【太說軍武】美國海上戰力重拳！ 2萬噸火力艦配長程飛彈+無人艦「組合出擊」

美國總統川普親自與海軍高層討論建構「黃金艦隊」，打造排水量達2萬噸的巨型戰艦，配備長程飛彈，並搭配大量AI無人艦艇，美國海軍已腰斬建造中的星座級巡防艦，將重組未來的海軍戰力，來應對中國威脅。國防安全研究院所長蘇紫雲指出，構想中的「黃金戰艦」是復古加創新，可以說是海軍艦艇出身「黑鞋派」將領的勝利，因為概念上較接近21世紀初期的「火力艦」（Arsenal Ship），在第一線用長程飛彈等強大火力取代航空母艦的艦載機對敵方火力打擊，航空母艦打擊群將退居第二波，降低風險，且更具效益。

美國海軍「黃金艦隊」核心可能是2萬噸級的新型「火力艦」。圖為美國海軍1988年起構想的「火力艦」（Arsenal Ship）又名「火庫艦」構想圖，此概念為海上飛彈發射平台，垂直發射系統不少於500個發射架，大多配備巡弋飛彈。INSS

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，「黃金艦隊」原型可能是90年代「21世紀海軍」(Surface Combatants of the 21st Century)計畫復活， 水面「火力艦」強勢回歸，這也顯示出美國海軍當中「黑鞋/棕鞋」（Black shoes）/ Brown shoes ）路線的競爭重現。

蘇紫雲說，「黃金艦隊」的核心可能由航艦回歸至「主力艦」思想，但並不是「愛荷華級」戰列艦等傳統砲艦，而是由約2萬噸級的「火力艦」（arsenal ship）擔綱。

蘇紫雲指出，火力艦的概念是美國海軍在1990年代提出的「21世紀艦隊計畫」，考量的原因是其操作成本比航艦便宜，加上現代成熟的飛彈技術、電磁砲等，可有效控制風險與成本。而且在美國盟邦英國、韓國也有類似計畫。

滿載排水量58,000噸的美國海軍密蘇里號（USS Missouri,BB-63）戰鬥艦（戰列艦），為愛荷華級戰艦（Iowa Class Battle Shio）第三艘，二戰結束時做為美軍接受日本投降地點。資料照為參與越戰時期，使用Mk 7型16英吋/50倍徑巨型艦砲對北韓目標轟擊。US Navy

就在美國媒體披露川普的「黃金艦隊」計畫後兩天，美國軍事網站「防務部落格」（Defence Blog）」報導也指出，美國在AI無人艦艇的發展有重要進展。美國國防科技新創公司薩羅尼克（Saronic）宣布與AI領軍者「輝達」（Nvidia）公司建立戰略合作夥伴關係，將加速開發由人工智慧（AI）驅動的自主作戰艦船與AI造船技術。這將加速美軍所需要的無人艦艇，達成有人戰艦與無人艦艇搭配組成「混合艦隊」的發展目標。

AI無人艦艇 宣布將與輝達合作

薩羅尼克公司表示，目前該公司正在將輝達的AI硬體和軟體整合到其船舶中，以實現即時自主決策和更快的開發週期。目前該團隊現有自主水面艦艇均已整合輝達公司的硬體，可以在艦載裝備中直接處理電腦視覺和決策演算法，這使得平台即使在缺乏持續網際網路連線的環境中，也能即時執行關鍵任務功能。

薩羅尼克指出，此次與輝達的合作，將大幅縮短公司開發週期，以前需要幾天才能完成的任務，現在只需幾小時就能完成，也就是縮短人工智慧（AI）賦能的自動駕駛的快速迭代和部署週期。

美國新創國防公司薩羅尼克（Saronic）與AI領軍者「輝達」（Nvidia）公司建立戰略合作夥伴關係發展無人艦艇（ASV），並計畫打造長約150英呎（約45.7公尺）的無人艦「掠奪者」（Marauder）。Saronic

薩羅尼克2022年創立以來，專注設計與製造「自主水面載具」（Autonomous surface vehicles, ASV，或稱「無人水面載具」），已推出3種ASV，包括長6英尺全電動ASV 「Spyglass」（暫譯「望遠鏡」）、長14英尺的柴電混合動力ASV「彎刀」（Cutlass）、長24英尺中型ASV「海盜」（Corsair）。該公司更進一步收購位於美國路易斯安那州的海灣造船廠（Gulf Craft），計畫打造長約150英呎（約45.7公尺）的無人艦「掠奪者」（Marauder）。

造價高、進度慢 星座級巡防艦計畫喊卡

薩羅尼克聯合創始人兼首席執行官前美國海軍「海豹」（SEALs）特種部隊成員的迪諾・馬夫羅卡斯（Dino Mavrookas）向媒體表示，通過將薩羅尼克在海事海上自主航行和下一代造船方面的深厚專業知識，與輝達的世界級AI和計算能力相結合，開發世界上最強大、最具彈性的海上系統，並構建帶動工業生產力，能夠大規模和快速地生產AI艦艇。

AI無人（自主）艦艇，將成為黃金艦隊中組合重要角色，正當在各方熱烈討論「黃金艦隊」之際，美國海軍部長費蘭（John Phelan）也在11月26日宣布，終止進行中的「星座級」（Constellation-class）巡防艦計畫，未來將只會有2艘星座級原型艦完工服役，並轉向研究噸位更小的水面作戰艦艇，確保美軍海上的戰備優勢。

美國海軍濱海戰鬥艦（LCS）「聖路易斯號」（(USS St. Louis, LCS-19) 於2018年舉行下水典禮。US NAVY

被腰斬的「星座級」巡防艦計畫，是來自於2018年美國海軍提出的「FFG（X）」巡防艦計畫，希望取代戰鬥力不足的濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship, LCS），滿載排水量7,408公噸，配備Mk41垂直發設計系統，可發射長程打擊武器，包括戰斧飛彈、海軍打擊飛彈（NSM）、魚叉飛彈等。在確定設計藍圖後，2020會計年度由隸屬於義大利的「芬坎蒂尼集團 」（Fincantieri Group）旗下美國子公司獲得首艘FFG（X）建造合約。

蘇紫雲分析，星座級本身問題比較大，首先就是造價水漲船高。因為「FFG（X）」從決定建造以來，義大利「芬坎蒂尼集團」的美國子公司，位於美國威斯康辛州的馬里涅特造船廠（Fincantieri Marinette Marine）建造，但造價從每艘9億美元膨脹為15億美元。且建造進度緩慢，原因是系統化整合問題。

蘇紫雲進一步分析，星座級計畫第2大問題是，川普首任總統時，就想重建「大海軍」的背景之下，導致星座級當時計畫開展，到了川普在第二任期的時候，現在發現覆水難收，所以把星座級計畫中斷掉，避免重演之前「濱海戰鬥艦」越來越貴的問題。

美作戰艦隊整編 火力艦裝載會像「蜂炮」

蘇紫雲也說，造艦預算控管的優劣，特別是相較於其他國家，比如說日本的「最上級」護衛艦（原名：もがみ型護衛艦，型別：30FFM）每1艘造價約4.5億美元（約合新台幣130億元），還能順利外銷到澳洲去，對照之下凸顯美軍的問題就是它的建造成本太大、建造速度太慢。因此，美國海軍現在改弦更張，推動較小噸位的作戰艦艇，目前可以預估，如果在中型船艦，如果順利推動的話，以後美軍的艦隊像是航空母艦、「火力艦」（黃金艦隊的2萬噸級作戰艦），還有伯克級飛彈驅逐艦，以及搭配類似派里級飛彈巡防艦的中小型的艦艇「高低組合」，接著搭配無人船，也就形成了美國海軍重新整理後的作戰艦編組。

因造價膨漲過高、建造速度太慢，美國海軍2025.11.26宣布停止「星座級」（Constellation-class）巡防艦計畫，未來只有2艘服役。Fincantieri Group

由於薩羅尼克等公司為美國海軍開發具備AI自主航行的無人艦艇（ASV）頗有成效，蘇紫雲指出，ASV就是搭配「火力艦」，所以會變成「航海母艦」。因為AI無人船，可能會裝載於1艘母船的船艙之內，接戰的時候再駛出船艙入海部署，此概念就像蜜蜂一樣，工蜂單獨出去巡邏。而這多艘的無人船也可以像蜂群一樣「聯合作戰」。因此，未來美國海軍的「火力艦」的甲板上除了像「蜂炮」般裝載許多武器的發射器之外，很可能會把兩棲攻擊艦改裝、從船塢後面駛出大批無人船。

蘇紫雲也觀察到美國國防新創業者薩羅尼克把「海灣造船廠」買下來，建造150英呎長的無人艦，認為此一無人艦具有獨立作業能力，就不會收納到船塢登陸艦或是火力艦的船艙裡面，因為此型150英呎長的無人艦一定是擔任巡邏，或者艦隊的前哨（哨兵）任務，

美國海軍未來無人船（ASV）可由類似兩棲運輸船塢登陸艦的「航海母艦」搭載，作戰時駛出船塢進行部署。圖為兩棲運輸船塢登陸艦「紐奧爾良號」（USS New Orleans, LPD-18）2025.10.16於日本沖繩進行兩棲登陸演練，陸戰隊的兩棲突擊車（ASV）準備駛出該艦船塢。U.S. Navy photo

蘇紫雲分析，若加上AI無人艦、前述的中型作戰艦、搭配伯克級驅逐艦與噸位較小的「類派里級」巡防艦，美國海軍未來的「黃金艦隊」操作模式就很豐富了，這也象徵美國海軍「黑鞋派」路線獲得主導權。

蘇紫雲直言，星座級的定位跟造價確實不成比例，但另外遭遇一位「刺客」，就是日本「最上級」護衛艦，每一艘只要4.5億美元，甚至台灣也應該考慮列入引進「最上級」。所以在艦造價高、建造速度慢的情況下，就被放棄了，未來就可能是新型2萬噸級「火力艦」與「航海母艦」變成新的作戰核心。搭配中小、中型或小型的無人艇（ASV），可能就是未來的美國海軍作戰構型。至於美國海軍的航空母艦到了21世紀中葉還是「不退流行」，只是部分功能被新的「火力艦」取代，先由火力艦等組合對敵方以火力打擊後，再由航空母艦的艦載機進場「踹一腳」，兩種組合就成為未來美國海軍的作戰新骨幹。

