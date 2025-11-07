【太說軍武】開外掛！士兵擁「超級感知能力」 鷹眼單兵戰鬥系統看穿戰場迷霧

安杜里爾（Anduril Industries）研發鷹眼單兵戰鬥系統（EagleEye），整合熱顯像、戰場資訊共享，形成「超級感知能力」，協助地面部隊作戰。截自Anduril官網



國防新創公司安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人拉奇日前展示「鷹眼單兵戰鬥系統」的智能戰鬥頭盔，這項接續美國陸軍的「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）」計畫，融合熱顯像/夜視、電磁訊號偵測、分享來自無人機等戰場資訊等功能，給予地面部隊士兵「超級感知能力」，甚至能「看穿」障礙物後面的敵軍，簡直是像打第一人稱射擊遊戲（FPS）「開外掛」一樣。

軍事專家諸葛風雲認為，「鷹眼」系統整合作戰指揮系統後，將完全掌握作戰優勢，看穿軍事理論中的「戰場迷霧」。

原本美國陸軍計畫取代M16步槍的單兵武器XM29 OICW「理想單兵戰鬥武器」（Objective Individual Combat Weapon program, OICW）Block 3原型槍，即為德國H&K的5.56×45mm口徑的XM8步槍。US ARMY

自從電腦發明之後，無線網路通訊等資訊工業快速發展，各國軍方都想要結合資訊系統，將第一線的作戰資訊共享到後方指揮官，打通指管通情偵蒐管道，甚至打造「超級士兵」。美國陸軍1980年代末期構想「未來戰鬥系統」（Future Combat Systems, FCS），當中包括「大地戰士」（Land Warrior）計畫，研發單兵戰鬥套裝，強調的是資訊化戰場C4ISR連線，還可遙控無人車、無人機等，並配發新式單兵武器XM29 OICW「理想單兵戰鬥武器」（Objective Individual Combat Weapon program, OICW），企圖取代M16步槍。

儘管「大地戰士」計畫2007被美國陸軍取消，但是為了提升士兵的戰場覺知能力（Situation Awareness, SA），2008年更名為「地面士兵系統」（Ground Soldier System）重啟研發腳步，接著又改名為「網路戰士」（Nett Warrior, NW，Nett為Net) ，提供地面部隊士兵導引方向、戰場資訊分享等能力。 計畫名稱採用「Nett」是取「網路」（Net）一詞的諧音，以紀念榮獲榮譽勳章的美國陸軍中尉羅伯特・涅特 （Lieutenant Robert B. Nett）。而「網路戰士」計畫也衍生出近年聲名大噪的「部隊覺知應用套件」（TAK）等。

美國陸軍IVAS系統可運用擴充實境（AR）技術用於戰傷救護，模擬X光透視人體重要器官與血管的視覺效果，協助急救訓練。US ARMY

在這些研發基礎之上，2018年美國陸軍進一步推動「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）計畫，由微軟公司（Microsoft）主導，以其研發的HoloLens 技術應用。2023年，IVAS 1.2 版本在美國陸軍第10山地師、第101空降師等部隊小部隊配發進行作戰測評，蒐集大量使用者回饋意見，不過仍有「網暈」（cybersickness），也就是使用AR或「混合實境」（MR）裝置時、士兵會有暈眩狀態等軟體與硬體問題無法解決，導致研發計畫延遲。

於是，國防新創公司出手了，安杜里爾工業（Anduril Industries）於2024年底宣布加入美國陸軍提升士兵戰場覺知能力的計劃，主導預算達到220億美元的IVAS軟體與硬體開發，以及後續量產計畫。原本的微軟則退居第二線，繼續負責雲端服務。此時，美國陸軍也宣布IVAS的下一步「IVAS Next」 計畫。

由微軟公司主導研發的美國陸軍 「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS） 1.2 版原型（prototypes）加莊在戰鬥頭盔上，2023年8月由第10山地師士兵配戴，蒐集使用者回饋意見。US ARMY

美國陸軍隨後在2025年3月將IVAS Next 更名為「士兵佩戴任務指揮系統」倡議（Soldier Borne Mission Command initiative, SBMC），開放各家廠商進行提案，此時就有預測安杜里爾可能會獲得SBMC主導權。

到了2025年9月8日，Anduril公司證實，該公司正式獲得美國陸軍的研發合約，在微軟IVAS單兵戰術頭盔計畫的基礎之上，接續主導「士兵配戴任務指揮系統」（Soldier Borne Mission Command, SBMC）的軟體平台開發，結合微軟的雲端優勢，一同打造美國陸軍「未來士兵」的體系，也就是後來的「鷹眼」單兵戰鬥系統（EagleEys）。

美國陸軍第10山地師士兵2023.8.23於紐約州德拉姆堡（Fort Drum）基地配戴「「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System, IVAS）的頭盔等，進行第1階段使用者評估的射擊訓練與測評。US ARMY

可能很多人只知道安杜利爾公司（（Anduril Industries））生產的無人機、水下無人載具等性能優異，但安杜利爾公司的創辦人帕爾默・拉奇就是VR頭盔研發先驅，拉奇當年就是把自己發展成功的虛擬實境頭盔Oculus VR產品專利賣給「臉書」（Facebook）母公司Meta而致富，後來以此資金創辦「安杜里爾工業」這家國防軍事新創公司。

鷹眼頭盔貓耳不是萌 強化士兵「超級感知能力」

拉奇在10月中旬接受美國知名播客Joe Rogan邀請出席直播節目 「Powerful JRE」，在這專訪中，拉奇親自展示並說明安杜里爾最新研發的「鷹眼」單兵戰鬥系統的頭盔原型，與先前微軟的IVAS頭盔加裝套件最明顯不同的是有著「貓耳朵」一般的兩個感知器，雖然讓愛貓族大喊「好萌」。

安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人帕爾默・拉奇（Palmer Luckey）於直播中戴上新研發的「鷹眼」（EagleEye）單兵戰鬥系統頭盔，具熱顯像、可與無人機等載具分享作戰資訊等功能，士兵將具有「超級感知能力」。摘自X平台

但別搞錯，那兩個「貓耳朵」其實是「模組化感測艙」（modular sensor pods），安杜里爾研發團隊內部名稱為「狼耳」（Wolf Ears）。「狼耳」裡整合了「熱能感測器」、「夜視感測器」以及「訊號感測器」，包括可偵測人體或車輛的熱訊號、夜視功能，偵測電磁訊號等，包括標定手機或是有無線電訊號裝置的位置。

由於安杜里爾公司先前已研發一套由人工智慧（AI）驅動的作戰指揮軟體平台Lattice OS，就成了「鷹眼」單兵戰鬥系統的中央指揮樞紐（Command Hub）。根據安杜里爾公司指出，Lattice OS具有感測器融合（Sensor Fusion）、邊緣運算（Edge Computing）、機器學習（Machine Learning, ML）等，並將各種感測器的資訊整合成「共同作戰圖像」（Common Operating Picture, COP），自動偵測、追蹤和分類目標的能力，這是「鷹眼」頭盔後面的強大資訊處理骨幹。

也因此，美國陸軍士兵戴上「鷹眼」單兵戰鬥系統的頭盔之後，藉由MR「混合實境」技術，會有來自頭盔上正面的主要偵蒐鏡頭、頭盔上緣兩個「貓耳朵」（或「狼耳」）蒐集到的士兵周遭各種狀況資訊，並且透過無線電等訊號獲得Lattice OS融合來自後方指揮總部、無人機、無人載具等作戰資訊。甚至士兵還可以藉由這防彈頭盔上配備的高感度麥克風，像「蝙蝠俠」一樣，集中聽力（聲音波束）到降噪耳機中，甚至判斷敵方說的是何種語言（可結合翻譯功能），也就讓士兵具備「超級感知能力」。

國防新創公司安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇（Palmer Luckey）參與直播時展示最新研發的「鷹眼」（EagleEye）單兵戰鬥系統的頭盔原型，上頭有一對暱稱「貓耳」的「狼耳」感知器。截自Powerful JRE直播影片

包括拉奇10月分在直播影片時的說明，以及杜里爾工業的官方網站都有展示，戴上「鷹眼」系統頭盔後，不只可導引作戰目標，單兵可以像是X光「透視」發現躲到建築物或是車輛後方敵軍的動態，使用的就是無人機等無人載具提供的目標獲取資訊，可預測到對方的下一步，就能對其涉及殲滅。而且，鷹眼系統也整合戰鬥步槍上雷射指示器或是內紅點瞄具的瞄準資訊，也改善過去戴上夜視鏡時的射擊精準度。有網友戲稱，這簡直是打經典第一人稱射擊遊戲CS（Counter Strike）時開外掛的功能，這給予地面部隊攻守作戰時的高度優勢。

安杜里爾（Anduril Industries）創辦人帕爾默・拉奇（Palmer Luckey）親自戴上新研發的「鷹眼」（EagleEye）單兵戰鬥系統頭盔，具熱顯像、作戰資訊共享等功能，士兵將具有「超級感知能力」。此為增加臉部防彈構型。摘自X平台

由於「鷹眼」單兵戰鬥系統必須由電力驅動，主要運算的電腦、電量為900Wh的陶瓷電池一同與後背的抗彈板結合為一體，重量可減少約10磅。而「鷹眼」系統的防彈頭盔裡也有備用的一顆小型電池。另外，除了頭盔本體防彈之外，如面對攻堅任務時的「任務面罩」（mission shield），可包覆整個臉部，這在拉奇上直播時也另外展示照片。該任務面罩甚至還可以換上防雷射的構型，避免敵方的雷射武器傷害眼部。

安杜里爾（Anduril Industries）研發鷹眼單兵戰鬥系統（EagleEye），MR頭盔顯示器內整合熱顯像與步槍上的雷射指示器與瞄具，可精確指向敵方目標，進行接敵戰鬥。截自Anduril官網

拉奇也強調，目前「鷹眼」戰鬥系統的部分，都是安杜里爾公司自掏腰包發展的，也就是說，延續過去安杜里爾、空境（AV）公司等國防新創公司研發無人機等軍備產品的成功模式，不依賴政府標案給的研發資金，先研發出可供應現貨（off-the-shelf）、現有產品就能符合軍方性能、功能需求的產品，這就符合美國國防部新創小組（DIU）的採用標準，能以最快速度提供作戰部隊所需的裝備，迅速形成不對稱戰力。

軍事專家諸葛風雲指出，安杜里爾的創辦人拉奇，不只是規則改變者（game changer），更是「規則破壞者」，反正整個軍武研發的大環境的架構生態都改變了，所以對於洛馬、諾格、波音等整個幾大軍武製造商來講，它的威脅超級大。這次安杜里爾2024年底接手「士兵配戴任務指揮系統」（SBMC）計畫，不到1年就有成品「鷹眼」系統出現，就是例證。

安杜里爾（Anduril ）的鷹眼單兵戰鬥系統（EagleEye），整合熱顯像、戰場資訊共享，形成「超級感知能力」，左方紅色框顯示具有威脅的人員目標，可提高警覺，單兵獲得指令就可接敵。截自Anduril官網

諸葛風雲分析，美國陸軍先前對於未來的士兵，希望運用資訊改變地面作戰方式的企圖心，雖有「大地戰士」等計畫，但是美國國防部或是陸軍自己推動，原來的計畫的話要砸大錢，安杜里爾創辦人拉奇的想法一直是其實有很多現成的技術，用新的想法就可以做得到的，就會更便宜、更有效率的把它產出來，所以他就直接做出來給大家看，不只是「彎道超車」，而是打破原有一個大計劃都要5年、10年的舊規則，「拉奇不跟你玩這個，因為安杜里爾是新創公司，都是1年、2年就有成果出來。」

鷹眼頭盔實戰驗證才是最大考驗

不過，諸葛風雲也指出，目前看起來，「鷹眼」單兵戰鬥系統可以結合Lattice OS，把TAK等整合到單兵頭盔上以混合實境（MR）呈現，提供「作戰共同圖像」，究竟是否真的能成功，必須就像之前的IVAS一樣有部分運用到實戰的戰場上驗證，未來「鷹眼」系統在戰場的實戰，才是此系統能否實用的最大考驗。

軍備局401廠研製的TS96雙眼單筒夜視鏡（右），依任務需求可採用頭戴或盔戴等2種形式。左為TS93步機槍夜視鏡。青年日報

借鑑美國陸軍發展「鷹眼」單兵戰鬥系統，諸葛風雲指出，國軍現在也在努力要強化夜戰、逐步配發夜視鏡到基層部隊，而夜視系統其中有一大技術是「熱顯像」（Thermal imaging），美軍的新一代的夜視系統/夜視鏡（Night Vision Goggles, NVGs）其實已經藉由熱顯像技術處理，也就是「熱像儀」，不只是可以看到夜間或是煙霧中的目標，還可以描繪（outline）出人跟物體輪廓、辨識出兩者的不同，這並不是安杜里爾（Anduril）的專利。

但諸葛風雲觀察到國軍的軍備局似乎仍死守著「光放管」技術，而中科院則是想從「熱像儀」的途徑來解決，各有各的優缺點，「可是我們認為未來的主流是熱像儀，這是一定的。」諸葛風雲強調。

軍備局401廠最新研製XTS113式雙眼雙筒夜視鏡，是繼已廣為配發的TS96夜視鏡雙眼單筒型後續提升版，提升夜視成像品質，導入人因工程設計，強化舒適度。郭宏章攝

諸葛風雲指出，大家可以想像「光放管就是類比，我們光學的望遠鏡這樣子，做出來的一個模式 把光源放大。但是，熱像儀它透過晶片的演算，把訊號數位化處理之後，它的未來發展性絕對會比光放管好，就看決策者能不能選對的途徑。目前看起來都是走熱像儀了。」

諸葛風雲指出，歐美連單兵戰鬥步槍上面都有熱像儀了，並非「光放管」技術，若台灣部分人士還在鼓吹發展光放管，會阻礙熱顯像晶片技術發展，畢竟台灣的國防研發資源有限，擔心發生排擠效應。「所以像安杜里爾他們做法才是正確的，不要因循以前的舊有的技術往上堆疊，其實那個發展只會慢，不會快。」諸葛風雲強調，看到「鷹眼」作戰系統發展等成果，要能效法安杜里爾等國防新創公司，迅速採用新的技術、快速商品化，跨入新的境界，台灣的軍工實力才能大幅進步。

