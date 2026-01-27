太陽聯盟份子涉暴力討債 為2700萬砸蛋、潑漆

記者游濤、吳杰澄／台北報導

刑事局警方日前破獲一起恐嚇案件，一共逮捕15名嫌犯，身分多半隸屬於「太陽聯盟星陽分會」，這群人作風囂張，不只當街攔車砸雞蛋，甚至到被害人住家潑漆恐嚇，但警方事後追查發現，原來背後主謀是一名曾任記者的蔡姓男子，他不滿被害人想退出地下錢莊經營，才藉故向對方索討2700萬元，同時委託黑幫討債。

一名帽T男手拿紅油漆往大門潑。

晚間八點多綠衣男鬼鬼祟祟在一處民宅大門上張貼不明紙條，隨後搭乘保母車離開，沒想到三天後同樣地點又出現一名帽T男，這回對方乾脆停在門前，接著打開紅油漆瞬間往大門潑灑，還差點噴到自己的腳，恐嚇意味相當濃厚。

鐵捲門被貼上恐嚇紙條。

白色鐵捲門被油漆染成鮮紅，甚至一旁還有紙條，寫著「若要提告、一翻兩瞪眼、大家都別營業」，但這樣的恐嚇手段還不是極限。

黑衣男拿著整盒雞蛋狂砸車子。

突然被當街攔車，接著後座黑衣男抱著整盒雞蛋下車狂砸，一旁還有人猛敲車窗，半個月內這群人接連以各種方式恐嚇，原來他們全都隸屬於「天道盟太陽聯盟星陽分會」，而被害人之所以被盯上，不意外和錢有關。

警方出面說明。

刑事局四大隊副大隊長賴耀宗：「蔡姓主嫌因與被害人合夥投資生意，發生債務糾紛，竟然指揮幫派成員對被害人進行恐嚇、跟監及暴力討債。」

陳姓被害人遭黑幫恐嚇跟監。

原來陳姓被害人先前和蔡姓主嫌在嘉義合夥經營地下錢莊，但被害人認為公司明明有賺錢，自己少說也得拿到6、700萬元，於是產生拆夥念頭，但蔡姓主嫌卻以帳面不清等理由，要被害人結清2700萬元，被害人無力償還開始全台躲藏，沒想到蔡姓主嫌卻找來天道盟份子幫忙，以各種方式恐嚇跟監，還一度將人押到山區逼簽千萬本票。

警方一共逮捕15名嫌犯。

警方這回一共逮捕15名嫌犯，除了天道盟成員外，身為主謀的蔡姓主嫌也被發現竟然是國立大學EMBA畢業，甚至還有記者身分，在地方上混得風生水起，如今大搞地下錢莊、討債還倚靠黑幫，行徑囂張依舊狼狽落網。

