【太說軍武】歐洲護格陵蘭 瑞典先出手！專家曝超強軍事實力：要發展核武很簡單

瑞典戰機外銷成績不錯，獅鷲戰機（JAS 39 Gripen，圖）去年又獲得烏克蘭的採購合作意向書。路透社資料照片



美國總統川普揚言要取得格陵蘭，歐洲國家開始討論向格陵蘭派兵的可能性，其中最先展開行動的是瑞典。軍事專家指出，瑞典享有「北歐猛虎」美名，不但能自行設計生產戰機與潛艦，更具有發展核武的國力，實力不容小覷。

「王臻明的軍事頻道」臉書粉專15日發文指出，因為川普不斷揚言要取得格陵蘭，歐洲國家開始討論向格陵蘭派兵的可能性。在德國、法國、英國提出「北極哨兵」的計畫後，最先動作的反而是瑞典。瑞典政府已經證實，瑞典軍方已經派遣數名先遣軍官至格陵蘭，為後續進駐部隊進行前置作業，不過瑞典政府並未說明未來進駐兵力的規模與時間。

王臻明提到，瑞典其實是北歐強國，在十七世紀時稱霸波羅的海周邊地區，直到俄羅斯興起，在大北方戰爭中擊敗瑞典王國，隨後又在芬蘭戰爭中從瑞典手中奪走芬蘭，才威脅到瑞典王國的霸業。但瑞典王國隨後向西方發展，擊敗丹麥，奪得挪威。這個瑞典與挪威的聯合王國一直到1905年才瓦解，形成今日的北歐現況。

瑞典在隨後的兩次大戰中，都保持中立，並在冷戰中也沒有加入北約組織，持盈保泰，發展成世界上數一數二的先進國家，這也讓許多人忘記，瑞典可是有北歐猛虎之美名。世界上還能自行設計生產戰機與潛艦的國家不多，瑞典是其中之一，而且瑞典的戰機與潛艦有獨到之處，銷路還不錯，頗有競爭力。

王臻明認為，當一個國家，願意持續投資在戰機與潛艦上，就說明這個國家還是有野心的，另一個好例子就是日本。而隨著國際情勢的動盪，日本開始討論要修改非核三原則，瑞典國內的鷹派則直接主張瑞典應該發展核武。以瑞典的國力，要發展核武很簡單，核三位一體的投射載具，瑞典已有其二，真的要做，完全可行。

