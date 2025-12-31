太陽聯盟勾結地政士狠削8千萬 「阿志頭」26嫌被警一網打盡

謝姓人頭門號商。翻攝畫面

太陽聯盟成員33歲陳姓男子涉勾結地政士與貸款仲介，以「假檢警」、「假投資」話術佯稱民眾涉入刑案，名下資產須交由專人保管，先騙取被害人的金融卡與銀行帳戶，待帳戶內資金遭提領一空後，再要求被害人將名下房地產辦理抵押；刑事局偵查第九大隊日前介入調查，蒐證多時候展開數波查緝，累計查獲陳男等26人到案，粗估該詐團自去年6月至今年2月間至少9人受害，整體財損金額破8000萬元。

太陽聯盟勾結地政士詐騙8000萬，許姓貸款仲介被警方逮捕。翻攝畫面

刑事局偵九大隊調查，詐騙集團成員分別假冒「新竹榮總人員」、「王國清警員」、「廖隊長」、「吳文正檢察官」等身分，先以「健保費遭冒領」或「涉入吸金洗錢案件」為由，要求被害人配合所謂「分案調查」，再誘使交付提款卡與現金，並出示偽造的台北地檢署行政執行處公文，以強化說服力。

詐團得手後仍持續下手，假冒檢察官的成員進一步要求被害人提供位於房屋、土地作為擔保，謊稱需向地下錢莊貸款以配合辦案程序。而陳男則是與46歲林姓地政士分工合作，先誘使被害人交出金融卡與帳戶資料，再由車手依指示前往各地提領款項；待帳戶遭提領一空後，詐騙集團隨即轉而引導被害人與指定貸款仲介接觸，由仲介媒合配合的代書及金主，進行不動產抵押借貸。

完成抵押權設定後，貸款金額隨即遭分流轉走，扣除高額利息、手續費與仲介佣金後，剩餘款項再由車手於短時間內提領一空。

警方移送謝姓人頭門號商。翻攝畫面

陳男等人另找來13名房屋仲介配合，以「投資」名義說服被害人將房屋設定抵押，並於過程中收取高額手續費、仲介費及代書費，每名仲介只要成功促成一筆交易，即可抽取約20%至30%的報酬。

警方於今年1月至6月間，陸續在台中、桃園及高雄等地查緝人頭門號商謝姓男子、金主陳姓男子、地政士林姓男子、貸款仲介吳姓男子、蔡姓女子、許姓男子，以及車手頭郭姓男子等人到案，並查扣贓款、大麻捲菸及對保聲明書等證物，全案依涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》，移送台中地檢署與高雄地檢署偵辦。



