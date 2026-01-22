太陽爆發X1.9級閃焰干擾通訊 北緯45°有機會看到北極光

太陽1月18日爆發X1.9級閃焰，並伴隨日冕物質拋射（CME），預計未來數日將影響地球，恐引發強烈地磁暴並干擾衛星導航而北緯45°地區也有可能看到北極光。

1月18日X1.9級太陽閃焰影像。（圖／台北天文館提供）

這場強烈的X1.9級太陽閃焰來自編號AR4341的太陽黑子區，是今年首次爆發的X級閃焰。根據太陽動力學觀測衛星（SDO）的紀錄，此次爆發伴隨著日冕物質拋射（CME），預計未來數日內將影響地球。

若磁場方向正確，可能引發G3至G4等級的嚴重地磁暴，屆時不僅會增強極光活動，讓北極光出現在北緯45度附近的中緯度區域，還可能干擾衛星運行、降低GPS導航性能，並增加太空船的大氣阻力。

台北天文館指出，目前爆發已對大西洋航區及歐洲、非洲部分地區的高頻通訊造成干擾。太陽仍處於第25週期的活動高峰期，未來仍可能出現強烈閃焰與地磁風暴，影響通訊、導航及電力網路。

不過，館方也強調這些異常狀況通常是短暫且可控的，民眾不需過度恐慌。

為了讓民眾近距離感受太陽的威力，台北天文館於開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡供全民觀察。展示場內同步設有豐富的相關展示，詳細介紹太陽活動對人類生活的影響，歡迎民眾前往參觀，或至天文館網站查詢詳細資訊。

