太逼真！AI生成奇幻遊戲影片破5300萬觀看 網友全被騙以為是真的

生成式 AI 影像技術的發展正以驚人速度進步，無論是圖片還是影片，如今都能做到以假亂真，往往讓人難以分辨眼前看到的究竟是真人創作，還是由 AI 生成的作品。之前一段宛如奇幻遊戲開場的短片在 X（推特）上爆紅，極高的畫面質感讓大量玩家誤以為是某款未公開的新作預告，結果真相卻讓人跌破眼鏡，只是一段 AI 生成的影像。

一款看起來很像奇幻遊戲的預告其實是 AI 作品（圖源：Desimulate X）

影片由創作者 「Desimulate」（de5imulate） 上傳到 X，僅短短 5 秒，卻以第一人稱視角呈現出令人驚嘆的細節：主角手持火把與長劍，沿著被霧氣籠罩的森林小徑前行，遠方可見壯闊的城堡在光影間若隱若現。這支短片最後飆破可怕的「5300萬」次觀看，不少人甚至敲碗詢問遊戲名稱與 Steam 連結，期待這會是某款尚未公開的 AAA 級新作。

然而，Desimulate 事後在留言中澄清，影片其實完全是由 AI 生成的概念影像，他使用 Midjourney 工具製作而成，並非任何真實開發中的遊戲。他同時表示，如果有 3D 建模或遊戲美術的創作者有興趣實際把這個概念做出來，可以主動聯絡合作。

影片爆紅後，也引發了不少爭議。一部分藝術家與開發者批評 AI 創作者「假裝真人創作」是最可恥的行為之一，特別是那些不標示 AI 生成、卻藉此博取點讚與流量的做法。於是許多創作者也在留言區貼出自己的手繪與原創作品，並標註「非 AI 製作」，以示對真正創作的支持。