太超過！中國軍機擾台暴增 5年成長高達15倍

實在太過份！中國企圖吞併台灣，國際社會皆知，為了讓台灣人心生恐懼，失去防衛家園意志，中國不斷派出軍機侵擾台灣領空「展現肌肉」，甚至在上個月17日派出監偵無人機，首度進入我東沙島領空，一度引發兩國緊張氣氛，也惹怒我方政府！民進黨中國部今（1）日更示警指出，根據統計資料，從2020 年到2025年，中國軍機擾台的數量逐年增加，竟然成長高達「15倍」，可見中國其對台政策的威脅性不容忽視，將嚴重破壞區域和平與穩定！

民進黨中國部示警，近年來，台海安全情勢持續惡化，第一島鏈整體緊張程度同步升高。若回到實際的軍事行為與戰略布局觀察，可以清楚看見一條連續且一致的主線：中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，「台海只是其中最關鍵的一環」。

接著，民進黨中國部直言，中國灰色地帶行動常態化從零星行動，演變為高頻率與日常化的常態操作。過去5年共機擾台架次急遽攀升，從2020 年 380 架次、2021 年 960 架次、2022 年 1738 架次、2023 年 4734 架次、2024 年 5107 架次、2025 年持續維持在 5709 架次的高頻程度，成長近 15 倍。

對此，民進黨中國部分析，這種量級與節奏，清楚顯示中國已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，用以測試威懾效果、消耗防衛資源，並想藉此逐步推移既有安全邊界。民進黨中國部舉例，2025 年，中國密集實施「海峽雷霆-A」、「正義使命」等大型演訓，演練內容涵蓋聯合作戰、海空封鎖與精準打擊，演訓區域多次逼近我方 12 海里領海與領空基線，這類行動將對台企圖具體轉化為可執行的軍事方案，擴張野心顯露無疑，並嚴重威脅印太區域和平。

美國最新國防文件點名 中國由威懾轉向備戰、成印太安全最大風險

不僅如此，民進黨中國部直言，美國在最新安全與國防文件中明確指出，中國軍力發展已由威懾導向全面備戰，並持續強化反介入／區域拒止能力。此外，日本、澳洲、菲律賓、歐盟及 G7 國家亦多次公開示警，中國以準軍事與灰色地帶方式片面改變現狀，正成為印太安全的主要風險來源。



最後，民進黨中國部痛批，台海與印太局勢升溫，完全源自中國持續以軍事化手段挑戰既有秩序。從例行擾台、大規模實戰化軍演，到結合政治動員的軍事展示，其對台政策的威脅性不容忽視，並將嚴重破壞區域和平與穩定。

中國軍機擾台不休，5年來成長達15倍。（圖／翻攝自民進黨中國部臉書）

