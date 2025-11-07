【太說軍武】開外掛！士兵擁「超級感知能力」 鷹眼單兵戰鬥系統看穿戰場迷霧
國防新創公司安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人拉奇日前展示「鷹眼單兵戰鬥系統」的智能戰鬥頭盔，這項接續美國陸軍的「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）」計畫，融合熱顯像/夜視、電磁訊號偵測、分享來自無人機等戰場資訊等功能，給予地面部隊士兵「超級感知能力」，甚至能「看穿」障礙物後面的敵軍，簡直是像打第一人稱射擊遊戲（FPS）「開外掛」一樣。
軍事專家諸葛風雲認為，「鷹眼」系統整合作戰指揮系統後，將完全掌握作戰優勢，看穿軍事理論中的「戰場迷霧」。
自從電腦發明之後，無線網路通訊等資訊工業快速發展，各國軍方都想要結合資訊系統，將第一線的作戰資訊共享到後方指揮官，打通指管通情偵蒐管道，甚至打造「超級士兵」。美國陸軍1980年代末期構想「未來戰鬥系統」（Future Combat Systems, FCS），當中包括「大地戰士」（Land Warrior）計畫，研發單兵戰鬥套裝，強調的是資訊化戰場C4ISR連線，還可遙控無人車、無人機等，並配發新式單兵武器XM29 OICW「理想單兵戰鬥武器」（Objective Individual Combat Weapon program, OICW），企圖取代M16步槍。
儘管「大地戰士」計畫2007被美國陸軍取消，但是為了提升士兵的戰場覺知能力（Situation Awareness, SA），2008年更名為「地面士兵系統」（Ground Soldier System）重啟研發腳步，接著又改名為「網路戰士」（Nett Warrior, NW，Nett為Net) ，提供地面部隊士兵導引方向、戰場資訊分享等能力。 計畫名稱採用「Nett」是取「網路」（Net）一詞的諧音，以紀念榮獲榮譽勳章的美國陸軍中尉羅伯特・涅特 （Lieutenant Robert B. Nett）。而「網路戰士」計畫也衍生出近年聲名大噪的「部隊覺知應用套件」（TAK）等。
在這些研發基礎之上，2018年美國陸軍進一步推動「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）計畫，由微軟公司（Microsoft）主導，以其研發的HoloLens 技術應用。2023年，IVAS 1.2 版本在美國陸軍第10山地師、第101空降師等部隊小部隊配發進行作戰測評，蒐集大量使用者回饋意見，不過仍有「網暈」（cybersickness），也就是使用AR或「混合實境」（MR）裝置時、士兵會有暈眩狀態等軟體與硬體問題無法解決，導致研發計畫延遲。
於是，國防新創公司出手了，安杜里爾工業（Anduril Industries）於2024年底宣布加入美國陸軍提升士兵戰場覺知能力的計劃，主導預算達到220億美元的IVAS軟體與硬體開發，以及後續量產計畫。原本的微軟則退居第二線，繼續負責雲端服務。此時，美國陸軍也宣布IVAS的下一步「IVAS Next」 計畫。
美國陸軍隨後在2025年3月將IVAS Next 更名為「士兵佩戴任務指揮系統」倡議（Soldier Borne Mission Command initiative, SBMC），開放各家廠商進行提案，此時就有預測安杜里爾可能會獲得SBMC主導權。
到了2025年9月8日，Anduril公司證實，該公司正式獲得美國陸軍的研發合約，在微軟IVAS單兵戰術頭盔計畫的基礎之上，接續主導「士兵配戴任務指揮系統」（Soldier Borne Mission Command, SBMC）的軟體平台開發，結合微軟的雲端優勢，一同打造美國陸軍「未來士兵」的體系，也就是後來的「鷹眼」單兵戰鬥系統（EagleEys）。
可能很多人只知道安杜利爾公司（（Anduril Industries））生產的無人機、水下無人載具等性能優異，但安杜利爾公司的創辦人帕爾默・拉奇就是VR頭盔研發先驅，拉奇當年就是把自己發展成功的虛擬實境頭盔Oculus VR產品專利賣給「臉書」（Facebook）母公司Meta而致富，後來以此資金創辦「安杜里爾工業」這家國防軍事新創公司。
鷹眼頭盔貓耳不是萌 強化士兵「超級感知能力」
拉奇在10月中旬接受美國知名播客Joe Rogan邀請出席直播節目 「Powerful JRE」，在這專訪中，拉奇親自展示並說明安杜里爾最新研發的「鷹眼」單兵戰鬥系統的頭盔原型，與先前微軟的IVAS頭盔加裝套件最明顯不同的是有著「貓耳朵」一般的兩個感知器，雖然讓愛貓族大喊「好萌」。
但別搞錯，那兩個「貓耳朵」其實是「模組化感測艙」（modular sensor pods），安杜里爾研發團隊內部名稱為「狼耳」（Wolf Ears）。「狼耳」裡整合了「熱能感測器」、「夜視感測器」以及「訊號感測器」，包括可偵測人體或車輛的熱訊號、夜視功能，偵測電磁訊號等，包括標定手機或是有無線電訊號裝置的位置。
由於安杜里爾公司先前已研發一套由人工智慧（AI）驅動的作戰指揮軟體平台Lattice OS，就成了「鷹眼」單兵戰鬥系統的中央指揮樞紐（Command Hub）。根據安杜里爾公司指出，Lattice OS具有感測器融合（Sensor Fusion）、邊緣運算（Edge Computing）、機器學習（Machine Learning, ML）等，並將各種感測器的資訊整合成「共同作戰圖像」（Common Operating Picture, COP），自動偵測、追蹤和分類目標的能力，這是「鷹眼」頭盔後面的強大資訊處理骨幹。
也因此，美國陸軍士兵戴上「鷹眼」單兵戰鬥系統的頭盔之後，藉由MR「混合實境」技術，會有來自頭盔上正面的主要偵蒐鏡頭、頭盔上緣兩個「貓耳朵」（或「狼耳」）蒐集到的士兵周遭各種狀況資訊，並且透過無線電等訊號獲得Lattice OS融合來自後方指揮總部、無人機、無人載具等作戰資訊。甚至士兵還可以藉由這防彈頭盔上配備的高感度麥克風，像「蝙蝠俠」一樣，集中聽力（聲音波束）到降噪耳機中，甚至判斷敵方說的是何種語言（可結合翻譯功能），也就讓士兵具備「超級感知能力」。
包括拉奇10月分在直播影片時的說明，以及杜里爾工業的官方網站都有展示，戴上「鷹眼」系統頭盔後，不只可導引作戰目標，單兵可以像是X光「透視」發現躲到建築物或是車輛後方敵軍的動態，使用的就是無人機等無人載具提供的目標獲取資訊，可預測到對方的下一步，就能對其涉及殲滅。而且，鷹眼系統也整合戰鬥步槍上雷射指示器或是內紅點瞄具的瞄準資訊，也改善過去戴上夜視鏡時的射擊精準度。有網友戲稱，這簡直是打經典第一人稱射擊遊戲CS（Counter Strike）時開外掛的功能，這給予地面部隊攻守作戰時的高度優勢。
由於「鷹眼」單兵戰鬥系統必須由電力驅動，主要運算的電腦、電量為900Wh的陶瓷電池一同與後背的抗彈板結合為一體，重量可減少約10磅。而「鷹眼」系統的防彈頭盔裡也有備用的一顆小型電池。另外，除了頭盔本體防彈之外，如面對攻堅任務時的「任務面罩」（mission shield），可包覆整個臉部，這在拉奇上直播時也另外展示照片。該任務面罩甚至還可以換上防雷射的構型，避免敵方的雷射武器傷害眼部。
拉奇也強調，目前「鷹眼」戰鬥系統的部分，都是安杜里爾公司自掏腰包發展的，也就是說，延續過去安杜里爾、空境（AV）公司等國防新創公司研發無人機等軍備產品的成功模式，不依賴政府標案給的研發資金，先研發出可供應現貨（off-the-shelf）、現有產品就能符合軍方性能、功能需求的產品，這就符合美國國防部新創小組（DIU）的採用標準，能以最快速度提供作戰部隊所需的裝備，迅速形成不對稱戰力。
軍事專家諸葛風雲指出，安杜里爾的創辦人拉奇，不只是規則改變者（game changer），更是「規則破壞者」，反正整個軍武研發的大環境的架構生態都改變了，所以對於洛馬、諾格、波音等整個幾大軍武製造商來講，它的威脅超級大。這次安杜里爾2024年底接手「士兵配戴任務指揮系統」（SBMC）計畫，不到1年就有成品「鷹眼」系統出現，就是例證。
諸葛風雲分析，美國陸軍先前對於未來的士兵，希望運用資訊改變地面作戰方式的企圖心，雖有「大地戰士」等計畫，但是美國國防部或是陸軍自己推動，原來的計畫的話要砸大錢，安杜里爾創辦人拉奇的想法一直是其實有很多現成的技術，用新的想法就可以做得到的，就會更便宜、更有效率的把它產出來，所以他就直接做出來給大家看，不只是「彎道超車」，而是打破原有一個大計劃都要5年、10年的舊規則，「拉奇不跟你玩這個，因為安杜里爾是新創公司，都是1年、2年就有成果出來。」
鷹眼頭盔實戰驗證才是最大考驗
不過，諸葛風雲也指出，目前看起來，「鷹眼」單兵戰鬥系統可以結合Lattice OS，把TAK等整合到單兵頭盔上以混合實境（MR）呈現，提供「作戰共同圖像」，究竟是否真的能成功，必須就像之前的IVAS一樣有部分運用到實戰的戰場上驗證，未來「鷹眼」系統在戰場的實戰，才是此系統能否實用的最大考驗。
借鑑美國陸軍發展「鷹眼」單兵戰鬥系統，諸葛風雲指出，國軍現在也在努力要強化夜戰、逐步配發夜視鏡到基層部隊，而夜視系統其中有一大技術是「熱顯像」（Thermal imaging），美軍的新一代的夜視系統/夜視鏡（Night Vision Goggles, NVGs）其實已經藉由熱顯像技術處理，也就是「熱像儀」，不只是可以看到夜間或是煙霧中的目標，還可以描繪（outline）出人跟物體輪廓、辨識出兩者的不同，這並不是安杜里爾（Anduril）的專利。
但諸葛風雲觀察到國軍的軍備局似乎仍死守著「光放管」技術，而中科院則是想從「熱像儀」的途徑來解決，各有各的優缺點，「可是我們認為未來的主流是熱像儀，這是一定的。」諸葛風雲強調。
諸葛風雲指出，大家可以想像「光放管就是類比，我們光學的望遠鏡這樣子，做出來的一個模式 把光源放大。但是，熱像儀它透過晶片的演算，把訊號數位化處理之後，它的未來發展性絕對會比光放管好，就看決策者能不能選對的途徑。目前看起來都是走熱像儀了。」
諸葛風雲指出，歐美連單兵戰鬥步槍上面都有熱像儀了，並非「光放管」技術，若台灣部分人士還在鼓吹發展光放管，會阻礙熱顯像晶片技術發展，畢竟台灣的國防研發資源有限，擔心發生排擠效應。「所以像安杜里爾他們做法才是正確的，不要因循以前的舊有的技術往上堆疊，其實那個發展只會慢，不會快。」諸葛風雲強調，看到「鷹眼」作戰系統發展等成果，要能效法安杜里爾等國防新創公司，迅速採用新的技術、快速商品化，跨入新的境界，台灣的軍工實力才能大幅進步。
更多太報報導
幕後／新北藍白合陷混沌 民眾黨設死線！黃國昌做好走自己路準備
【韌性迷思2-1】電網地下化成本是架空電桿10倍 德採差別費率「台灣也行」？
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
其他人也在看
"追夢事務所"上線! 賴清德笑稱"跳舞不行擺姿勢可以"
政治中心／屈道昀、鍾能銘台北報導總統賴清德的YouTube頻道，推出新單元！以〝青年海外圓夢基金計畫〞的追夢學子為主角，節目首集，賴清德現身舞蹈教室，和兩名熱愛街舞、到韓國取經的青年對話，賴清德甚至擔任起一日街舞評審，被選手要求合照時，賴清德笑喊舞蹈不行，但擺姿勢倒可以。圓夢青年蔡名杰vs.總統賴清德：「有有有，跳街舞沒有辦法，擺個姿勢倒可以。」街舞不行，姿勢倒是有模有樣，總統賴清德現身街舞教室，要來和年輕人拚輸贏。總統賴清德Youtube最新單元《追夢事務所》首集上線。（圖／賴清德Youtube）總統賴清德：「今天要來跟你們見面，我滿緊張的，我們幕僚不讓我穿西裝，不讓我穿西裝褲。」身穿白襯衫、牛仔褲亮相，看著熱血青年大炫舞技，賴清德掌聲不斷，原來是因為賴清德近期YouTube頻道，推出名叫《追夢事務所》的新單元，以青年百億海外圓夢基金計畫的參與學子為互動主角，首集拜訪兩名赴韓國追夢的青年。總統賴清德Youtube最新單元《追夢事務所》首集上線。（圖／賴清德Youtube）總統賴清德vs.圓夢青年蔡名杰：「那我覺得最大的改變是，老師們看到我的動作，或者是我的舞蹈，他們是可以給予肯定，那我的心態我覺得轉變是最大的，這件事情是我覺得最棒的收穫，對會差很多，就是技術提升了，然後視野也提高了，然後心理層面我覺得又更強壯，也知道自己在哪一個位置上面，內心就更踏實，你們技術未來一定可以繼續提升，視野開闊了心理障礙也可以減少，你們是最好的了，你們是最好的。」和年輕世代面對面交流，賴清德還化身舞蹈評審，圓夢青年用自身經驗分享追夢過程，而國家也是他們最強後盾。原文出處：「追夢事務所」上線！ 賴清德笑稱：跳舞不行擺姿勢可以 更多民視新聞報導最新民調曝光！高雄綠營皆贏柯志恩 恐初選成這2人對決被立委耽誤的歌手？蘇巧慧留學灌水信曝 超愛這首「台語動感老歌」NCC人事遭藍白全面封殺 卓榮泰氣炸：遞一半個橄欖園沒得到善意回應民視影音 ・ 17 小時前
東園少棒奪世界冠軍 民團送特製獎盃慶功
（中央社記者沈佩瑤台北7日電）棒球名校東園國小今年勇奪威廉波特世界冠軍，讓睽違29年的冠軍重回台灣懷抱，長年認養東園的台灣弘久社會關懷協會，今天送上新球衣及特製獎盃祝賀，盼持續點亮台灣之光。中央社 ・ 19 小時前
澎恰恰疑捲投資糾紛現身北檢應訊 喊"不關我的事"
社會中心／綜合報導藝人〝澎恰恰〞又有官司糾紛了嗎？今天（7日）下午，澎恰恰低調現身台北地檢署，初步了解，他疑似是之前和朋友合夥投資，成立娛樂公司，後續合作破裂，遭到對方提告背信等罪，不過，澎恰恰表示，自己這一次出庭，只是來作證，不關他的事。記者VS.藝人澎恰恰：「是之前週刊有報導的投資糾紛嗎？不是，沒事的。」淡出銀光幕好一段時間的藝人澎恰恰，帽子、口罩包緊緊，一身輕便服裝，低調現身台北地檢署，但被問到是否與先前的投資糾紛有關，起初澎恰恰矢口否認，持續追問之下，他鬆口了。記者VS.藝人澎恰恰：「我只是來作證的，您是來作證的啊，這不關我的事。跟那個之前那個王先生的那件。不是不是，作證而已。」7號下午，檢察官傳喚澎恰恰等4名被告出庭，偵訊將近2個半小時後，將4人請回，疑似就是為了投資糾紛出庭，但澎恰恰卻強調，自己只是來作證的。澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」（圖／民視新聞）藝人澎恰恰(2025.08)：「地瓜在這裡長出來了。」澎恰恰身揹2.4億龐大債務，近年積極還債，把重心轉往中國，發展直播帶貨事業，不只開直播賣地瓜、雞蛋，甚至還在去年底和王姓合夥人以及陳姓金主共同出資，成立娛樂公司，沒想到卻捲入投資糾紛。根據了解，當初三人講好各出25萬元投資，合作3個月後，陳姓金主以理念不合為由，終止合作，片面解約，並將投資額領走，王姓合夥人憤而提告澎恰恰及陳姓金主涉嫌詐欺、背信等罪。澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」（圖／民視新聞）藝人澎恰恰(2023.01)：「跟朋友借了900萬，造成很恐怖的後果，真的生不如死。」人生大起大落的澎恰恰，欠下巨款，如今還捲入官司，令人不勝唏噓。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」 更多民視新聞報導空軍台東基地勇鷹號教練機驚傳出意外 國防部證實了太子集團「肉林趴」出口海量正妹！副手誇「台灣妹最讚」淫亂內幕曝鼻屎大動機汪洋般恨意？走廊上撞一下 15歲青少年竟校外「輸贏」槍擊同學民視影音 ・ 17 小時前
網紅謝侑芯命案 家屬律師訴求證據完整、調查透明
（中央社記者吳昇鴻新加坡7日專電）馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，當地媒體報導，謝侑芯家屬委任律師表示，須確保本案所有證據的原始性與完整性是首要任務，家屬訴求包含釐清真相、維護謝侑芯名譽，確保調查公平透明。中央社 ・ 16 小時前
鳳凰颱風逼近 花蓮嚴陣以待
記者林中行∕花蓮報導 花蓮縣政府七日表示，依據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來路徑可能影…中華日報 ・ 19 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 與各國議員交流 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，和與會各國議員交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 8 小時前
南韓大師賽》台灣一姊邱品蒨打敗日本宿敵 本季首闖4強
台灣女單一姊邱品蒨今天在超級300系列南韓羽球大師賽，以21：10、21：7打敗日本宿敵高橋明日香，本季首度在BWF巡迴賽躋身4強。生涯首度在300等級賽事榮膺頭號種子，邱品蒨前兩場分別打敗馬來西亞選手吳堇溦、17歲泰國小將塞亨（Tonrug Saeheng），今天則遭遇勁敵高橋明日香。邱品蒨在20自由時報 ・ 1 天前
用路人注意！嘉義擴大機車駕訓補助 最高可領3500元
用路人注意！嘉義擴大機車駕訓補助 最高可領3500元EBC東森新聞 ・ 18 小時前
賴總統：組觀光國家隊 推2030國內觀光產值達兆元
（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德今天出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」推動台灣整體觀光發展。總統指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。中央社 ・ 1 天前
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 10 小時前
戴資穎的羽球世代劃下句點 賴清德：謝謝你用汗水和毅力讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間透過社群媒體宣布，正式退役，並提到去年因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最終選擇在社群軟體公布消息。消息曝光後，引發國人關注，總統賴清德也現身留言表示「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」中時新聞網 ・ 8 小時前
邑錡前3季每股盈餘0.05元
【記者柯安聰台北報導】邑錡（7402）2025年第3季營收1.31億元，年成長8.5%，稅後淨利734萬元，每股稅後盈餘0.21元；累計前3季營收4.1億元，較去年同期成長5.7%，稅後淨利179萬元...自立晚報 ・ 12 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 6 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 12 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 4 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 8 小時前