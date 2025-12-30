太貪！偷百元內下酒零食 和解金慘賠「15倍」

袁姓男子專偷超商裡的酸梅、小魚乾等下酒菜，每個不到一百元，卻面臨15倍賠償費用。（圖／TVBS）

超商竊盜行為引發高額賠償後果，一名袁姓男子因多次偷取超商內的下酒菜食品而面臨法律糾紛。這些小型商品單價不高，最貴約85元，但他在九次竊盜行為被發現後，店家忍無可忍報警處理。專家指出，竊盜案件的和解金額通常遠高於被竊物品價值，有時甚至達到十幾倍，這類財產犯罪即使金額微小，也可能面臨嚴重法律後果。

袁姓男子專偷超商裡的酸梅、小魚乾等下酒菜，每個不到一百元，卻面臨15倍賠償費用。（圖／TVBS）

袁姓嫌犯專門偷取超商中的下酒菜食物，如酸梅、蜜餞和杏仁小魚干等小包裝商品。這些商品價格不高，最貴的也只有85元，然而他前後共犯案9次，最終導致店家忍無可忍向警方報案。在面對法律責任時，袁姓男子提出和解並支付賠償金。

廣告 廣告

非本案律師黃柏榮表示，在財產犯罪案件中，檢察官或法官通常會協助被害人追回財產損失，因此會鼓勵雙方進行和解。他解釋，竊盜案件的和解金並無固定標準，主要取決於雙方協商結果，但賠償金額往往比被竊物品價值高出數倍。

過去曾有類似案例，有民眾在娃娃機店使用鐵絲將玩偶推到取物口，以相同手法連續竊取三次。店家將此事告上法院後，法官最終判決該民眾賠償10萬元，金額遠超過被竊物品的實際價值。

黃柏榮律師進一步說明，在價值較高的犯罪案件中，若能達成和解，即使最終被起訴，也可作為法官量刑的參考依據，甚至有機會獲得緩刑。在地檢署階段，更有可能進行緩起訴處分。

然而，專家也提醒大家，犯錯後進行和解並非百分百有效的保護措施。像另一起案例中，有人看見騎士機車鑰匙未拔除，便竊取放在機車內的手提包，造成被害人約6000元的損失。由於竊盜屬於公訴罪，即使被害人想撤告也無法辦到，此時和解就成為關鍵。專家呼籲民眾不要因一時貪念而冒險，否則可能需要支付數倍於所得的賠償金。

更多 TVBS 報導

一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴

一家三口12年跌倒數百次！他詐保2800萬擁260條金條、7套房

剛出獄不知悔改！北市慣竊連偷2店家 母親大義滅親誘捕

獨／是妳也是你！偽女闖中興大學社辦 狂偷14萬財物落網

