太陽富國航空強勢登台 明年開航北/高往返富國島航線

太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）正式宣佈選擇鴻毅旅行社為台灣總代理，為2026年新航線的營運做準備，包括即將在明年3月開航的台北－富國島航線，以及明年10月開航的高雄－富國島航線，這也被視為太陽富國航空拓展東亞市場的重要主力航線。

越南富國島被《Condé Nast Traveler》評為亞洲最美島嶼及全球的第三名，因其壯麗的自然風光、便捷的直飛航線、多元豐富的度假生態系，以及如 Kiss of The Sea 大型水舞秀與地中海風情的 Sunset Town（黃昏小鎮） 等高端體驗，而逐漸成為台灣旅客的熱門首選。

▲太陽富國航空正式宣佈由鴻毅旅行社擔任台灣總代理。（太陽富國航空提供）

這二年來，台灣旅客赴富國島呈現驚人的成長：2023 年2,777人次，2024年169,421 人次（增幅超過 6000%），截至2025年10月已達135,301人次。（資料來源：富國國際機場邊境出入境管理局）

鴻毅旅行社蔡承廷執行董事表示：「越南航空市場在高品質服務領域仍缺乏足夠競爭，而太陽富國航空的出現正好補上這項市場需求，也完全符合旅客期待。對我們旅遊業者而言，直飛航線大幅提升行程設計與操作的便利性。我們能夠規劃 3～6 天行程，並與大型度假村、主題樂園及一站式度假產品進行更深入的合作。」

▲富國島黃昏小鎮以地中海式建築風格與世界級夜間秀聞名，是台灣旅客最受歡迎的度假亮點之一。（太陽富國航空提供）

太陽富國航空總經理阮孟軍（Nguyen Mạnh Quan）表示：「與鴻毅的合作，是我們在 2026 年啟動台灣航線前的重要基礎準備。我們深信鴻毅旅行社的經驗、通路網絡以及對台灣旅客行為的深刻理解，將協助太陽富國航空更全面地觸及台灣市場。」

▲太陽富國航空總經理阮孟軍（Nguyen Mạnh Quan）表示，與鴻毅旅行社的合作將成為航線啟動與市場拓展的重要基礎。（太陽富國航空提供）

太陽富國航空由越南太陽集團（Sun Group）投資與發展，是越南首家以島嶼命名的航空公司，展現了品牌與目的地緊密結合的定位。航空公司採行結合包機與商業航班的營運模式，並以「度假型航空」為核心理念，使飛行成為度假旅程的自然延伸。

在越南航空市場普遍以「價格」與「航班密度」競爭的背景下，太陽富國航空的差異化策略特別吸引重視體驗、便利性與旅程一致性的旅客族群。

太陽富國航空的航網採「樞紐－輻射（Hub & Spoke）」模式，以富國島為中心，連接各主要城市，縮短旅行時間並降低對轉機的依賴，尤其契合東北亞市場的需求。

目前該公司機隊共有4架飛機，包括：Airbus A321NX與A321CEO，兩款在中程國際航線中深受航空公司青睞的機型。未來機隊將快速擴張，預計：2026 年底達到25架，2027年增至30～35架，並引進全球最新一代廣體客機，為長程國際航網鋪路。

▲太陽富國航空以富國島為營運樞紐，連結東北亞主要城市。（太陽富國航空提供）

太陽富國航空最大的特色與優勢，來自其獨一無二的太陽集團全方位旅遊生態系統，這是越南其他航空公司欠缺的，在全球亦屬罕見。憑藉太陽集團的資源，太陽富國航空可以與下列項目無縫整合：一系列五星級度假酒店、太陽世界香島(Sun World Hon Thom) 世界級娛樂園區、多個具有代表性且高規格的旅遊地標與體驗，這不僅能提升旅客整體旅程的完整性與享受，同時藉由整合式優惠組合有效降低成本，並為代理商提供更具競爭力、更多元的一站式旅遊產品。

▲太陽富國航空以「度假型航空」為核心理念，結合太陽集團獨有的旅遊生態系統，讓飛行成為度假旅程的延伸。（太陽富國航空提供）

鴻毅是台灣規模最大且最具知名度的國際旅遊企業之一，擁有37年跨國旅遊經驗，是首家將台灣旅客帶入越南的旅行社，也是唯一在中南半島多個旅遊地點進行大規模投資的台灣企業。憑藉多元旅遊產品、強大通路以及對台灣旅客行為的深度洞察，鴻毅被視為推動富國島在台灣市場快速成長的重要橋樑。

與鴻毅的合作，預期將協助太陽富國航空迅速擴大其在台灣的市場布局，並透過鴻毅在東北亞市場的強大銷售與行銷能力，提升富國島的目的地能見度，使其成為在未來最吸引台灣旅客的海島度假勝地。

