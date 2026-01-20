太陽劇烈磁暴今起影響36小時 無線電通訊恐受影響

〔記者蔡昀容／台北報導〕受太陽表面活躍區發生長延時太陽閃焰影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室今天(20日)發布太空天氣警示訊息，今天凌晨2點起，地磁擾動明顯增強，預估持續影響約36小時，短暫達到劇烈G5磁暴等級。

中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區AR4341於1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件，於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級Kp9、G5。

廣告 廣告

太空天氣作業辦公室預估造成影響，包括線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區(地磁緯度40度)能見到極光活動。

電力系統方面，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。太空飛行器操作方面，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

北北基宜大雨特報！ 今天越晚越冷、明起北部低溫下探10度

