太陽聯盟幹部開虛幣實體店遭逮！單月詐40人吸金逾3500萬

[Newtalk新聞] 雙北警方聯手組成專案小組，破獲太陽聯盟分子41歲男子邹德鈞與同夥經營的「實體虛幣店面」，誘騙投資客購買「泰達幣（USDT）」，僅一個月40名投資客受害，不法獲利逾3500萬元。警方逮捕7名核心成員，其中6人因涉嫌重大已被裁定收押禁見。

主嫌邹男被警方註記為天道盟分子，率領團隊廣告標榜低風險、高獲利，待投資客受其吸引再轉加至LINE虛幣群組，緊接著就有「老師」、「執行總監」等各種花樣頭銜的人來攀談，一步步說服投資客到實體店面投資。

今年8月在板橋成立實體店面，警方在掌握大量罪證後，9月前往實體店，現場逮捕20歲鄭姓車手，並在其車內起獲當日騙到的500多萬元現金，同時當下還有民眾準備進店交易，見到警方攻堅才驚覺受騙。

警方後續追查發現邹男才是幕後黑手兼金主，前日前往桃園市某商辦大樓將邹男與兩名同夥逮捕，抄出模擬槍、空包彈50發，並扣押邹男名下2300萬元房產。

警方指出，邹男有組織、毒品、傷害等前科，被逮時供稱只是出資，其他違法行為非他之意，企圖撇清責任；而其餘同夥則承認犯案，並稱都是邹男一手策劃。警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，將邹等6人移送法辦。

