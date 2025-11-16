太邪惡！「迷你小吃宴」鹿港馬拉松第一攤就是蝦猴酥！

鹿港馬的跑者看到第一攤是蝦猴酥，都停下來取用。(記者劉曉欣攝)(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港馬拉松今天(16日)在鹿港鎮立體育場起跑，出身鹿港的世界冰淇淋冠軍趙韻嵐都來為跑者鳴槍，而補給站根本就是迷你版的小吃宴，第一攤就是蝦猴酥，讓跑者都停下腳步享用美食，直呼「不吃會心痛」！

今天鹿港馬拉松約有3800人參加，自從主辦二鹿慢跑協會把補給站全都派上鹿港小吃，讓鹿港馬變身跑步版的小吃宴，由於去年第一攤的蚵仔煎，必須現場馬上煎，造成大塞車，今年改成蝦猴酥，照樣人氣滿滿，還好蝦猴酥可以事先炸好，只要裝入小紙杯就行，但美食還是讓跑者都停下腳步，「吃了再上」。

今天的補給還有麵線糊，也是放入紙杯當中，方便跑者取用，也可以邊跑邊吃，不只讓跑者感受到鹿港風光，還有滿滿的鹿港道地的美食相伴。

縣長王惠美表示，今天的氣候非常好，溫度怡人適合跑步，補給還有鹿港麵線糊與蝦猴。

剛拿到世界冰淇淋冠軍的趙韻嵐，今天也受邀參加鳴槍。她表示，她雖然沒有參加馬拉松，但是沃旭能源在去年、前年都有贊助提供她所做的冰淇淋給跑者品嘗，今年也有限量提供，希望大家好好享受今天的馬拉松。

鹿港馬拉松從鹿港鎮立體育場起跑。(記者劉曉欣攝)

鹿港馬拉松補給當然要有麵線糊。(記者劉曉欣攝)

鹿港馬拉松的啦啦隊，戴上假髮為跑者加油。(記者劉曉欣攝)

世界冰淇淋冠軍趙韻嵐(白上衣者)也參與鹿港馬拉松的鳴槍。(記者劉曉欣攝)

鹿港馬拉松在跑步欣賞鹿港日常風光。(記者劉曉欣攝)

鹿港馬拉松也有身心障礙者參與，展現生命鬥志。(記者劉曉欣攝)

