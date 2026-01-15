太陽聯盟組長組青少年車手團 北中南面交取款近4千萬元

刑事局。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕太陽聯盟陳姓小組長涉嫌籌組青少年車手集團，專替隱身柬埔寨的假投資詐騙集團，在北、中、南等各地，身穿西裝冒充投資「外派專員」，向被害人面交取款，短短一個多月，經手金額高達近4000萬元；刑事警察局偵四大隊第二隊經長期蒐證，將陳與旗下車手、收水與監控等共23人，依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方是在前年中旬，發現有假投資集團設立二手車商的人頭公司戶，遂行大額洗錢後，循線破獲30歲陳嫌所組不法車手集團，他們專替該詐團，假冒二手車商業務身分，臨櫃提領大筆詐欺贓款，當時逮捕陳等20人到案，當時陳男與旗下許姓、葉姓、許姓幹部等4人皆遭聲押獲准。

廣告 廣告

經分析查扣資料後，查知陳男跟另3被羈押的幹部除有該專替公司戶提款的車手組織外，於被逮前已轉型操控另個青少年車手集團，專門冒充投資專員，向被害人面交取款，且該集團成員非常年輕化，年齡大約20歲左右，還有1名17歲楊姓女車手頭，率領4、5人面交取款。

該集團只要接獲詐騙機房指示，便派身穿西裝、持假證件的「外派專員」與被害人相約面交領取現金，而每次任務皆有1名車手、1名監控角色，相互監視，取得贓款後，則依指示放置於特定路邊停車格內車輛輪胎旁、公墓樹旁、橋下公園等沒有監視器與空曠場所，再由收水角色前往取款，以死轉手方式，製造斷點。

警方去年3月至12月，發動多次查緝行動，除陳等原以羈押4人，另再逮19人到案，其中有3名少年，分別查扣手機、現金等贓證物，依法移送檢方偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

嘉義市私人神壇疑債務糾紛 10多人上門砸廟還開車撞門

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

