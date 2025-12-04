太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光

娛樂中心／綜合報導

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。

陳意涵還原當天婚禮現場。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

陳意涵與許瑋甯曾一起錄製實境節目《光開門就很忙了》，她透露當晚幾個女生擠在一間房間睡覺，許瑋甯一整晚都在和邱澤視訊、講電話，「我的體感會至少超過一個小時，就是那個愛是很濃的」，陳意涵笑說，自己現在根本不會打電話給老公，兩人濃烈的愛也讓陳意涵直呼羨慕。

陳意涵爆料許瑋甯上節目整晚跟邱澤視訊。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

陳意涵與陶晶瑩也提到柯震東在婚禮上醉倒，以及搭肩許瑋甯被說毫無邊界感等爭議，陳意涵坦言，自己當天整晚都坐在位子上，生怕自己的舉動會被網友放大抨擊，「因為你知道現在網友就是很嚴格，就好像你碰到任何人，他們就會說『喔你沒有邊界感』，大家搞得我真的都不敢動欸」，陶晶瑩在節目上緩頰：「大家都是好朋友」，陳意涵則笑說：「好險妳有拍我，不然大家都覺得我沒去。」

