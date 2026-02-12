太貴沒人玩？2025國人平均國旅2.5次 「這些縣市」最受青睞
今年春節即將迎來長達9天的假期，不少民眾早已規劃返鄉或出遊行程。然而，近幾年頻頻傳出「國旅變貴」、「國旅CP值」不高的言論，也讓國旅人次持續下滑。觀光熱點墾丁，繼113年跌破214萬人次後，114年續創低點，僅剩213.9萬人次，難道在國內旅遊真的是被當盤子嗎？根據1111人力銀行最新《2026國旅意向調查》顯示，今年「已確定規劃國內旅遊」的比例為43.1%，但卻有50.9%的人已規劃出國旅行，顯示國內觀光市場正面臨信心考驗。
1111人力銀行調查發現，若在「相同預算」條件下，高達80.3%的受訪者會優先選擇出國旅遊，僅19.6%願意選擇國旅，若是給國旅打分數，滿分10分，平均只有4.9分。至於被問到「是否覺得國旅價格已接近、甚至超過出國成本？」有56.8%的民眾直言「非常有感」，另有26.7%認為「有一點感覺」，合計超過8成民眾對國旅價格感到壓力。
1111人力銀行發言人曾仲葳指出，國旅長期以來的痛點並非缺乏景點，而是「價格與體驗落差」。調查顯示，民眾對國旅最不滿意的地方依序為「住宿費用過高」（80.3%）、「哄抬價格」（49.6%）及「停車位難找／停車費太貴」（43.7%）和「平假日價差過大」（43.7%），調查顯示價格已成為壓抑國旅意願的關鍵因素。
從實際出遊頻率來看，2025年國人平均的國旅次數為2.5次，值得注意的是，仍有超過2成民眾在2025年內完全沒進行過國旅。
儘管整體評價不高，國旅仍保有不可取代的優勢。調查顯示，民眾對國旅最滿意的因素包括：語言通暢、交通方便及文化熟悉。此外，「不用請假太多天」、「交通時間短」及「可以說走就走」則是超過5成受訪者選擇國旅的重要原因，顯示短天數的旅遊需求依然存在。
至於在已規劃國旅的族群中，最受青睞的縣市依序為台中、台南、宜蘭、高雄及台東。此外，能真正促使民眾「特別安排國旅」的誘因，仍高度仰賴政策與活動刺激。調查顯示，54.9%民眾會因「消費補助」而安排國旅，46.4%受到「季節性在地特色」吸引，32%則偏好「特殊體驗型旅遊」，顯示補助與主題活動仍是帶動人流的關鍵引擎。
若想有效提升國旅意願，民眾最期待的三大作法依序為「住宿房價下降」、「優惠補助或折扣」及「住宿品質明顯提升」。在2天1夜的預算設定上，平均為3,135元，不過有5成8民眾表示，可接受的單人總預算落在3,000元以內，與目前許多熱門觀光區的實際住宿價格存在明顯落差。
曾仲葳分析，國旅若無法回應「價格合理化」與「品質再提升」兩大核心問題，即便假期再長、補助再多，恐怕也只會是一次性消費，難以挽回消費者信心，長久下來恐將影響觀光產業的人力穩定與服務品質。
