【太說軍武】末日武器成真？ 俄試射海燕核動力巡弋飛彈 曝普丁「暗黑盤算」
俄羅斯10月26日宣布成功試射一枚 「海燕」核子動力巡弋飛彈，號稱沒有任何一個飛彈防禦系統可攔截，引發關注。軍事專家蘇紫雲指出，此一可攜帶核子彈頭的巡弋飛彈與「海神」（波塞冬）核子魚雷同樣被稱作是「末日武器」，理論上航程可以「無限遠」，俄羅斯可能是突破關鍵核子反應設備小型化以及核能外洩的兩大關鍵瓶頸，才能稱作成功研製，國防院助理研究員許智翔也指出，由於俄羅斯國力較弱，且俄烏戰爭更加耗損，想在區域衝突裡面，嘗試對西方國家進行核敲詐的途徑，很可能是普丁研發這類末日武器真正的核心目的。
俄羅斯總統普丁10/26宣布，俄軍已成功試射可搭載核彈頭的新型核動力巡弋飛彈9M730「海燕」（Burevestnik，北約代號 SSC-X-9 Skyfall 「天殞」），並準備部署該飛彈及相關基礎設施。普丁還說，海燕巡弋飛彈是全球其他國家都沒有的獨特武器，可以突破任何飛彈防禦系統，包括美國的「金穹」防禦系統。
宣稱可飛行15小時 射程達1.4萬公里
俄國總統辦公室也指出，由於海燕巡弋飛彈是依靠核子動力運行，因此飛行時間比其他飛彈更長，在10月21日進行的試射中，海燕在空中飛行時間為15小時，距離達到1.4萬公里。
根據俄羅斯國防部YouTube頻道公布的影片顯示，在組裝工廠中的影像可以看出，「海燕」核子動力巡弋飛彈長約6至7公尺，寬與高大約80-90公分，平時儲存在發射箱當中，可車載等方式機動發射。海燕巡弋飛彈其後掠翼是在發射後才自動展開，翼展研判在5公尺左右，但其餘細節並未公布。
事實上，這不是俄國人第一次發展可攜帶核子彈頭、穿透敵方防空網的核能動力的巡弋飛彈。早在冷戰時期，前蘇聯政權就有研發核子動力的巡弋飛彈計畫，與當時美國的「冥王星」計畫分庭抗禮。當時前蘇聯軍方構想，就是利用無窮盡的核子動力，帶給巡弋飛彈其「無限長」的航程，還可以能規劃複雜飛行路徑，企圖繞開美國的雷達或飛彈攔截系統來精準打擊美方重要政軍目標。
關鍵技術有黑科技？ 專家提2觀察重點
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，核動力飛彈大概在技術上理論可行，可是實務上要再進一步的，就必須觀察兩點，第1，這種核動力飛彈傳統的設計是核子反應爐的，其核心比較熱，所以它是藉由這個取代燃油渦扇系統，等於是把熱空氣送到渦輪機，然後壓縮後向後方噴射出去。這方面技術主要有兩個困境，第一是太重，如果有防護罩，這類核能飛彈或飛機會太重。第二種方式直接用空氣冷卻（氣冷），排出去的氣就是受核汙染的氣體，飛行路徑上從頭到尾都會有污染。
因此，若示採用第一種直接用熱來推進，蘇紫雲說，「除非俄國它有『黑科技』突破，才有可能就是『飛得上天』。
第2種核能推進方式，是發展出「超迷你」的核子反應爐，就像核能發電是一樣的路徑，電動渦輪機推進，不過這比較難想像，變成把核子動力潛艦或和航艦的反應爐水蒸氣系統縮小體積後、搬到巡弋飛彈上面，這個部分可能性不高。
蘇紫雲懷疑另一種可能是，其實俄國為了跟美國競爭，會不會又回到冷戰時為了宣傳效果而研發核能巡弋飛彈。因為2018年的時候俄國就已經開始嗆聲，要發展核動力飛彈，一直到現在7年過去了，就宣稱發展成功，「而且是非常成功的」，但蘇紫雲認為，其實戰術的效益挺有限的。
蘇紫雲指出，第1點是俄羅斯可以取代核能巡弋飛彈這種長航程的武器，就是「高超音速飛彈」，在大氣層邊緣飛行就可以打到美國了。第2點，即使俄國的核動力推進巡弋飛彈，號稱可以飛行14,000公里以上，但是一樣還是容易被雷達發現，因為它即使是採取巡弋飛彈的低飛路線，但是核動力目前很難有高音速的飛行能力。此外，其核子反應裝置本身就是高熱，也是容易被紅外線發現，所以這有一點多此一舉，「比『波塞冬』（海神）核子魚雷還不靠譜，因為波塞冬核子魚雷可以打10,000公里，號稱水下的洲際飛彈，無論是其理論跟實務的運作，還有匿蹤性能，應該都高於「飛燕」核子動力巡弋飛彈。
疑俄國認知作戰 待公布數據驗證
儘管核子動力推進飛彈的理論可行，但蘇紫雲懷疑這是俄國的認知作戰，或是真有「飛燕」核子動力巡弋飛彈這麼一個核動力飛行器，後面還要再用情報辨別的方法來判定，現在不宜現在就那麼早下定論。因為前蘇聯冷戰時期也發展出幾個測試品，可是都結案收拾掉了，就是因為發現實用性不高，且有很多替代的打擊工具，硬要發展出一個核子動力巡弋飛彈的效益，其實看不出來其必要性。
蘇紫雲也指出，由於目前俄羅斯的海燕核動力巡弋飛彈在10月21日試射飛行軌跡的核子輻射反應數據還未公布，沒辦法證實它確實是以核子動力推進，研發成果有待進一步證實。
國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔則認為，俄羅斯在2019年研發核子動力巡弋飛彈時，曾經發生核子放射性物質洩露事件，導致2人死亡，俄國官方一開始否認與「海燕」核子動力巡弋飛彈有關，但是到了同年11月21日，普丁才承認有5名核工程師「在軍事基地進行同位素動力液體推進系統測試時」遇難，並宣稱他們研發的武器「舉世無雙」，這也證明其實這類武器裝備已研發蠻久的，這一種液態推進系統中的核子動力源。
許智翔表示，姑且先不挑戰海燕核子動力巡弋飛彈這武器究竟是否確實研發成功，因為從冷戰時期開始，俄羅斯就一定程度掌握了相關技術，但可以先討論其用途，因為俄羅斯構想本身是拿來做核子嚇阻的用途之外，當然也是一方面若面臨「末日」核子戰爭的時候，拿來打擊對方關鍵目標的核打擊手段之一。
許智翔進一步表示，但是反過來說，海燕巡弋飛彈即便不攜帶核彈頭，其核子動力裝置本身在撞擊目標時，當然就會造成污染了。再來就是「海燕」巡弋飛彈的動力源，到底足不足夠安全，有可能在發射途徑的路上，都可能會造成一定程度上的核污染。2019年的放射線洩漏事件顯示，其實前幾年它曾經有多次類似的測試，但並沒有成功的狀況，所以嚴格上說起來它應該是相當困難的技術。
也就是說，即使海燕核子動力巡弋飛彈沒有100%研製成功，也未必要攜帶核子彈頭，若能夠飛往敵方目標，依照核子動力推進的原理可以飛行「無限遠」，加上彈體上的核子燃料，因此，在最後要跟敵方互相保證摧毀的末日戰爭情境下，海燕核動力巡弋飛彈只要能發射出去，就會對敵方造成輻射汙染的損傷。
所以說「飛燕」核動力巡弋飛彈這類武器在承平時期不太容易拿出來使用，因為一拿出來使用，就會面臨「核報復」風險，因此會把「飛燕」與「波塞冬」核能魚雷等這類武器是當做「末日場景」的最後手段。
俄國為掌握籌碼 挾核武器敲詐國際
許智翔也從國際政治角力的角度來分析，俄羅斯為何執著於要發展這類「末日武器」，因為從蘇聯瓦解後，包括俄羅斯等各加盟共和國，經歷嚴重的經濟或是社會問題，國力其實一定程度上來說是相當孱弱。以俄羅斯來講，狀況是非常嚴重的，再加上烏克蘭戰爭的消耗，會讓這些問題更加劇，造成缺乏傳統武力與經濟實力作為與他國競爭的籌碼。
因此，進入21世紀後，俄羅斯一旦遇到任何國防、區域的問題，俄國領導人多半非常偏好直接拿核子武器出來嗆聲，欠缺了雙方互相談判升級的過程，而是在很早期的階段就直接拿核武出來威脅他國，因為俄國國力弱，一方面既缺乏傳統武力可以拿來嚇阻對手的能量，二方面俄國也沒有經濟或是其他層面去向對手施壓的能力，所以很多時候他在嗆人，就是馬上跳到核子武器。在烏克蘭戰爭中經常看到類似的狀況。
許智翔指出，因此，海燕巡弋飛彈的研發本身就是一個訊號，而且在承平時期或者是在區域衝突裡面，俄羅斯嘗試對西方國家進行核敲詐的途徑，很可能是普丁下令研發這些武器真正的核心目的。
更多太報報導
【一文看懂】最強飛彈防禦網也沒用？中俄極音速飛彈領先美國 恐成台海衝突隱憂
UCC輕症分流難解「急診壅塞」？醫界曝關鍵：問題在病房不足
【太說軍武】中國六代戰機殲-50細節曝光 這兩項效能再提高助近身纏鬥
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的
[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文日前接受接受《德國之聲》專訪，談及俄烏戰爭，鄭麗文稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者 」，而是民主選出來的領袖。鄭麗文今（31日）下午再重申，俄羅斯在蘇聯解體之後，很快就進行民主化的轉型，民主選舉已經行之多年。 《德國之聲》專訪期間，鄭麗文說道，她認為俄烏戰爭不應該爆發。就《德國之聲》記者談到：「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」鄭麗文則說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」 《德國之聲》記者質疑說：「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁…」。鄭麗文則重申，普丁是民主選舉產生。 面對引起於輿論爭議，甚至在接受《德國之聲》專訪期間，與記者辯論交鋒。鄭麗文下午回應，的確，這可能跟熟悉的媒體訪問非常不一樣，很特別也很有趣，但她去接受訪問前，黨內人士就提醒，這個媒體的記者的行事風格比較特殊一點。 鄭麗文接著說，不過，這沒有關係，不管大家的態度是什麼，對他們有什麼樣的成見或誤解，她都希望能有越來越多溝通對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張新頭殼 ・ 15 小時前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
新北左流右新疫苗開打 長者接種熱度比去年增1.3倍
（記者陳志仁／新北報導）新北市「左流右新」疫苗接種活動自10月1日開打至今已逾一個月，65歲以上長者接種流感及 […]引新聞 ・ 13 小時前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 4 小時前
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。自由時報 ・ 1 天前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 16 小時前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 1 天前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 1 天前
大黑馬？傳罷團力薦選台北 沈伯洋喊感謝：現在「這事」最重要
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導民進黨選對會陸續拍板2026縣市長名單，台北市長部分，社民黨北市議員苗博雅被認為是潛在人選，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也表態有意爭取。昨（29）日更有媒體點名民進黨立委沈伯洋，指出近期確實有公民團體與民進黨高層接觸。對此，沈伯洋今（30）日也親自做出回應。根據《上報》報導，儘管公民團體於大罷免吞敗，但北市5名藍委一階、二階連署均表現亮眼，使其聲勢依舊未滅，轉為檯面下低調運作。因此，這陣子確實有公民團體相關人士與民進黨高層接觸，探詢沈伯洋參選台北意願，他們也會在徵召區報名截止前推薦沈伯洋，於10月底趕上「報名」末班車。對此，沈伯洋指出，這個消息他是昨天下飛機才看到，對於大家的支持他當然非常感謝；不過，他目前所處的位置，主要就是國防、國安相關立委，且他還有擔任幹部，「所以現在對我最重要的事情，就是把我這份工作做好」。至於是否有人與他接觸了解想法？沈伯洋則回應，「倒是沒有，因為我昨天下飛機後就來立法院了」。原文出處：快新聞／大黑馬？傳罷團力薦選台北 沈伯洋喊感謝：現在「這事」最重要 更多民視新聞報導台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」禁宰、禁運防堵豬瘟延燒！ 花蓮扁食名店受衝擊「今日起休店」恐怖！中國全球通緝「引渡受審」 沈伯洋示警：一般人也有危險民視影音 ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局1／任用「老幹新枝」打組合拳 藍新生代將掌發言體系
國民黨本週六（11月1日）召開全代會，新任主席鄭麗文當天將正式就任，鄭近期已公布兩波黨務人事，但相關任命多是熟面孔，包括前祕書長李乾龍、前組發會主委李哲華等人皆回任。本刊調查，鄭所率領的黨中央，一級主管以「老幹」為主，其他像是青年部、新媒體部、對外發言系統等才會啟用「新枝」，由黨內青壯世代來擔任。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台美關稅談判突破？ 鄭麗君「APEC後」進展
台美關稅談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，預計APEC後雙方將繼續溝通，有共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議，不過受影響的傳產感嘆「很焦慮」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文竟稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷轟背離國際共識：恐損台灣信譽
即時中心／梁博超報導國民黨新任主席鄭麗文將在明（1）日走馬上任，不過她在接受《德國之聲》專訪談到俄烏戰爭時，竟宣稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者、是民主選出來的領袖；今（31）日訪談內容公開，引發各界譁然。對此，民進黨立委陳冠廷感到深切的痛心與遺憾，認為普丁「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例；若主要政黨領導人做出模糊或錯誤詮釋，不僅背離國際共識，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。民視 ・ 19 小時前
（影）趁俄大軍圍攻紅軍城! 烏北線反擊奪回蘇梅市中心 米格-29攜「鐵鎚」猛轟
[Newtalk新聞] 俄軍全力猛攻紅軍城（Pokrovsk）之際，烏克蘭部隊在北邊戰線趁勢反擊，成功奪回蘇梅州科斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。烏軍指出，俄方因集中兵力於頓涅茨克方向，導致北方防禦鬆動，烏方部隊遂迅速推進，驅逐俄軍佔領部隊。 烏軍發動反擊，成功將俄軍逐出蘇梅州（Sumy region）科斯佳廷尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。 圖：翻攝自 X 烏克蘭第 7 空降突擊軍團表示，截至29日上午11時，紅軍城與米爾諾赫拉德（Myrnohrad）兩地戰鬥仍在持續。俄軍雖一度滲入紅軍城市區，但難以穩固防線；在米爾諾赫拉德方向，烏軍成功擊退俄軍機械化突擊，摧毀5輛裝甲車與2輛卡車，殲敵14人。 烏軍使用光纖導控自殺無人機，精準摧毀俄軍一處據點與多名步兵。 圖：翻攝自 X 同時，烏軍情報部門發現俄軍大批兵力聚集於一棟建築內，隨即呼叫空軍支援。烏方出動多枚制導炸彈精準命中目標，建築遭四次空襲後完全摧毀，俄方傷亡慘重。 此外，烏克蘭空軍也首度在 MiG-29 戰機上掛載法國提供的 AASM「鐵鎚」精準制導炸彈，摧毀俄軍後方指揮基地。軍方強調，這批法製炸彈新頭殼 ・ 9 小時前
李在明敲碗核動力潛艦 川普點頭 東亞AUKUS成軍？ 日本打算跟進 美日韓安全同盟 力抗北韓飛彈+中國灰色戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日韓3國領袖在南韓慶州APEC聚首。中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、南韓總統李在明互動氣氛都算融洽。不過檯面下，仍有許多分歧。日韓之間因為歷史遺緒、島嶼主權爭議等問題，關係一直存在風險。但面對來自中國解放軍、北韓飛彈的安全威脅，兩國也必須在與美國的同盟基礎上，加強合作、穿梭外交。 而李在明日前與美國總統川普會晤，達成在美國費城造船廠共同打造核動力潛艦的協議，被解讀為區域安全同盟的強化，外界甚至猜測是要打造「美日韓版AUKUS」！核動力潛艦的戰略意義是什麼？李在明、高市早苗兩位初登大位的領袖，這次又如何和中國過招？全球聊天室帶您一同揭祕。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
張善政出席全國首創行動CT醫療車啟用記者會 (圖)
桃園市長張善政（圖）31日出席「全國首創行動CT醫療車啟用記者會」致詞表示，行動CT醫療車可以把偏鄉、濱海、山區，過去醫院沒辦法涵蓋，民眾覺得太遠不方便，因而沒有去做篩檢的這個洞補起來，將低劑量肺癌篩檢方案再往前推一步。中央社 ・ 17 小時前