太陽聯盟洗錢61.7億！檢方起訴14人 首腦遭求刑10年併科1億元罰金

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

天道盟太陽聯盟首腦邹德鈞以其開設的公司為掩護，成立水房據點，替詐團及博弈集團洗錢，將不法所得以購買泰達幣等方式洗往海外，從中獲取報酬共61.7億元。新北地檢署昨（29）日依《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》及加重詐欺等罪嫌起訴邹等14人，並對邹德鈞求刑10年併科1億元罰金。

天道盟太陽聯盟首腦邹德鈞遭新北地檢求刑10年、併科1億元罰金。（圖／翻攝google街景）

檢方指出，邹德鈞與陳姓男子合作，自2023年5月起，以「艾斯恩貿易有限公司」及「愛克市場有限公司」為掩護，實際在桃園市中正路成立水房據點，收取詐團及博弈集團的不法所得後，指使車手以存入自動櫃員機方式，把贓款存入洗錢集團操控的人頭帳戶，再將贓款購買美金轉匯至泰國、新加坡等地，在境外購買泰達幣，最後轉入詐欺及博弈集團電子錢包，從中獲取報酬，最高單月賺取88萬元。

刑事局、新北市刑大於今年9月、10月、11月先後發動3次搜索，聲請羈押邹等7人獲准，並查扣1千萬餘元、手錶9支、桃園市1處不動產。檢方認為，邹德鈞等人所為危害金融秩序甚深，除對邹求刑10年，併科1億元罰金外，其幹部周、鄧2人各求刑8年併科8千萬元罰金，投資的金主3人各求刑5年併科5千萬元罰金，假交易所詐團成員及車手等4人則求處3年6月至4年不等徒刑。



