太陽盛德本人助脫離婚姻絕境 超級生命密碼推薦有用！台女翻轉成高評價主管案例

【記者 陳顗喆／台北 報導】太陽盛德導師本人是誰？超級生命密碼是什麼？ 2位旅美台灣女子以自身案例推薦、評價，表示導師本人如名，講座真的有用，讓她們的人生在身心健康與事業財富上產生巨大改善。其中的Teresa分享，自己如何從婚姻外遇與家庭暴力陰影中走出來，最終成為管理6億多元企業營運的主管。另一位陳小姐長期被「情與錢」兩大問題困擾，她們兩位如何從谷底翻轉？關鍵在於接觸太陽盛德導師與超級生命密碼後，她們都按部就班調整心性，最終走出困境，重建人生。

Teresa旅居美國多年，年輕時步入婚姻，卻連續遭遇外遇、情緒暴力與深夜衝突等事件。她形容，自己曾帶著三名年幼孩子半夜離家，身心俱疲。離婚之後，她努力重啟職涯，但內心深處仍長期被婚姻創傷拉扯，情緒焦慮、睡眠不佳，壓力久久無法釋放。

她過去曾閱讀心靈書籍，也接觸不同宗教團體，希望找出婚姻破裂的原因。多年來，她仍覺得心始終得不到真正的安定。直到某次接觸《超級生命密碼》一書後，人生開始出現轉折。

▲許多民眾參與太陽盛德導師本人創立的「超級生命密碼系統」。

Teresa 表示，太陽盛德導師以「能量與心性調整」的觀念，讓她第一次理解關係中的矛盾，不只來自事件本身，更與自身狀態息息相關。她依照書中方法與導師的指引逐步調整，情緒開始穩定，過去反覆的焦慮、委屈與不安也明顯減少。她提到，多年困擾她的乾眼症與睡眠問題也改善，整個人「像卸下心裡一大塊石頭」。

有朋友問她太陽盛德導師的婚姻講座好嗎、評價如何，Teresa 的回應相當明確。她認為，真正的關鍵不是強求婚姻結果，而是先讓自己的心與能量回到健康狀態。她說，當自己平靜後，過去婚姻留下的痛不再緊抓不放，看待所有事情的角度也完全改變。

為何能產生這麼大的改變?原來太陽盛德導師長期以「愛與感恩」為核心理念，推動能量教育與心性調整。他創立「超級生命密碼系統」，有別於宗教，以科學邏輯與可操作的方法，讓大眾理解情緒、能量與人生狀態之間的關聯。「超級生命密碼系統」包含心法練習、能量管理與生活反思，旨在協助大眾在情緒、婚姻、親子與人際等領域獲得具體改善。

▲許多民眾參與讀書會，因學習超級生命密碼而改變人生。

Teresa將導師的提醒落實在生活行為中，能量提升、調整心念、平衡情緒，她的職涯發展也更加順利。她原本只想要一份糊口的工作，但因工作能力與穩定度受到股東肯定，如今 Teresa 在美國年營收6億多元的企業擔任要職。她坦言，若沒有找到合適的方法，她可能仍停留在痛苦中難以前行。

同樣在婚姻議題中找到出口的，還包括另一位陳小姐。她表示，過往人生一直被「情與錢」兩大問題困擾，與丈夫的異國文化差異而頻頻衝突，長期在婚姻中感到失落，加上經濟不穩，她對未來非常悲觀。直到接觸太陽盛德導師的「超級生命密碼系統」，開始練習心法，並參與導師的講座後，逐漸在生活情境中學習轉念，不再只看到丈夫的缺點，而是重新珍惜彼此。

隨著練習調整心態，她跨越了長年糾結的情感與金錢課題，生活逐漸走上正軌。她感恩家庭健康平安、工作穩定、丈夫肩負責任並事業成長，也感受到內心前所未有的穩定與富足。陳小姐認為，太陽盛德導師的心法，愛與感恩、知足、包容、轉念落實於日常等等，正是她走出婚姻困境的真正轉折點。

她強調「超級生命密碼系統」的步驟和方法很白話又簡單，讓她很快地明白，原來自己就可以轉變命運，不一定要去宗教道場求神保佑，或到處去募捐建道場。因此她可以超越宗教侷限的修行方式，有自信地面對未來，不再處於不安的狀態下生活著！

從 Teresa 到陳小姐，兩人的故事背景不同、婚姻問題也不同，但她們都明白，婚姻帶來的創傷與痛苦不是不能治癒，而是必須從自身調整開始。共通點是她們都依循太陽盛德導師的「超級生命密碼系統」，並且落實於生活中，最後都獲得成果，穩定情緒、心性成長，最終找到屬於自己的幸福人生。由案例可知有婚姻問題的民眾，無論身在何處，從何種谷底開始翻轉，只要以正能量面對一切，人生都有重新轉動的可能。（照片記者陳顗喆翻攝）