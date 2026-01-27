太酷了！「臺灣之美」新鈔主題圖案全民投票決定 動動手指選出你想要的新鈔票吧！

央行開放12大主題讓全民上網投票，一起選出心中的「臺灣之美」新鈔。你的一票可能真的被印出來。圖／陳宏銘攝

酷喔！鈔票上的圖案將由你、我來決定，你說是不是很酷？中央銀行正式啟動新一波新臺幣鈔券改版計畫，新版鈔券將以「臺灣之美」為整體主題，而且不再權威、黑箱、關起門來自己決定，而是直接開放全民上網投票，一起選出你心中最能代表台灣的鈔票主題。

央行一口氣準備了12個候選主題，把自然、生態、文化到科技通通包進來，其中可供發揮創意的方向，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美，以及女性的光輝，全都包山包海在選項裡。

投票時間從115年1月27日上午10點開始，一路到2月13日下午5點截止。只要用電子郵件完成驗證，每個人就能投票一次，而且一次最多可以選5個你最喜歡的主題，不用只選一個，喜歡的都可以勾起來。

參與投票還有小確幸，活動期間，會抽出10套丙午馬年生肖紀念套幣，這套幣可是創下最高售價的生肖紀念幣，還有100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣。投完票，就有機會把紀念套幣帶回家。

對了，只有到央行官方網站的「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」投票才能發揮你的票力，可別亂點來路不明的連結、也不要隨便填個資。如果看到怪怪的網址，記得打165反詐騙專線先確認。

央行表示，這次票選結果會依照投票結果進行排序，了解大家真正喜歡的主題方向，並作為未來新版鈔券設計的重要參考依據，相關結果也會適時對外公布。換句話說，以後每天拿在手上的鈔票，很有可能是你投下的一票式樣主題！



