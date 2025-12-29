太陽聯盟虛擬幣「洗錢61億元」起訴14人 主嫌遭求刑10年

新北地檢署企業犯罪專組近日偵結一起大型虛擬貨幣詐騙洗錢案，曾月騙3500萬，受害者至少40人，合計洗錢61億，主嫌邹德鈞等14人涉嫌組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪嫌均遭起訴，檢方並具體求處重刑。並求處邹姓主嫌有期徒刑10年、併科1億元罰金。

警方逮人畫面。 （圖／翻攝畫面）

據檢警調查，該個以天道盟太陽聯盟成員為主體的詐團，從112年5月起至114年9月間，由41歲男子邹德鈞為主嫌，發起「3人以上具持續性、牟利性的結構性洗錢犯罪組織」，以愛克公司及艾斯恩公司名義成立水房據點，邹德鈞的父親邹毅強、呂士宏、董浩政擔任金主入股投資，周男、鄧男負責指揮調派自存車手，陳裕鑫、林男、曾男、林男跟吳男等人則分工執行詐騙任務。

該集團透過社群平台發布高報酬投資廣告，誘騙民眾加入LINE群組進行洗腦式行銷，並在新北市板橋區設立地點隱密的虛擬貨幣實體店面，供受害者預約購買，當被害人要求提領獲利時，集團成員便以「需繳納保證金」、「系統驗證錯誤」等話術拖延，誘使受害者持續投入資金，甚至借貸投資，光是今年8月就有近40名被害人受騙，損失金額高達3500萬元。

該詐團跟被害人的訊息紀錄。 （圖／翻攝畫面）

而在騙到錢以後，成員都會把贓款後在自動櫃員機作存款動作，存入詐團旗下的人頭帳戶，再利用虛擬貨幣買賣名義，買美金再轉匯至泰國、新加坡等地的帳戶，接著在境外購買泰達幣，再轉入詐團、博奕集團的電子錢包，洗錢總金額高達61億元新台幣。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳儀芳指揮刑事局、新北市刑大於12月9日展開攻堅行動，當場逮捕6名嫌犯並查扣500萬元現金，經深入追查後全案確認有14人涉案，分別涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌，全案近日偵查終結，依法提起公訴。

檢方提醒，金管會已於114年6月7日公告禁止虛擬貨幣現金交易，任何標榜實體幣店的業者都可能是詐騙集團。民眾投資應選擇合法管道，切勿相信「代操保證獲利」等話術,如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

