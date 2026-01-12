太說軍武》超強科技彷彿外星人！無人機RQ-170能「透視」 助美軍活抓馬杜洛

RQ-170是美國空軍最神祕的無人航空載具之一。翻攝自X@OSINTWarfare



委內瑞拉總統馬杜洛遭美國突襲逮捕，一段據稱是維安人員的採訪內容流傳，他聲稱雷達遭癱瘓後，看見多架無人機出現，緊接著直升機抵達、聲納武器攻擊，讓他們幾無抵抗之力。說法曝光，使得美軍先進武器再度引起討論。事實上，早有網友解析過無人機RQ-170的威力，稱它是「夜空裡的外星人」。

網友James在臉書上指出，美軍無人機提供即時的多光譜瞄準系統已不是尖端的高機密科技，包括MQ-9死神、RQ-4全球鷹、​RQ-21A黑傑克、​RQ-7影子、​RQ-20美洲獅AE、​RQ-11渡鴉、​FLIR Black Hornet黑色大黃蜂都在服役。

而這次在委內瑞拉進行任務的，則是美國空軍最神祕的無人航空載具之一RQ-170。它由洛克希德馬丁公司旗下的「臭鼬工廠」（Skunk Works）研發，長期服役於中央情報局與特種部隊的絕密任務之中，直到2007年在阿富汗坎達哈被目擊後，才因為它奇特的外型被暱稱為「坎達哈野獸」，後來在擊斃賓拉登的任務中也曾經被目擊發現，在任務執行時，美軍往往都會叫他幽靈「Wraith」。

RQ-170翼展約20到26公尺，機身長度約4.5公尺， 搭載一具通用電氣TF34或TFE731渦輪風扇發動機，可以在50,000英呎（約15,240公尺）的高空長時間盤旋，比較常見的是鐵灰色或淺灰色，偶爾也會出現黑色塗裝。

它的​多光譜熱顯像（EO/IR），是高解析度的紅外線感測器，能夠穿透煙霧與黑暗，精準辨識並記得「目標人物」的熱特徵，所以從頭到尾都知道馬杜洛人在哪裡，甚至還能分析建築物內的室內溫度分佈，發現哪裡還有躲人。

它的​合成孔徑雷達（SAR），能夠在任何天氣條件下拍攝極度清晰的地面圖像，電子支援偵察系統（SIGINT），可以截獲與監聽地面加密通訊，還可以定位手機跟無線電訊號來源。不只如此，還具癱瘓防空雷達、報警系統、通信系統的功能，斷了馬杜洛維安人員對外的聯繫。

更由於它是「匿蹤」無人機，所以早在行動幾個月前，跟著潛伏在附近的CIA人員無時無刻的蒐集情報，所以媒體所謂內鬼，取得馬杜洛的生活跟飲食習慣，都是依靠RQ-170建立。

令人超乎想像的是，RQ-170利用超寬頻（UWB）微波脈衝或毫米波（Millimeter Wave）提供更精細資訊。因為微波可以穿透牆壁，當遇到含水量高的人體時會產生反射， 系統捕捉這些反射訊號，運用AI演算法將其轉換為人體輪廓，最新的系統如L3Harris或Lumineye產品，可以清楚顯示室內人員的位置、動作甚至呼吸頻率。

​在逮捕任務行動中，特種部隊佩戴的IVAS（整合視覺增強系統）頭盔，就將多種來源的數據整合在一起，RQ-170提供的建築物3D模型再加上地面穿牆雷達提供的牆後敵人的藍色或紅色點陣輪廓，還有熱顯像儀提供的熱源分佈，讓士兵在破門前，眼前護目鏡裡的影像，呈現類似「透視」的畫面，清楚標註士兵、馬杜洛站在哪裡，躲在哪個房間。

「美軍最精銳的單位，根本就是拿著外星科技在跟你作戰」James直言，從數十年前的SR71、F117到如今全身裝滿各種高科技莢艙，無人機早已不只是攝影機、紅外線熱顯示儀而已，根本是漫畫裡那些來自外太空的UFO。

