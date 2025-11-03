太過分！高雄知名牛肉火鍋遭竊 賊連2個月偷「爐心」賣

高雄知名牛肉火鍋遭竊，60歲的吳姓嫌犯，連續兩個月專偷，價值2千元的爐心變賣（圖／TVBS）

高雄一間知名牛肉火鍋店近期連續兩個月遭竊，門口擺放的火鍋爐心被一名男子偷走。這名 60 歲的吳姓男子因缺錢花用，先後於 9 月底及 10 月 28 日，趁店家未營業時，偷走共 7 個價值 2000 元的爐心，並將它們當廢鐵變賣。令人啼笑皆非的是，這些爐心作為廢鐵每公斤僅值 7 至 11 元，嫌犯不但犯下竊盜罪，還影響了正要進入旺季的火鍋店營業。

高雄知名牛肉火鍋遭竊，60歲的吳姓嫌犯，連續兩個月專偷，價值2千元的爐心變賣（圖／TVBS）

監視器畫面記錄了整個偷竊過程，只見一名全身黑衣、體型瘦小的男子直接走向店門外的圓桌，伸手拿走火鍋爐心後騎單車離開。第一次偷竊發生在 9 月底，當時嫌犯偷走了三個爐心，店家原本沒有計較。但嫌犯於一個月後的 10 月 28 日再次光顧，偷走四個爐心，使店家忍無可忍，決定報警處理。

前金分駐所長尤明賜表示，吳嫌已坦承犯行，但相關失竊物品已全數變賣為廢鐵。他進一步說明，嫌犯是在店家尚未營業時，到騎樓將廚具徒手竊取。這起案件發生在高雄前金區，正值天氣轉涼、火鍋店即將進入旺季之際，對業者造成不小困擾。

業者無奈說，全新的爐心要2千多元，嫌犯偷走當廢鐵賣，一公斤只剩下11元（圖／TVBS）

當事業者雖然表面上輕描淡寫地說「那是連續的啦，沒事啦」，但實際上得知被偷當下相當氣憤。而回收業者也坦言，這種鐵製的火鍋爐心根本不值錢。據了解，廢鐵五金回收價格，廢鐵每公斤只有 7 至 11 元，嫌犯換不了幾個錢，卻可能因此影響店家正常營業。

目前吳姓嫌犯已被警方逮捕，並將依竊盜罪法辦。這起案件也提醒店家，即使是看似不起眼的物品，也可能成為竊賊的目標，應加強防範措施，以免影響營業及財物損失。

