【太說軍武】美軍「黑科技曝光」！聲波武器癱瘓馬杜洛百人衛隊？專家曝真相
美軍於1月3日晚間突襲委內瑞拉總統官邸，活捉馬杜洛夫婦，過程中美軍無人死亡、僅數人受傷，馬杜洛的衛隊的生還者卻指控美軍使用某種「聲波武器」讓他的頭腦宛如「從裡面爆開」，他與其他守衛開始流鼻血甚至有人吐血，針對該守衛說法。軍事專家陳國銘指出，馬杜洛衛隊的說法可能是卸責的藉口，因為聲波武器體積大，三角洲部隊特戰方式輕裝進攻時不易部署，加上定向的聲波武器殺傷角度較窄，但馬杜洛官邸位於軍事基地內，交戰範圍較廣，定向聲波武器難以集中能量，實際上也沒傷到馬杜洛，引此委內瑞拉總統衛隊的說法可能視「敗軍之詞」。
據外媒報導，前美國情報人士曾指出，美軍多年來一直擁有定向高能量武器，利用微波、聲波或雷射光束等聚焦高能量，能讓敵人產生「出血、無法活動、疼痛或灼熱感」等症狀，導致敵軍失能，喪失作戰能力。如果委內瑞拉總統衛隊指控美軍在今年1月3日攻擊該國總統官邸時動用聲波武器屬實的話，可能是美國首次在實戰中使用這種聲波武器。
音波攻擊聽覺 嚴重可致人精神失常
聲波武器（Sonic weapon）的定義，基本上是針對人類的聽覺器官與身體部位，對於聲波（音波）帶來的能量的感受程度產生的反應而發展出來的。由於人類若身體包括耳朵等器官，若沒有防護的情況下暴露在120分貝以上的音量，會感到不適、疼痛或造成聽力系統受損，當音量上升到150分貝以上時，耳內的鼓膜會破裂出血，失去聽力，嚴重的話，還會導致精神失常。
聲波武器主要分為「次聲波武器」、強聲波武器、超聲波（超音波）武器、雜訊波武器、集束聲波脈衝等5種類別。根據中共解放軍刊物指出，某些聲波武器可以造成內臟破裂，瞬間死亡。
近代真正有殺傷能力的「聲波武器」鮮少曝光，但外界都會聯想到的類似裝備，則是在2004年由美國LRAD公司研發的「遠距聲波裝置」或「長距離聲波」裝置 （Long Range Acoustic Device, LRAD），廣為美國各地警方與軍方採購運用，但不是用來攻擊人員，而是為了控制人群以及跨越遠距離清晰的傳送聲音。
「遠距聲波裝置」 （LRAD）是一種定向聲波系統，用於清晰、遠距離的通訊和警告，其中LRAD 500型可以把語音廣播和威懾音調傳送到2,000公尺遠的強大揚聲裝置，它的最大威力可達到162dB。可用在軍事上、執法單位用於群眾控制，或是在海上安全單位用於呼叫船隻、緩和船員情緒和安全應用，能夠不受發動機噪音干擾的清楚傳送喊話聲音。LRAD也可裝載於車輛上機動，或者裝置在固定位置，遠距離傳遞聲音訊號。
但研發 LRAD公司與美軍先前宣稱「遠距聲波裝置」 （LRAD）並不具殺傷力，並非武器，因此受到軍警的廣泛採用，例如2011年爆發在紐約的「佔領華爾街」（Occupy Wall Street）行動，擴散到華府、舊金山等14個美國大城市，甚至到歐洲等地，當時美國警方就採用LRAD向群眾喊話。
軍事用來維安 倫敦奧運、科索沃向群眾喊話
LRAD在軍事上用途，則包括在2012年倫敦奧運就由英國皇家海軍陸戰隊部署LRAD在登陸艇上，用於對船隻與群眾喊話，協助維安。另外，2017年因應巴爾幹半島因前南斯拉夫內戰的動亂，美軍參與北約派駐科索沃的維和部隊，也配發LRAD 500型「遠距聲波裝置」（Long Range Acoustic Device 500, LRAD 500）裝載車輛上，藉此清楚傳達喊話廣播以控制群眾，但並非具有殺傷力的「聲波武器」。
不過，遠端聲波裝置（LRAD）畢竟是集中聲波能量傳遞，LRAD 產生的聲音不僅響亮，而且音調（pitch）頻率很高，因此還是被俗稱為「聲波砲」（Sound Canon）。該裝置運作時會產生高於人類聽覺「痛覺閾值」（Pain threshold，感到痛覺的臨界值）或 120 分貝以上、不同音調的脈衝聲響（pulsating tones）。若人員處於其發射半徑內，音量可高達 149 分貝。近距離接觸這些聲響可能會造成永久性聽力損傷。
根據醫學界指出，由於人類若身體包括耳朵等器官，若沒有防護的情況下暴露在120分貝以上的音量，會感到不適或損傷聽力系統，當音量上升到150分貝以上時，耳內的鼓膜會破裂出血，失去聽力，嚴重的話，還會導致精神失常。
但軍事專家們認為，真正的秘密聲波武器，最常被提到的一種的是「次聲波武器」（Infrasound weapon），次聲波（Infrasound）是指聲波因為氣壓變動產生的頻率低於人的聽覺下限，也就是低於20赫茲（Hz，每秒鐘的次數）的話，因為人耳是聽不到，就成為一種「隱密」武器。
根據研究，次聲波的震動頻率和人類器官的固有頻率比較接近，所以當人體附近有次聲波出現時，就容易發生「共振」（Resonance），共振在物理上是指當一個週期性外力作用於物體時，若外力施加的頻率與物體本身的自然振動頻率相同或接近），會導致物體振動的振幅越來越大，最終可能產生巨大振動的現象。在樂器上共振也被稱為「共鳴」。但是人體的器官若與次聲波產生共振，隨著振幅愈來愈大的話，能量累積在器官上，會造成嚴重損害人。人員遭到「次聲波」武器攻擊時導致的共振，輕的會引起呼吸困難或痙攣，嚴重的甚至會在短時間喪命。
由於人類的耳朵一般來說沒辦法感受的次聲波，但是大象、長頸鹿以及藍鯨可以感受到次聲波，也會使用次聲波作為通訊的途徑。因為頻率極低的次聲波，波長很長，適合傳播到非常遠的地方。尤其在水面下，次聲波的傳播距離可以非常遠。而且，由於「次聲波」的波長很長，可以像電磁波一樣繞開障礙物產生「衍射」，若以「次聲波」作為聲波武器，可以殺傷範圍很大，不過缺點是不容易控制方向。
中國海警曾用定向聲波 對付菲國船員
國防部智庫、國防安全研究院在《2024年中共政軍發展評估報告》中指出，
中共的實體威脅包括「非致命性武器」之濫用方面，除了中國海警較為常用的高壓「水砲」對海上衝突的外國艦船噴水導致傷害之外，報告也指出，同樣被中國刻意稱作「非致命性武器」，但實際上仍可危害人員安全的維權工具，還有軍用級雷射及聲波武器。
國防院報告指出，軍用級雷射主要可見諸2023年2月6日，當天中國海警在仁愛暗沙海域對菲海巡船員使用軍用級雷射，造成菲船員短暫性失明。聲波武器可見諸上段內容所揭之2023 年12月9 日，其時中國海警於「民主礁」（Scarborough Shoal，又稱黃岩島）海域，對菲方使用了大功率的「遠端（距）定向聲波驅離武器」（Long Range Acoustic Device, LRAD），造成部分菲船員感到暫時性的身體不適和失能。
報告進一步指出，基於中國海警所用之高壓水砲、軍用雷射及定向聲波，已有使他國公務員或公務船陷入失能及危險之事實及意圖，我方勢必須給予相關維權手段相稱之界說，亦即認定此為「等同使用武力」、明確違反《聯合國憲章》第2 條第4 款之行徑。
對於中國、美國與俄羅斯都傳出曾研究聲波武器，軍事專家陳國銘指出，各國利用聲波的能量定向影響人員的聽力，甚至身體感到疼痛、不適，使敵軍喪失對抗的能力，確實已有一段歷史，近年來的事證則比較明確。
陳國銘指出，最有名的案例是2017年秋天起，美國駐古巴大使館的部分人員陸續出現頭暈、嘔吐、聽力衰退等症狀，疑似受到秘密的聲波武器攻擊。美方部分官員因症狀過於嚴重，必須從哈瓦那返回美國，至少有5個人受害情況嚴重，其中1人甚至必須配戴助聽器。後來加拿大政府也證實，1名加國駐古巴的外交人員，同樣出現聽力喪失的症狀。美方後來因此驅逐2名古巴駐美外交官作為報復。這就可能古巴的「次聲波」武器所為。
聲波武器體型大 專家對委國衛隊說法存疑
對於委內瑞拉總統馬杜洛的衛隊聲稱，美國可能動用聲波武器攻擊，導致其頭疼甚至覺得頭要爆炸，還有耳朵流血。陳國銘首先指出，這狀況跟2017年美國駐古巴大使館事件不同，因為當時是持續性的影響。而這次三角洲部隊攻入位於委國首都卡拉卡斯的軍事基地內，再衝進位於其中的總統官邸，若要像報載使得現場所有委內瑞拉部隊都一下子「失能」，這樣的聲波武器功率要很強，但陳國銘不認為美軍有這麼大的「神兵利器」。
陳國銘質疑，如果美軍要攜帶許多高功率的聲波武器，這樣的武器的體型可能很大，因此不認為這是美軍帶來的，但若真的有這麼高功率的聲波武器的話，可能是有委國的「在地協力者」幫忙，因為聲波武器的設備體積很大。
若假設美軍把LRAD搬到委內瑞拉進攻時使用，陳國銘認為，它應該還沒有達到馬杜洛護衛所稱的「頭會爆掉」或內臟爆掉的程度。可能會暈眩或不舒服，這可能會有。
陳國銘說，確實因為一個人在短時間接受超過130分貝的高能量的聲波，確實會有不舒服，但要到「爆頭」或「七孔流血」，陳國銘認為，這真的可以歸到「敗軍之詞」。
陳國銘進一步指出，這些護衛、衛戍人員一定有其保護的對象，此時被保護的政要若身穿防護衣，他才不會被聲波武器傷到。否則的話，假若美軍真的動用次聲波武器等「指向性能量武器」， 不見得可以針對每一個人照射，但是就目前的現實條件來看，不太可能實行。
即使這次美軍未必真正在委內瑞拉使用「聲波武器」或「次聲波武器」癱瘓敵軍，但外界懷疑，除了三角洲部隊的神準槍法與迅捷戰術動作之外，仍有可能是其他「定向能量武器」，包括可用於攔截空中目標的高能雷射，直接燒灼擊毀飛行器。或者可能用微波武器摧毀電子裝備或是無人機。
