太過激情被「處置」... 4檔記憶體夯股重挫 面板股友達、彩晶也疲軟

[Newtalk新聞] 受周四（8 日）美國科技股下跌影響，台股今（9）日早盤以 30,370.45 點開出後迅速翻黑、指數一度跌逾 400 點，失守 3 萬點關卡，「權王」台積電下跌 30 元至 1,655 元；先前漲勢激烈、籌碼過熱引來主管機關注意的記憶體股，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）與力積電（6770）被遭為處置，今股價紛紛重挫。

據周四證交所公布新的處置股名單，4 檔記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）與力積電（6770）遭列處置，其中南亞科、晶豪科為二次處置，改採每 20 分鐘人工撮合一次。近日成交量居高不下的華邦電，處置期將會到 1/26日，相較於南亞科、晶豪科、力積電只到 1/22 日，刑期多出 2 個交易日。

今日一開盤，4 檔遭處置股全都嚇跌，其中，南亞科、華邦電、力積電一度都打入跌停，至上午 10:30 分，各別報價為：

南亞科：224.5 元、跌 7.04%

華邦電：101.0 元、跌 6.91%

力積電：47.65 元、跌 4.03%

晶豪科：135.0 元，跌 7.85%

據證交所周四公告，華邦電最近 30 個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達 102.42%，近 60 個營業日起迄兩個營業日漲 166.58%，近 90 個營業日起迄兩個營業日漲 453.57%；南亞科近 60 個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達 171.04%，最近 90 個營業日起迄兩個營業日漲幅 417.68%；力積電為最近 90 個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達 209.34%；晶豪科則是最近 6 個營業日之收盤價漲幅達 32.16%。

除了記憶體族群外，近期大漲的面板股今日也是災區之一，日前已遭處置的群創（3481）今盤中一度跌逾 3%，目前跌幅 2.41%，友達（2409）跌6.07%，彩晶（6116）更開盤不到半小時即打入跌停板。僅凌巨（8105）盤中上漲 3.2%。

友達（2409）、彩晶（6116）和凌巨（8105）周四公告 11 月自結損益，友達 11 月稅後淨損 7.27 億元、每股稅後淨損 0.1 元，彩晶 12 月稅後淨損 3.72 億元、每股淨損 0.13 元，凌巨稅後純益 5,700 萬元、每股稅後純益 0.13 元。

