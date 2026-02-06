太辣了！TWICE志效罕曬內衣照「深V蕾絲大解放」洩性感美胸網暴動

記者林汝珊／台北報導

TWICE志效曬性感美照。（圖／翻攝自IG）

韓國人氣女團TWICE將於今年3月唱進台北大巨蛋，並且確定9人完整合體。近日隊長志效令人驚豔的完美身材與高雅性感的魅力，再度成為時尚圈關注焦點。身穿淺藍色蕾絲內衣，帶出健康小麥色肌膚，完美展現女神風範。

志效散發優雅又性感的氛圍。（圖／翻攝自IG）

志效今（6日）透過個人IG公開多張疑似為畫報拍攝的現場照片，畫面中，她身穿亮眼的淺藍色蕾絲內衣直視鏡頭，散發優雅又性感的氛圍。留著長波浪髮型，搭配夢幻眼神與健康小麥色肌膚，尤其纖細的肩線與豐滿曲線形成鮮明對比。

廣告 廣告

另一張照片中，志效單手托著臉、低頭凝視鏡頭，流露出更加成熟的女人味，讓人不禁讚嘆她的獨特魅力，畫面一曝光後，就立刻引起關注。

更多三立新聞網報導

許瑋甯認了念舊！「被問楊丞琳」鬆口了 憶往事一句話吐好友情

許瑋甯趕場典LU世紀婚！談「紅包之亂」不忍：不是用數字衡量

邱澤不要看！許瑋甯「情書」這樣處理 談兒子秒笑了：真的很可愛

翻拍「林宅血案」遭25萬人抵制！楊小黎鬆口吐「接演原因」

