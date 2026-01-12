太說軍武》超強科技彷彿外星人！無人機RQ-170能「透視」 助美軍活抓馬杜洛
委內瑞拉總統馬杜洛遭美國突襲逮捕，一段據稱是維安人員的採訪內容流傳，他聲稱雷達遭癱瘓後，看見多架無人機出現，緊接著直升機抵達、聲納武器攻擊，讓他們幾無抵抗之力。說法曝光，使得美軍先進武器再度引起討論。事實上，早有網友解析過無人機RQ-170的威力，稱它是「夜空裡的外星人」。
網友James在臉書上指出，美軍無人機提供即時的多光譜瞄準系統已不是尖端的高機密科技，包括MQ-9死神、RQ-4全球鷹、RQ-21A黑傑克、RQ-7影子、RQ-20美洲獅AE、RQ-11渡鴉、FLIR Black Hornet黑色大黃蜂都在服役。
Rare footage of US RQ-170 Sentinel stealth drone returning to Puerto Rico after supporting Venezuela strikes
Same drone used in the Bin Laden raid, almost never seen in the wild
Now confirmed operating out of AFSOUTH for Latin America ops
The tech 🅱️ehind Maduro's capture pic.twitter.com/Q3Lr643rPw
— Boi Agent One (@boiagentone) January 3, 2026
而這次在委內瑞拉進行任務的，則是美國空軍最神祕的無人航空載具之一RQ-170。它由洛克希德馬丁公司旗下的「臭鼬工廠」（Skunk Works）研發，長期服役於中央情報局與特種部隊的絕密任務之中，直到2007年在阿富汗坎達哈被目擊後，才因為它奇特的外型被暱稱為「坎達哈野獸」，後來在擊斃賓拉登的任務中也曾經被目擊發現，在任務執行時，美軍往往都會叫他幽靈「Wraith」。
RQ-170翼展約20到26公尺，機身長度約4.5公尺， 搭載一具通用電氣TF34或TFE731渦輪風扇發動機，可以在50,000英呎（約15,240公尺）的高空長時間盤旋，比較常見的是鐵灰色或淺灰色，偶爾也會出現黑色塗裝。
它的多光譜熱顯像（EO/IR），是高解析度的紅外線感測器，能夠穿透煙霧與黑暗，精準辨識並記得「目標人物」的熱特徵，所以從頭到尾都知道馬杜洛人在哪裡，甚至還能分析建築物內的室內溫度分佈，發現哪裡還有躲人。
它的合成孔徑雷達（SAR），能夠在任何天氣條件下拍攝極度清晰的地面圖像，電子支援偵察系統（SIGINT），可以截獲與監聽地面加密通訊，還可以定位手機跟無線電訊號來源。不只如此，還具癱瘓防空雷達、報警系統、通信系統的功能，斷了馬杜洛維安人員對外的聯繫。
更由於它是「匿蹤」無人機，所以早在行動幾個月前，跟著潛伏在附近的CIA人員無時無刻的蒐集情報，所以媒體所謂內鬼，取得馬杜洛的生活跟飲食習慣，都是依靠RQ-170建立。
令人超乎想像的是，RQ-170利用超寬頻（UWB）微波脈衝或毫米波（Millimeter Wave）提供更精細資訊。因為微波可以穿透牆壁，當遇到含水量高的人體時會產生反射， 系統捕捉這些反射訊號，運用AI演算法將其轉換為人體輪廓，最新的系統如L3Harris或Lumineye產品，可以清楚顯示室內人員的位置、動作甚至呼吸頻率。
在逮捕任務行動中，特種部隊佩戴的IVAS（整合視覺增強系統）頭盔，就將多種來源的數據整合在一起，RQ-170提供的建築物3D模型再加上地面穿牆雷達提供的牆後敵人的藍色或紅色點陣輪廓，還有熱顯像儀提供的熱源分佈，讓士兵在破門前，眼前護目鏡裡的影像，呈現類似「透視」的畫面，清楚標註士兵、馬杜洛站在哪裡，躲在哪個房間。
「美軍最精銳的單位，根本就是拿著外星科技在跟你作戰」James直言，從數十年前的SR71、F117到如今全身裝滿各種高科技莢艙，無人機早已不只是攝影機、紅外線熱顯示儀而已，根本是漫畫裡那些來自外太空的UFO。
更多太報報導
【太說軍武】中國想斬首台灣？仿美國俘虜馬杜洛 專家看衰：差別在情報能力與「這支部隊」
【太說軍武】改變海軍作戰新型態？民間貨櫃船變身反艦武器 專家：台灣有潛力
【太說軍武】美法垂直起降無人機競逐台灣市場 專家指長程彈性部署需衛星導控能力
其他人也在看
F-16V新線索！花蓮外海驚見「浮油」座標曝
[NOWnews今日新聞]空軍花蓮基地6日晚間進行夜航訓練時，F-16V戰機飛官辛柏毅於台灣東部海域失聯，事件已進入第6天，至今仍未傳出尋獲消息。就在搜救陷入膠著之際，長期關注區域軍事動態的粉專「Ta...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
川普考慮軍事干預伊朗 地面部隊非選項
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近日警告，若是伊朗政權對平民示威者動用武力，美方將予以打擊。隨著伊朗示威浪潮持續，有美國官員透露，川普正在權衡是否「言出必行」，同時正評...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 6
F-16搜救露曙光？花蓮外海發現「浮油」 軍事粉專曝關鍵座標
即時中心／綜合報導空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯至今（11）日已進入到第6天，國軍及海巡出動大量人力，持續在花蓮周遭海域進行搜救。而軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊自行僱用漁船前進花蓮外海搜尋時，在海面發現疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡，第一時間已將座標通報相關單位，期盼能為搜救行動帶來突破性進展。民視 ・ 1 天前 ・ 4
川普：伊朗領袖曾致電尋求談判 不排除會面前先採取行動
伊朗全國性抗議行動迄今已近兩周，美國總統川普11日表示，針對伊朗境內大規模反政府示威，在他威脅伊朗政權若對平民動用武力，美國將採取軍事行動干預後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。川普也說：「在會面前，我們可能就得先採取行動。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 26
伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光
伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...世界日報World Journal ・ 8 小時前 ・ 1
伊朗開戰？Polymarket精準神秘客再度下注
[NOWnews今日新聞]伊朗民眾對政府不滿情緒持續升溫，示威在政府武裝安全部隊鎮壓下造成大量傷亡，美國與以色列是否出手受到關注，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket開始將目光放在以色列是否會...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 1
解放軍渤海軍演長達20天！陸軍事專家：就是給日本看的
中日關係持續緊張，大陸海事局證實自10日12時至30日18時，渤海部分海域執行軍事任務，為期長達20天，港媒引述大陸軍事專家宋忠平表示，長達20天的軍演「前所未有」，顯示解放軍堅決回擊「外部勢力對中國領土主權的挑釁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？
軍事外交人士表示，中國在針對攻打台灣的多種軍事選項中，已就「台北擒獲行動」進行過兵棋推演，對成功概率心知肚明；但一些中國網民卻將美國在委內瑞拉的行動視為突發的靈感來源。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 81
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
東漂去旅行 台東免費6大海景秘境一次收！不花錢的美景最療癒
前往台東，沿著東海岸一路南下，太平洋的藍在眼前鋪展成最療癒的風景，而更迷人的，是這些美景完全不需要門票——只要願意停下腳步。從清水模建築襯托海景的大鳥休憩區、彷彿把天空收進畫面的華源觀景台「天空之鏡」，到筆直道路直通大海的太麻里車站與金剛大道，台東用最純粹的方式，邀請旅人感受「不花錢，卻最奢侈」的海岸風光。這次，就來一趟東漂去旅行，把 6 大免費海景秘境一次收藏。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10