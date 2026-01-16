【太說軍武】美軍「黑科技曝光」！聲波武器癱瘓馬杜洛百人衛隊？專家曝真相

美國陸軍運用LRAD 500型「遠距聲波裝置」（Long Range Acoustic Device 500, LRAD 500），在2017.6.30在派駐科索沃維和部隊（Kosovo Force）任務前，於德國的多國聯合備戰中心進行鎮暴操演，藉此清楚傳達喊話廣播以控制群眾，但並非具有殺傷力的「聲波武器」。US ARMY



美軍於1月3日晚間突襲委內瑞拉總統官邸，活捉馬杜洛夫婦，過程中美軍無人死亡、僅數人受傷，馬杜洛的衛隊的生還者卻指控美軍使用某種「聲波武器」讓他的頭腦宛如「從裡面爆開」，他與其他守衛開始流鼻血甚至有人吐血，針對該守衛說法。軍事專家陳國銘指出，馬杜洛衛隊的說法可能是卸責的藉口，因為聲波武器體積大，三角洲部隊特戰方式輕裝進攻時不易部署，加上定向的聲波武器殺傷角度較窄，但馬杜洛官邸位於軍事基地內，交戰範圍較廣，定向聲波武器難以集中能量，實際上也沒傷到馬杜洛，引此委內瑞拉總統衛隊的說法可能視「敗軍之詞」。

美軍發動包括頂尖的三角洲特種部隊突襲委內瑞拉，活捉委國總統馬杜洛夫婦，三角洲部隊也曾參與美軍在索馬利亞戰爭期間為抓捕軍閥發生的事故，被翻拍成電影「黑鷹計劃」，當時也是進行高危險任務。翻攝Netflix

據外媒報導，前美國情報人士曾指出，美軍多年來一直擁有定向高能量武器，利用微波、聲波或雷射光束等聚焦高能量，能讓敵人產生「出血、無法活動、疼痛或灼熱感」等症狀，導致敵軍失能，喪失作戰能力。如果委內瑞拉總統衛隊指控美軍在今年1月3日攻擊該國總統官邸時動用聲波武器屬實的話，可能是美國首次在實戰中使用這種聲波武器。

音波攻擊聽覺 嚴重可致人精神失常

聲波武器（Sonic weapon）的定義，基本上是針對人類的聽覺器官與身體部位，對於聲波（音波）帶來的能量的感受程度產生的反應而發展出來的。由於人類若身體包括耳朵等器官，若沒有防護的情況下暴露在120分貝以上的音量，會感到不適、疼痛或造成聽力系統受損，當音量上升到150分貝以上時，耳內的鼓膜會破裂出血，失去聽力，嚴重的話，還會導致精神失常。

美國海軍兩棲指揮艦 「藍嶺號」（USS Blue Ridge, LCC 19）2006年在應對小艇攻擊操演中，於該艦右舷艦橋翼上用「遠距聲波裝置」（LRAD）對準一艘駛來的小型船隻發出聲波。US NAVY

聲波武器主要分為「次聲波武器」、強聲波武器、超聲波（超音波）武器、雜訊波武器、集束聲波脈衝等5種類別。根據中共解放軍刊物指出，某些聲波武器可以造成內臟破裂，瞬間死亡。

近代真正有殺傷能力的「聲波武器」鮮少曝光，但外界都會聯想到的類似裝備，則是在2004年由美國LRAD公司研發的「遠距聲波裝置」或「長距離聲波」裝置 （Long Range Acoustic Device, LRAD），廣為美國各地警方與軍方採購運用，但不是用來攻擊人員，而是為了控制人群以及跨越遠距離清晰的傳送聲音。

「遠距聲波裝置」 （LRAD）是一種定向聲波系統，用於清晰、遠距離的通訊和警告，其中LRAD 500型可以把語音廣播和威懾音調傳送到2,000公尺遠的強大揚聲裝置，它的最大威力可達到162dB。可用在軍事上、執法單位用於群眾控制，或是在海上安全單位用於呼叫船隻、緩和船員情緒和安全應用，能夠不受發動機噪音干擾的清楚傳送喊話聲音。LRAD也可裝載於車輛上機動，或者裝置在固定位置，遠距離傳遞聲音訊號。

美國紐約市警察局於2004年民主黨全國大會場外使用車載的「遠距聲波裝置」（Long Range Acoustic Device, LRAD）喊話以控制抗議群眾。Photo by FlyingCoyote /CC BY-SA 2.5/維基百科

但研發 LRAD公司與美軍先前宣稱「遠距聲波裝置」 （LRAD）並不具殺傷力，並非武器，因此受到軍警的廣泛採用，例如2011年爆發在紐約的「佔領華爾街」（Occupy Wall Street）行動，擴散到華府、舊金山等14個美國大城市，甚至到歐洲等地，當時美國警方就採用LRAD向群眾喊話。

軍事用來維安 倫敦奧運、科索沃向群眾喊話

LRAD在軍事上用途，則包括在2012年倫敦奧運就由英國皇家海軍陸戰隊部署LRAD在登陸艇上，用於對船隻與群眾喊話，協助維安。另外，2017年因應巴爾幹半島因前南斯拉夫內戰的動亂，美軍參與北約派駐科索沃的維和部隊，也配發LRAD 500型「遠距聲波裝置」（Long Range Acoustic Device 500, LRAD 500）裝載車輛上，藉此清楚傳達喊話廣播以控制群眾，但並非具有殺傷力的「聲波武器」。

不過，遠端聲波裝置（LRAD）畢竟是集中聲波能量傳遞，LRAD 產生的聲音不僅響亮，而且音調（pitch）頻率很高，因此還是被俗稱為「聲波砲」（Sound Canon）。該裝置運作時會產生高於人類聽覺「痛覺閾值」（Pain threshold，感到痛覺的臨界值）或 120 分貝以上、不同音調的脈衝聲響（pulsating tones）。若人員處於其發射半徑內，音量可高達 149 分貝。近距離接觸這些聲響可能會造成永久性聽力損傷。

根據醫學界指出，由於人類若身體包括耳朵等器官，若沒有防護的情況下暴露在120分貝以上的音量，會感到不適或損傷聽力系統，當音量上升到150分貝以上時，耳內的鼓膜會破裂出血，失去聽力，嚴重的話，還會導致精神失常。

2012年倫敦奧運期間，英國皇家海軍陸戰隊派出裝有遠距聲波裝置（LRAD）的登陸艇（上），與一艘巡邏艇在泰晤士河上與一艘巡邏艇進行演習，當時英國國防部證實倫敦奧運期間部署可作為「聲波武器」的LRAD裝置。UK MoD

但軍事專家們認為，真正的秘密聲波武器，最常被提到的一種的是「次聲波武器」（Infrasound weapon），次聲波（Infrasound）是指聲波因為氣壓變動產生的頻率低於人的聽覺下限，也就是低於20赫茲（Hz，每秒鐘的次數）的話，因為人耳是聽不到，就成為一種「隱密」武器。

根據研究，次聲波的震動頻率和人類器官的固有頻率比較接近，所以當人體附近有次聲波出現時，就容易發生「共振」（Resonance），共振在物理上是指當一個週期性外力作用於物體時，若外力施加的頻率與物體本身的自然振動頻率相同或接近），會導致物體振動的振幅越來越大，最終可能產生巨大振動的現象。在樂器上共振也被稱為「共鳴」。但是人體的器官若與次聲波產生共振，隨著振幅愈來愈大的話，能量累積在器官上，會造成嚴重損害人。人員遭到「次聲波」武器攻擊時導致的共振，輕的會引起呼吸困難或痙攣，嚴重的甚至會在短時間喪命。

由於人類的耳朵一般來說沒辦法感受的次聲波，但是大象、長頸鹿以及藍鯨可以感受到次聲波，也會使用次聲波作為通訊的途徑。因為頻率極低的次聲波，波長很長，適合傳播到非常遠的地方。尤其在水面下，次聲波的傳播距離可以非常遠。而且，由於「次聲波」的波長很長，可以像電磁波一樣繞開障礙物產生「衍射」，若以「次聲波」作為聲波武器，可以殺傷範圍很大，不過缺點是不容易控制方向。

中國海警曾用定向聲波 對付菲國船員

國防部智庫、國防安全研究院在《2024年中共政軍發展評估報告》中指出，

中共的實體威脅包括「非致命性武器」之濫用方面，除了中國海警較為常用的高壓「水砲」對海上衝突的外國艦船噴水導致傷害之外，報告也指出，同樣被中國刻意稱作「非致命性武器」，但實際上仍可危害人員安全的維權工具，還有軍用級雷射及聲波武器。

國防院報告指出，軍用級雷射主要可見諸2023年2月6日，當天中國海警在仁愛暗沙海域對菲海巡船員使用軍用級雷射，造成菲船員短暫性失明。聲波武器可見諸上段內容所揭之2023 年12月9 日，其時中國海警於「民主礁」（Scarborough Shoal，又稱黃岩島）海域，對菲方使用了大功率的「遠端（距）定向聲波驅離武器」（Long Range Acoustic Device, LRAD），造成部分菲船員感到暫時性的身體不適和失能。

報告進一步指出，基於中國海警所用之高壓水砲、軍用雷射及定向聲波，已有使他國公務員或公務船陷入失能及危險之事實及意圖，我方勢必須給予相關維權手段相稱之界說，亦即認定此為「等同使用武力」、明確違反《聯合國憲章》第2 條第4 款之行徑。

對於中國、美國與俄羅斯都傳出曾研究聲波武器，軍事專家陳國銘指出，各國利用聲波的能量定向影響人員的聽力，甚至身體感到疼痛、不適，使敵軍喪失對抗的能力，確實已有一段歷史，近年來的事證則比較明確。

陳國銘指出，最有名的案例是2017年秋天起，美國駐古巴大使館的部分人員陸續出現頭暈、嘔吐、聽力衰退等症狀，疑似受到秘密的聲波武器攻擊。美方部分官員因症狀過於嚴重，必須從哈瓦那返回美國，至少有5個人受害情況嚴重，其中1人甚至必須配戴助聽器。後來加拿大政府也證實，1名加國駐古巴的外交人員，同樣出現聽力喪失的症狀。美方後來因此驅逐2名古巴駐美外交官作為報復。這就可能古巴的「次聲波」武器所為。

聲波武器體型大 專家對委國衛隊說法存疑

對於委內瑞拉總統馬杜洛的衛隊聲稱，美國可能動用聲波武器攻擊，導致其頭疼甚至覺得頭要爆炸，還有耳朵流血。陳國銘首先指出，這狀況跟2017年美國駐古巴大使館事件不同，因為當時是持續性的影響。而這次三角洲部隊攻入位於委國首都卡拉卡斯的軍事基地內，再衝進位於其中的總統官邸，若要像報載使得現場所有委內瑞拉部隊都一下子「失能」，這樣的聲波武器功率要很強，但陳國銘不認為美軍有這麼大的「神兵利器」。

陳國銘質疑，如果美軍要攜帶許多高功率的聲波武器，這樣的武器的體型可能很大，因此不認為這是美軍帶來的，但若真的有這麼高功率的聲波武器的話，可能是有委國的「在地協力者」幫忙，因為聲波武器的設備體積很大。

若假設美軍把LRAD搬到委內瑞拉進攻時使用，陳國銘認為，它應該還沒有達到馬杜洛護衛所稱的「頭會爆掉」或內臟爆掉的程度。可能會暈眩或不舒服，這可能會有。

陳國銘說，確實因為一個人在短時間接受超過130分貝的高能量的聲波，確實會有不舒服，但要到「爆頭」或「七孔流血」，陳國銘認為，這真的可以歸到「敗軍之詞」。

裝在美國海軍艦艇上的「遠距聲波裝置」 （LRAD），一種定向聲波系統，可清晰、遠距離的通訊和警告，其中LRAD 500型可以把語音廣播和威懾聲響傳送到2,000公尺遠的強大揚聲裝置。能夠不受發動機噪音干擾的清楚傳送聲音，也可裝於車輛上機動，或者裝置在固定設施。US DoD

陳國銘進一步指出，這些護衛、衛戍人員一定有其保護的對象，此時被保護的政要若身穿防護衣，他才不會被聲波武器傷到。否則的話，假若美軍真的動用次聲波武器等「指向性能量武器」， 不見得可以針對每一個人照射，但是就目前的現實條件來看，不太可能實行。

即使這次美軍未必真正在委內瑞拉使用「聲波武器」或「次聲波武器」癱瘓敵軍，但外界懷疑，除了三角洲部隊的神準槍法與迅捷戰術動作之外，仍有可能是其他「定向能量武器」，包括可用於攔截空中目標的高能雷射，直接燒灼擊毀飛行器。或者可能用微波武器摧毀電子裝備或是無人機。

