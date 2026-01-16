太陽富國航空3/29 台北—富國島正式啟航

太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）將於 2026 年 3 月 29 日正式開通首條國際直飛航線——台北（桃園）－富國島，象徵該航空公司正式邁向國際航線布局新階段，同時為富國島開啟直航亞洲重要城市的新篇章。

自2026 年3 月 29 日起，旅客可搭乘太陽富國航空的直飛航班，往返富國島與台北（桃園）。這不僅是該公司航線網絡中的首條國際航線，更象徵其正式邁向國際市場，同時進一步提升富國島作為亞洲重要旅遊與經濟樞紐的國際能見度。

依計劃，太陽富國航空將於2026 年1 月 21 日 正式開放售票。該航線於2026 年 1 月 5 日 獲得台灣民航主管機關核發「航線營運許可證（Air Route Certificate）」，歷經嚴格審核程序後正式核准，為航空公司直飛台灣奠定關鍵法規基礎。

為確保航線營運效能並快速切入台灣市場，太陽富國航空指定鴻毅旅行社（Hongyi Travel Service）為台灣區總代理。鴻毅旅行社擁有 38 年國際旅遊經驗，為台灣市場具代表性且高度信賴的旅遊企業之一，具備完善的銷售通路、成熟的產品操作能力與穩定的客源組織實力。

富國島被《Condé Nast Traveler》評選為亞洲最美島嶼、全球第三名島嶼旅遊目的地，近年來深受台灣旅客青睞。其魅力來自純淨如翡翠般的海灘、多元且便利的航班選擇，以及完整的旅遊服務生態系，代表性亮點包括：全球最長跨海纜車通往 香島（Hòn Thơm）；日落小鎮（Sunset Town） 每晚由《Symphony of the Sea》、《Kiss of the Sea》呈現的煙火與表演秀，使富國島成為全球唯一 365 天、每晚兩次施放煙火 的島嶼；熱鬧非凡的 VUI-Fest 夜市、Sunset Bazaar 點亮富國島夜晚的熱情與魅力。

根據富國島國際機場統計，2025 年台灣赴富國島旅客已超過 144,000 人次，顯示市場成長動能持續擴大。

在此背景下，太陽富國航空的台北—富國島直飛航線被視為重要「空中橋樑」，有效縮短旅途時間，取代需轉機、耗時且增加成本的傳統行程，大幅提升旅遊與度假體驗，同時促進高品質國際旅客流量，為越南與台灣雙邊觀光交流開啟全新發展空間。

除台北航線外，太陽富國航空亦積極擴展國際航網。自 2026 年第二季起，將陸續開航富國島直飛釜山、新加坡、曼谷、香港；第三季 規劃新增孟買、新德里、高雄 等航點。在國內航線方面，富國島—河內每日最高 5 班、富國島—胡志明市 7 班、富國島—峴港 1 班，並自 2026 年 3 月 15 日 起新增富國島—金蘭航線（每週 4 班），後續將持續提高班次。此外，航空公司亦維持高需求國內航線如河內—胡志明市，並規劃自 5 月起新增河內—峴港、胡志明市—峴港航線。

太陽富國航空為越南首家以島嶼命名的航空公司，由 Sun Group 投資發展，採用「樞紐—輻射」航網模式，致力把富國島發展為越南的國際旅遊樞紐，串聯國內外主要經濟與觀光城市。該公司以合理票價、直飛航班及結合 Sun Group 島上完整生態系的無縫體驗，服務越南民眾與全球旅客，進一步提升富國島作為國際目的地的可及性。

太陽富國航空亦以驚人的成長速度展現市場競爭力——自 2025 年 8 月迎來首架飛機至 2026 年 2 月，短短 6 個月內機隊規模由 0 擴增至 9 架飛機，寫下越南新成立航空公司罕見的擴張里程碑。同時，該公司目前擁有越南最年輕的機隊，不僅提升營運效率，也確保高度穩定的航班品質。

2025 年 12 月，在航空業營運壓力全面升高的背景下，太陽富國航空以 93.5% 的準點率，居全國之冠，展現卓越的營運韌性與效率。