸系統」（PDS），2023年已成功的將Mk41垂直發射系統縮小後，裝到標準海運的「40呎櫃」（12.19公尺長）的標準貨櫃內，可發射「戰斧巡弋飛彈」（BGM-109）、「標準6型」（RIM-174）防空飛彈、或愛國者三型（MIM-104F，PAC-3 MSE）愛國者防空飛彈。這MK 70系統也就是堤豐中程飛彈系統的前身。
而MK 70「有效載荷運輸系統」（PDS）部署到小型艦艇上，包括徵用貨輪上，可以快速強化火力，成為具遠程打擊能力的「現代化Q-ship」。
如何轉化商船為武庫艦並改變現代海軍的作戰型態？
蘇紫雲指出，從技術面來說，台灣本身就貨櫃大國，所以把這些武器系統給規格化，可以大幅的降低成本。不過，在應用面上，問題就比較複雜。蘇紫雲分析，如果把貨櫃化的武器放在商船上面，要結合到兩件事情，第一個是偽裝船 「Q船」（Q-ship，或稱『誘餌船』）。此種「Q船」在一次世界大戰、二次世界大戰都出現過，Q船就是偽裝成無害的商船，等敵人靠近的時候，突然「變臉」成為軍艦，但這是違反國際法的行為。
蘇紫雲進一步指出，「商船上裝貨櫃化武器」若要合法的使用的話，則應該以專有名詞「商船艦隊」（commercial merchant fleet）來執行。
蘇紫雲解釋，在「海權」（Sea Power）的概念裡面，海軍是正規的力量，海巡則是「第二海軍」，第三個就是「商船艦隊」。平常「商船艦隊」從事載貨，戰時的時候就由軍方加以徵用。
歷史上代表性的「商船艦隊」，美國從一次大戰就已有徵用商船、郵輪，載運部隊前往歐洲，二次大戰的時候也徵用相當多。「商船艦隊」近年較具代表性的是1982年的「福克蘭戰爭」（The Falklands War），當時英國徵用「伊麗莎白女王號」郵輪，載運陸戰隊，而且還徵用大型貨櫃輪「大西洋運送者號」（Atlantic Conveyor）變成臨時航空母艦，使用英國發明的海獵鷹（Harrier）系列垂直起降飛機（美軍AV-8B的前身）在貨櫃輪上起降。蘇紫雲強調，這是合乎國際法規範「正規正用」的。
前一陣子討論中共利用貨櫃化的飛彈發射系統裝置到商船上，轉換為飛彈發射船等案例，蘇紫雲認為，這看起來它是用為輔助，未必就是要偽裝成商船。而美國的用法則是用來輔助軍艦。
蘇紫雲分析，未來美方可能的一種運用情境是，必要的時候正規的軍艦編隊，會納入部分的商船作為輔助艦艇，變成海上的低價「火力艦」（武庫艦）。也就是這些徵用的商船或租用的民間船隻上面，搭載全都是「飛彈貨櫃」（發射系統），然後其發射與否，則是由「神盾艦」（伯克級飛彈驅逐艦等）以數據鏈連結來控制，如此可以降低神盾艦要返港整補的次數。
台灣發展貨櫃武器系統應具備什麼特徵
至於台灣在發展「飛彈貨櫃」的潛力方面，蘇紫雲指出，目前中科院一些飛彈系統發展得不錯，但其載運的車輛可能需要更加的緊緻，必須要像「海馬士」多管火箭飛彈系統一樣，可以打了就跑。蘇紫雲直言，「我們的雄風飛彈後面的尾車太長了，所以從貨櫃的飛彈或火力，也可以給台灣未來自己發展火力進行思考。」
由於商用標準貨櫃為長度20英呎與40英呎兩種，尺寸為20呎櫃其長6.1公尺，寬2.44公尺，高2.59公尺。另外40呎櫃的長度為12.19公尺，寬度為2.44公尺，高則是2.59公尺。蘇紫雲也呼籲，從飛彈系統「貨櫃化」的發展趨勢可以得到的教訓是，台灣的中科院、軍備局等單位在研發武器時，應該往「規格化」的方向去發展，也就是容易以相同的規格來進行武器系統的整合。
但蘇紫雲提醒，貨櫃飛彈等「貨櫃化武器」在用法上要很小心謹慎，畢竟我國是遵守以國際規則為基礎的國際秩序，這種貨櫃化的武器系統，運用時必須要符合國際法。
先前軍備局209廠曾把一輛6噸貨車改裝成可以發射地獄火飛彈，探討如何「偽裝」、強化不對稱戰力的可行性，但蘇紫雲認為，把地獄火飛彈等系統裝到民用貨車上，在戰時這就等於會讓敵方有大開殺戒的藉口，認為所有民用貨車都是軍事目標，在國際法上面屬於「欺騙罪」，敵人對於有疑似犯「欺騙罪」的對手開火，反而是國際法所允許的。
蘇紫雲強調，台灣有技術，包括雄二、雄三飛彈等，接著發展在貨櫃化武器系統的用法上面，就要比較謹慎規劃，也是造兵跟用兵要結合。
