太陽聯盟星陽會15人落網！GPS定位、女兒身高體重都被查 他慘帶新婚妻全家跑路

刑事局逮捕主嫌蔡男及太陽聯盟星陽會張姓會長等15名犯嫌，全案依組織犯罪等罪移送。翻攝畫面

陳姓男子因與合作經營地下錢莊的蔡姓商人分紅不均，決心自立門戶，蔡男卻勾結黑幫「太陽聯盟星陽會」，對陳男展開長達數月的毀滅性恐嚇，不僅在車輛安裝GPS定位器展開全台追蹤，更一度逼得陳男攜妻躲到澎湖避難。警方日前發動全台大搜索，一舉逮捕蔡男與星陽會張姓會長等15人，揭發這起手段兇殘的黑幫暴力案。

為6百萬分紅反目 黑幫勒索2700萬「買命錢」

據了解，49歲的蔡姓商人與陳姓被害人原為合作夥伴，聯手經營地下錢莊與討債生意。兩年前，陳男自覺少拿了6、700萬元分紅，提議拆夥，卻遭到蔡男強烈拒絕。蔡男甚至獅子大開口，揚言若不拿出2700萬元補償費，就絕不放過他。

蔡男隨即利用經營討債公司的人脈，指使太陽聯盟星陽會張姓會長及其小弟展開暴力滋擾。陳男老家不僅被潑漆、撒冥紙、丟雞蛋，甚至收到裝有子彈意味的「花生禮盒」；陳男外出時又遭黑幫持棍棒當街伏擊，嚇得他只能帶著新婚妻子開始亡命生涯。

雲林談判見血「GPS追蹤」逼飛澎湖

2025年5月，不堪折磨的陳男相約蔡男在雲林談判，希望能做個了斷。不料雙方見面即破局，陳男遭黑幫小弟圍毆致眼角受傷，陪同談判的朋友更慘遭利刃刺穿大腿。

令陳男絕望的是，無論他如何更換住處，黑幫總能如影隨形。後來他才驚覺座車早已被安裝GPS追蹤器，隨時監控他的行蹤。陳男在極度恐懼下，一度選擇搭機飛往澎湖躲避，並向刑事局報案求救。

黑幫手機內錄「幼女個資」

刑事局掌握線報後，歷經數月監控，分別於台中、雲林、嘉義及台南等地展開大規模搜索。警方當場逮捕主嫌蔡男及星陽會張姓會長等15人，查扣長刀、鎮暴槍、GPS探測器、186萬元台幣等大批贓證物。

不僅如此，警方在張姓會長的小弟手機中，赫然發現陳男幼小女兒的照片，內容詳盡記錄其就讀學校、身高體重及特徵，顯見黑幫計畫以家人作為最終威脅手段。而蔡男的手機內也存有大量「客戶」個資與加裝GPS的回報紀錄。

全案訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、妨害秘密等罪嫌，將蔡男等15人移送嘉義地檢署偵辦。



