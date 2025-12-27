太陽下山還能發電？男子「點火照太陽能板」 奇招讓網友笑翻

影片中可見男子手持一端起火的木棍，嘗試在無日照情況下讓太陽能設備持續供電，被網友視為民間創意案例。 （圖／翻攝自IG，comedyculture.in）

印度再度出現令人瞠目結舌的「民間創意」。近日一段影片在社群平台瘋傳，畫面中一名來自印度比哈爾邦的男子，竟在夜晚使用燃燒中的木棍，試圖讓太陽能板繼續供電，引發網友熱議，不少人直呼「印度真的不是新手能理解的地方」。

該段影片引來大量網友留言，有人以「印度不適合新手」形容，也有人對操作安全性提出質疑。 （圖／翻攝自X，@kartikeyahere）

綜合外媒與社群平台內容，影片拍攝於夜間，男子站在太陽能板前，手持一根一端正在燃燒的木棍，並將火焰朝向太陽能板照射。令人意外的是，畫面中與太陽能板相連的燈具隨後亮起，彷彿真的成功「發電」，讓觀看者又驚又笑。

廣告 廣告

該段影片迅速在網路上擴散，不少網友將此舉視為印度特有的「Jugaad」文化代表，也就是以有限資源、非正規方式解決問題的民間智慧。留言區充滿調侃與玩笑，有人稱讚「印度人的創意果然不同凡響」，也有人笑說「這是用柴油發電機幫電動車充電的概念」。

還有網友以幽默方式留言，「這種技術不該走出印度」、「印度不適合新手」、「科學已經被比哈爾超越」，相關評論在社群平台上不斷發酵，讓影片熱度持續升高。

不過，也有不少人對影片中的行為表示擔憂。由於男子將燃燒的木棍靠近電線與設備，火星若不慎飛濺，恐怕引發燙傷或起火風險。有網友指出，雖然創意十足，但實際操作仍存在安全隱憂，並不適合模仿。這段影片在帶來笑聲之餘，也再次引發外界對網路挑戰、民間創意與安全意識之間界線的討論。

印度比哈爾邦一名男子在夜間以燃燒木棍照向太陽能板，相關影片在社群平台瘋傳，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG，comedyculture.in）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是