太陽消失！今各地雲量增加 南部空品亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（30）天環境水氣稍增，雲量增加，其中基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署預報，今日白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地，溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴時多雲，14至20度。

風力方面，今日恆春半島及蘭嶼局部地區，有平均風6級、陣風8級以上發生機率，海邊活動請留意。

第27號颱風天琴，持續在南沙島附近海面緩慢移動，對台灣天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易累積污染物；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

