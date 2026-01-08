太陽的一生（組詩）／袁帥

袁帥

1.站在春天

一棵樹是一個美女

站在春天，思想全暴露在外

它千呼萬喚，喚回動輒離家出走的太陽

濃稠的陽光蕩漾在院子裏

它喚醒沉睡在我腦海裏的形容詞

紛紛擠出院門而去

形容詞裏包括的萬千趣事

一件件激動不已

2.曠野的早晨

那些青蔥的麥苗

遭遇一夜白霜之後，已成一個嘆詞

仿佛封凍了一萬年的風景之上

散落斷斷續續的山歌

山歌招引神聖的陽光一窩蜂出洞

輕輕地傳遞欣喜

霜花慢慢地凋謝，在新生的氣氛中

痛苦地解構自己

3.迎 春

眼見雪花在這裏擺起了戰場

美女窩的少女越戰越苗條

雪中情，是那些爽爽朗朗的笑聲

飄帶似的掛在一圈桃樹上

雪花飲聲而醉，倒在除夕

胎孕明媚的新春

4.冬 遇

雲層像烏魚皮，遮罩了人間

連我呼吸困難的不在少數

北風的多動症簡直沒有治癒的可能

在我的玉容上拖拽狼毫

朝夕相伴的草木好像萬念俱灰

總有一叢繁花，小心翼翼出列

早就活成了一束陽光的那個人

與我緊緊地握手致意

5.太陽的一生

被世人喚作“日出”而手舞足蹈的時候

它踩著山頂和草叢

進一步踩著樹梢跳躍，闊大的美

醉迷青春

當丁壯男子一味埋頭沉迷

它已順沿天空的陡坡，爬上三竿之高

把腳印藏在雲彩裏

天空蒼茫無際，它不知道路線在哪里

就跟著感覺勇闖直前，俯仰

越闖越旺，越闖越亮，正午登頂

抵達它的高光時刻，照臨萬物

激起濤聲

當老人搖頭晃腦閒談著品咂下午茶

不經意間抬眉舉目

望見它正在順坡坡下驢，仿佛在一段

天空的駝背上磨磨蹭蹭

弱光如訴

被世人喚作“日落”而心馳神往的時候

它滿臉倦容地滑下山去

杳無蹤跡

6.渴 望

緩緩穿過一條美食街

濃烈的芬芳堪比一場萬樂大合奏

強勢衝擊口鼻

俊男美女，全都胖嘟嘟、肥滾滾

歡聲笑語的背後，我聽到

豬牛羊的哀哭

滿眼物欲的激流中

我突然快步疾走，出了街尾

渴望著一杯竹葉茶

和一棵翠竹相守