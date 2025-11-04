太諷刺！ 台鐵保安周首日爆7件事故 設備號誌故障佔多數

台鐵公司11月3至9日啟動第2屆行車保安檢查、站車秩序檢查及平交道安全宣導周。示意圖。（本報資料照片）

台鐵公司加強行車安全各項整備工作，11月3至9日啟動「第2屆行車保安檢查、站車秩序檢查及平交道安全宣導周」，豈料，在保安周首日，就接連發生7件行車事故及死傷意外，其中5件為設備及號誌問題，另2件為民眾侵入路線造成1死1傷。

昨日為台鐵第2屆保安周第一天，整天發生7件事故，包括潮州號誌故障、七堵站號誌及轉轍器故障、142／3029次死傷事故、山佳站轉轍器及號誌故障、4046次區間快車於樹林站發生設備故障、1247次區間車於新豐站撞到人受傷、最後則是2921次撞到樹。

廣告 廣告

台鐵公司說明，11月3日總計發生7件行車事件，有3件是運轉保安裝置故障，經查原因為鎖錠桿、轍查桿位移經調整測試後恢復正常及原因不明經多次扳轉恢復正常，持續追蹤。其中2件車輛故障經查是雨刷故障，司機員請求技術支援無效後更換編組、及2921次於路線上撞及異物（木頭）經司機員排除後續駛。

另外2件經查則是民眾侵入路線遭列車撞及，造成1死1受傷，台鐵表示，全案由路警所偵辦中。

台鐵公司提到，為確保鐵路運輸安全，提供旅客順暢、準點的旅運服務，台鐵於今年11月3日至9日，辦理第2屆行車保安檢查及站車秩序宣導周，公司全員於保安周前加強各項安全整備工作，各級督導人員則分赴各分區營運、工務、機務、電務，所屬各廠、段、站檢查操作紀錄、設備維護、教育訓練、鐵路安全宣導及安全管理系統(SMS)等執行狀況，並現場抽測工作人員，了解員工實際工作的情形。

更多中時新聞網報導

建商怕麻煩 自砍房價換免驗

職場霸凌適用職安法 最重罰300萬

NBA》席亞卡致勝三分彈 溜馬踹勇士開胡